Krvavá žádost o ruku. Přemožitel Petráška si vítězné oslavy v kleci užil po svém

Když Pützovi (skóre 21-5) bodoví rozhodčí přisoudili výhru v utkání s Petráškem (12-7), ujal se mikrofonu.

Od člena svého týmu si vzal černou krabičku a uprostřed oktagonu poklekl před přítelkyní. Pomlácený a se zlomeným nosem ji požádal o ruku.

Snažil se ji opatrně políbit, aby také nebyla celá od krve. Přesto měla po radostném objetí rudý flek na tváři.

Německý zápasník měl hned několik důvodů k radosti.

Ovládl všechna tři kola a řekl si o titulový zápas v polotěžké váze do 93 kilogramů, kde prozatím vládne Karlos Vémola (34-6).

Ten je týmovým kolegou právě Petráška, který se v zápase MMA představil naposledy loni v červenci, kdy porazil Chorvata Vlada Neferanoviče (6-7).

Souboj se zkušeným Pützem byl pro něj náročnou zkoušku, po níž si pořádně oddechl. A to i přesto, že v závěru dominoval.

„Upřímně jsem byl rád, že je konec. Je pravda, že když se mi v závěru povedl úder loktem, přišel mi soupeř trochu dezorientovaný. Možná kdybych měl o deset sekund navíc, zakončil bych zápas lépe. Ale na kdyby se nehraje,“ uvědomoval si.

Na galavečeru ve Frankfurtu si navíc s domácím bojovníkem odbyl svůj vůbec první zápas v zahraničí.

A to ve velkém stylu.

Mnoho času stráveného u pletiva, tvrdé rány, ostré lokty a také hodně krve...

Němec sice kola vyhrál, ale v žádném případě nešlo o jednoznačnou záležitost. Petrášek mu hned v úvodu uštědřil nepříjemnou ránu a ukázal, že se hodlá popasovat s rolí předpokládaného outsidera.

„Skvělý zápas. Rychle mi otevřel nos, několikrát jsem tápal a celkově to bylo velice vyrovnané,“ kvitoval 34letý Pütz.

Český MMA zápasník Miloš Petrášek prohrál utkání organizace Oktagon v německém Frankfurtu s domácím bojovníkem Stephanem Pützem.

Dlouho očekávané střetnutí od úvodních vteřin doprovázela bouřlivá atmosféra zaplněné arény ve Festhalle.

Pütz na českého soka neustále vyvíjel tlak, pokoušel se o takedown a natlačil ho na pletivo, kde oba fighteři trávili tolik času, že je arbitr jednou musel kvůli pasivitě oddělit.

První kolo kromě boje v postoji a dlouhých klinčů na krajích klece nabídlo také sérii tvrdých úderů a také otevřených ran na obličeji.

Zatímco Petrášek si po vyrovnaných pěti minutách odnesl roztržené levé obočí, Pützův tým během pauzy zastavoval krvácení ze zlomeného nosu.

Proto, jak sám později přiznal, musel upravit původní taktiku.

„Chtěl jsem zůstat v postoji, ale kvůli zlomenému nosu jsem změnil plán. Bál jsem se, že se kvůli tomu zastaví zápas. V minulosti se mi to už několikrát stalo,“ uvedl.

Měl na mysli více než rok starý duel s Viktorem Peštou (18-6), který lékař předčasně ukončil právě kvůli zlomenině nosu. Pütz se později oháněl tím, že ho Češi poškodili.

„Říkal jsem doktorovi, že můj nos zlomený není, ale neposlouchal. Až v šatně za mnou přišel a omlouval se, že chyboval,“ vyprávěl tenkrát.

Po zahájení druhého kola se proto znovu vrhnul po nohách Petráška, kterému po úvodním kole chyběly síly.

„Byl jsem zatavený a probíhalo to vlastně stejně. Přepadl jsem a soupeř mě tlačil na klec,“ nastínil.

Němcovi se tlak nakonec vyplatil, skrčenému protivníkovi dal přesné koleno na hlavu a poté úspěšně přesunul boj na zem, kde dominoval. Po zaznění signálu se Petrášek těžce zvedal ze zakrvácené země.

Ostatně ve stejném duchu probíhalo téměř celé poslední kolo.

Ranař s přezdívkou „Terminátor“ ihned po druhé pauze vyběhl proti soupeři, přitlačil ho na klec a v tomto případě ho snadno dostal na zem.

Zápasník Stephan Pütz během boje s Milošem Petráškem na turnaji organizace Oktagon v německém Frankfurtu.

Kontrola Pütze byla dlouhá, ale pokyny od trenéra Andrého Reinderse směrem ke svěřenci zněly jasně: „Nevzdáváme se!“

A Petrášek poslechl.

V posledních vteřinách převzal kontrolu na zemi a s vidinou lepšího výsledku sázel soupeři jeden ostrý loket za druhým.

Přestože to na senzační vítězství nestačilo, nelitoval. Právě naopak: „Utkání s tak těžkým soupeřem pro mě bylo skvělou zkušeností.“

Byl navíc vždy známý tím, že před turnaji propadal nervozitě. Tentokrát to na sobě nedal znát. Od narození potomka prý totiž vše vnímá jinak.

„Od chvíle, kdy se mi narodilo dítě, necítím na sobě žádný tlak. MMA mi stále vydělává peníze a je pro mě prioritou. Na druhou stranu se mnohem víc stresuju kvůli synovi. Když jsem přijel z přípravného kempu, vezl jsem ho do nemocnice, protože nemohl dýchat,“ popisoval později na tiskové konferenci.

Vstup do klece MMA zápasníka Miloše Petráška.

Vítěz ostře sledované bitvy Pütz se před novináři neobjevil, kvůli zraněné ruce musel do nemocnice.

Potlučený Petrášek si navzdory výsledku návrat do klece MMA užil a hodlá i nadále vyzývat ty nejlepší bojovníky své divize.

„Nebojím se brát velké výzvy, protože vím, že mi to pomůže do budoucna,“ utřel si krev z roztrženého obočí a navázal: „Přijmu od Oktagonu jakéhokoliv soupeře, protože si nechci vybírat zápasníky za zenitem. To ale rozhodně není Stephanův případ. Poučil jsem se a věřím, že se posunu ve sportovním i v osobním životě.“

Uznání se mu dostalo také od bývalého rivala z polotěžké váhové kategorie Jeremyho Kimballa (18-9), vedle kterého seděl na konferenci.

„Byl prostě skvělý,“ komentoval Američan návrat českého bijce.

Po bolestivém střetu dál touží po titulovém zápase, k němuž má momentálně nejblíž Pütz.

Ten by se rád s českým Terminátorem utkal nejen o pás, ale také o přezdívku.