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Vyzyvatel se zranil, Oktagon přispěchal s náhradou. Dojde na střet šampionů

Autor:
  15:11
Machmud Muradov po své druhé jasné výhře po návratu do Oktagonu

Machmud Muradov po své druhé jasné výhře po návratu do Oktagonu | foto: OKTAGON MMA

Will Fleury porazil Daniela Škvora
Will Fleury je novým králem polotěžké váhy Oktagonu Porazil Karlose Vémolu.
Machmud Muradov (vpravo) v Oktagonu proti Patriku Kinclovi.
Daniel Škvor vyhrál v Třinci po 26 vteřinách
6 fotografií
Obří ztrátu hlásí srpnový turnaj organizace Oktagon MMA na Štvanici. Titulový vyzyvatel Dan Škvor se zranil a přijde tak o očekávanou odvetu s Willem Fleurym o šampionský pás v polotěžké divizi. Promotéři jako náhradu povolali neméně zvučné jméno - prozatímního šampiona Macha Muradova, jenž kývl na velkou výzvu jen dvanáct dní před konáním.

Chebský rodák Škvor se chystal na největší zápas své dosavadní MMA kariéry. Po operaci z kraje roku naskočil plně do přípravy, omezil kvůli tomu své další aktivity včetně trenéřiny, kterou sám provozuje. Přesto se na turnaj pod otevřeným nebem bude pouze dívat.

„Ke konci přípravy jsem si natrhnul úpon prsního svalu. Kdybych si to celé urval, ukončilo by mi to kariéru. Dal jsem do toho všechno a stále věřím, že si pro ten pás jednou dojdu,“ uvedl ve videu na instagramu Oktagonu. „Je připravena suprová náhrada, je to kluk ve formě, se kterým trénuju takže nepřijdete o velkej zápas,“ dodával.

Zastoupí ho Machmud Muradov, prozatímní šampion a veterán UFC. „Jak jsem vždycky říkal, já jsem připravený zápasit s kýmkoliv kdykoliv, teď mám před sebou výzvu na Štvanici. Věřím, že pás Oktagonu zůstane doma,“ řekl rodák z Uzbekistánu.

Ačkoliv řadu fanoušků musí odstoupení sympaťáka Škvora velmi mrzet, s účastí Muradova přichází světový duel, do něhož nastoupí bojovníci z 34., respektive 31. místa ve světovém žebříčku polotěžké váhy. Jedná se tak o nejvýše postavený mužský zápas v historii organizace.

Lehkým favoritem by měl být irský nájezdník Fleury, neboť Muradov nastupuje především ve střední váze. A i když avizoval, že je stále v tréninku, nemohl absolvovat plnohodnotný přípravný kemp. Se situací však aktuální šampion spokojený není. Přesněji řečeno se mu nepozdává Škvorovo odstoupení a na svém instagramu se už stihl negativně vyjádřit na Čechovu adresu.

Přesto si však pochvaluje svého nového protivníka. „Netušil jsem, že Muradov patří mezi bojovníky, kteří by přijali takovou výzvu. Tohle na mě plánovali celou dobu. Takhle ale rozhodně double champa nedostanete, ne tentokrát.“

Je tak zaděláno na novou rivalitu a především na jeden z nejlepších zápasů v historii, co se kvality a úrovně týče.

Zvládne Fleury úspěšně obhájit pás i v polotěžké divizi, nebo domácí fanoušky rozradostní Muradov, který je s Českem velmi propojený?

Ať tak, či onak, pro jednoho ze zápasníků půjde o první porážku ve žlutočerné kleci, oba totiž doposud v této organizaci nenašli přemožitele.

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