Oktagon zahájil novou Cage Game. Talenti zabojují o smlouvu, fanoušci vymýšlí trest

Výběrový casting mají oba týmy za sebou, na řadu přijde výběr do konkrétních týmů.
Projekt Tipsport Cage Game vznikl jako podpora pro začínající amatérské bojovníky, kteří dostávají jedinečnou šanci zabojovat o smlouvu v domácí organizaci Oktagon MMA. Vedle sportovních dovedností se však klade velký důraz na show, umění zaujmout a schopnost prodat sám sebe. Po prvním turnaji tohoto projektu získali smlouvu hned tři zápasníci, v paměti utkvěl hlavně výkon osmnáctileté Jany Lamačové.
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Triumf Mikýřova týmu i noví bojovníci. Oktagon zahájil show Tipsport Cage Game
I v tomto ročníku by se mělo objevit několik ženských jmen. „Do dalšího kola jsme poslali asi šest bojovnic. S jednou slečnou jsem si vyzkoušel sparing, když se mnou praštila o zem, bylo hotovo,“ přibližuje průběh castingu Jovinečko. „My jsme si s Vladem rovnou dělali poznámky, kdo nás opravdu zaujal a chtěli bychom ho do týmu,“ doplňuje Pruyem.
Oba kapitáni nejsou ve světě bojových sportů úplnými nováčky. „Oktagon sleduju už dlouhou dobu, občas se účastním některých turnajů. Dříve jsem hrál americký fotbal, což je sport v určitém směru podobný MMA, alespoň co se týče tvrdosti a například takedownů,“ zmiňuje kapitán českého výběru. Ani jeho slovenský protivník nemá k MMA daleko. „Já jsem dřív dělal jiu-jitsu, dokonce jsem přemýšlel, že bych si hodil zápas,“ říká Jovinečko.
V minulé řadě se hrálo o potupný piercing Hello Kitty, který si nakonec musel nechat udělat kapitán slovenského týmu Explo. Tuto sázku si společně s Mikýřem vymysleli sami, tentokrát o formě trestu mohou rozhodnout diváci. „Vybrali jsme tři typy trestů, můj osobní favorit je tetování, protože mám pro Joviho vymyšlenou opravdu chuťovku, doufám tedy, že fanoušci odhlasují právě to tetování,“ směje se český kapitán.
Zároveň je ale pořád prioritou samotný sport a výkony jedinců, na které budou dohlížet oba zástupci z řad profesionálních bojovníků. Vlado Lengál i Marek Bartl jsou známá a etablovaná jména na české scéně, oba několik let působí pod hlavičkou Oktagonu a oba se těší velké fanouškovské základně. „Mají toho odzápaseno opravdu hodně, na spolupráci se fakt těším,“ neskrývá nadšení Jovinečko. „Hlavně to jsou oba velcí vtipálci, což je nám velmi blízké, takže jsme si už na prvním natáčení dost sedli,“ doplňuje ho Pruyem.
Oba protagonisté budou moci ukázat, že vedle influencerského života a internetové tvorby dokáží být těmi správnými lídry svých týmů a zároveň rozšíří své znalosti o další sportovní odvětví. První díl, který se točí především kolem castingu jednotlivých bojovníků, vyšel ve středu a je dostupný na Youtube.
Vyvrcholení celé show pak přijde 11. listopadu v Bobbyhall Brno, kde se uskuteční závěrečný turnaj. Vítěz této série navíc postoupí do superfinále, ve kterém se utká s vítězem první série, kterým se stal Mikýř. Průvodcemi celé série jsou stejně jako minule Karlos Vémola a Atilla Végh.