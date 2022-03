Oktagon Prime napoví: kdo vyzve v titulovém zápase Růžového pantera?

Jednou chce získat opasek welterové váhy v UFC. A také si otevřít vlastní posilovnu. Už nyní se téměř denně věnuje zároveň trénování mladíků. Nejdřív se ale sedmadvacetiletý Maďar Maté Kertész pokusí skolit Srba Bojana Veličkoviče. Jejich souboj se měl odehrát už loni v prosinci, ovšem kvůli Kartészově zraněnému prstu se nekonal. Až teď může maďarsko-srbský příběh pokračovat.

Ve hře je hodně: kdo vyhraje, zkusí vyzvat v titulové bitvě Davida Kozmu. Právě Kozma alias Růžový panter oba sobotní soupeře spojuje. Kertész i Veličkovič se mu snažili sebrat opasek šampiona. Oba neúspěšně, oba teď touží po odvetě.

„Bojan je tvrdý bojovník, ale cítím, že jsem na takové úrovni, abych s ním mohl zůstat v postoji,“ říká Kertész, jenž se pyšní skvělou obranou a spoléhá na své zkušenosti v tzv. grapplingu, zápasu bez kopů a úderů. Zároveň by se Veličkovičovi rád vyrovnal i v dalších ohledech. Třeba ničivých kopech.

Zkušený Bojan Veličkovič jde do souboje jako favorit, prošel UFC a PFL, v Oktagonu je od loňska. V titulovém duelu s Kozmou nebyl v ideální kondici - po zranění, i trenéři mu duel rozmlouvali, avšak on kývl.

„Teď se soustředím na zápas s Kertészem, ale pokud se někdy dopracuju k odvetě s Kozmou, tak do toho půjdu. Kdybych nebyl zraněn, byl by to úplně jiný zápas,“ tuší třiatřicetiletý Veličkovič. „Chci ukázat to nejlepší, co umím. Jestli to bude stačit na to, abych rozhodl před limitem, to nevím. Ale jsem připraven makat celá tři kola.“

Program v kleci odstartuje v sobotu v 18 hodin. Ještě před vrcholným soubojem nabídne kupříkladu atraktivní slovenské derby mezi Karolem Ryšavým a Františkem Fodorem. „V zápase s Keitou jsem nic neukázal,“ vrací se Ryšavý k bitce s guinejským rodákem. „Ale od té doby jsem nepřestal trénovat a těším se, až to v Šamoríně rozbalím,“ věří si.

Těžký duel čeká Matouše Kohouta, který nakonec nevyzve zraněného Poláka Legierskiho, nýbrž Němce Ardu Adase. Andrej Kalašnik, Čech s ukrajinskými kořeny, se chystá na brazilského fantoma Kaika Brita.

MMA zápasník Matouš Kohout.

Další brazilský zápasník Rafael Xavier, který své tři poslední soupeře ukončil před limitem, se měl původně utkat s Milošem Petráškem. Ten však kvůli zranění odstoupil.

Svou premiéru v Oktagonu si tak místo něj odbude Polák Marcin Lazarz, bývalý šampion organizace BAMMA. Bude to on, kdo přibrzdí namlsaného Xaviera?