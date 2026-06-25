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Triumf Mikýřova týmu i noví bojovníci. Oktagon zahájil show Tipsport Cage Game

  16:51

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Tipsport Cage Game | foto: OKTAGON MMA

Organizace Oktagon MMA má za sebou premiéru show Tipsport Cage Game. V pěti zápasech se o smlouvu v domácí organizaci poprali proti sobě zástupci Česka a Slovenska. Celkové vítězství nakonec slavil český tým vedený Martinem „Mikýřem” Mikyskou, jehož bojovníci vyhráli tři zápasy. Naopak slovenský kapitán Peter „Exploited” Altof musel kousat trest za porážku: ještě v kleci si nechat nastřelit piercing ve tvaru Hello Kitty. Druhý díl této show začne už na podzim.

Středeční show Tipsport Cage Game, která se konala v Oktagon gymu v Šamoríně, byla premiérovou akcí tohoto typu. Organizace ovšem už v předešlých letech pořádala Oktagon výzvu, která stála na podobném principu, tedy souboji talentů o smlouvu.

Tipsport Cage Game přinesl několik nových a neotřelých prvků. Ale co hlavně? Se smlouvou nakonec odcházeli tři bojovníci, vedle Čechů Nicka Stamidise a Jany Lamačové se ke kontraktu probojoval domácí Lukáš Fernéza.

Velkou pozornost přinesl jediný ženský zápas. Teprve osmnáctiletá Jana Lamačová do něj nastupovala z pozice šampionky IMMAF jako velký favorit. Spolu s Mikýřem nejdříve předvedli originální nástup: do klece nastoupila coby princezna Elsa z Ledového království za doprovodu Mikýřova zpěvu, který kolem ní poskakoval v kostýmu sněhuláka.

oktagonmma

⚠️ CAGE GAME NOW FREE TO WATCH

YouTube | Kick | OKTAGON.tv

24. června 2026 v 21:48, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 10:57
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V kleci bylo po první kombinaci zřetelné, že od své soupeřky Bernadet Ďuranové je úplně odskočená. Byla rychlejší, tvrdší, přesnější a po minutě vypálila pekelný zadní hák, kterým protivnici totálně vypnula. Ďuranová se ještě dlouho poté těžce sbírala ze země. Výkon večera!

Jelikož na její zápas byla použita karta, která zdvojnásobila počet bodů za výhru, dostal se tým kolem Andreje Kalašnika do čtyřbodového trháku, který slovenský tým už nezvládl dotáhnout.

oktagonmma

Landed

⚠️ CAGE GAME NOW FREE TO WATCH

YouTube | Kick | OKTAGON.tv

24. června 2026 v 22:01, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 10:57
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Poslední zápas nabídl nejkvalitnější sportovní výkony na obou stranách. Lukáš Fernéza s obrovskými zkušenostmi z boxu si ve tříkolové bitvě poradil s českým šampionem WAKO Petrem Dvořáčkem. Oba předvedli fyzicky velmi náročný výkon s dlouhými přestřelkami, v nichž byl přece jenom tvrdší a přesnější Slovák, který těžil především ze skvělé zadní přímky.

Ukončení v prvním kole také zvládl poslední z podepsaných bojovníků. Nick Stamidis s řeckými kořeny, které demonstroval při nástupu do klece, porazil svého soka Jána Švagerka. Stamidis byl silnější v graplingových výměnách, z nichž nakonec vytěžil tvrdé ground and pound, kterému Slovák nedokázal čelit. Sudí Pavel Touš neměl na výběr nic jiného, než zápas ukončit.

Zleva trenér českého týmu Andrej Kalašnik s kapitánem Martinem „Mikýřem“ Mikyskou na tiskové konferenci Tisport Cage Game.

Do bojů velmi promlouvaly i divoké karty kapitánů, velkým zásahem byla například povinnost před každým kolem udělat deset angličanů. Na tu doplatil slovenský bijec Michal Maruškin, jemuž nezbyly síly na otočení průběhu zápasu proti Dominiku Šrajerovi.

Hecovali se i kapitáni, v posledním zápase museli oba celé kolo držet nad hlavou desetikilovou činku. Zajímavým prvkem byl boring metr, který měl za úkol zvedat ze země bojovníky i přes aktivní práci. Tento prvek byl čistě v rukách diváků, kteří hlasovali během zápasu, zda má být boj vrácen zpátky do postoje. I díky zásahu trenérů a diváků měl turnaj drajv. A co víc: od mikrofonů jím provázeli Karlos Vémola a Attila Végh.

Celou netradiční show lze najít ze záznamu na YouTube kanálu Oktagonu.

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Témata: Oktagon MMA, Tipsport

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Mariaová vs. ValentováTenis - - 25. 6. 2026:Mariaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:3
  • 1.27
  • -
  • 3.58
Muchová vs. TausonováTenis - - 25. 6. 2026:Muchová vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 18.20
  • 8.38
  • 1.17
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 5.30
  • 4.54
  • 1.61
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 1.89
  • 3.37
  • 4.20
Tunisko vs. NizozemskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Tunisko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 26.70
  • 11.30
  • 1.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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