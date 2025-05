Ondřeje Novotného a Pavola Nerudu, majitele Oktagonu, doplňuje právě 36letý manažer z pražského Žižkova, jenž má zkušenosti ze společností Accenture či Storyous a řady startupů.

„Ondra s Palem chtěli jiný pohled na věc, víc strategický. Zároveň ale k Oktagonu stále musí patřit i jejich občas zdánlivě bláznivé nápady,“ poví Filipec nad šálkem espressa.

Na kávu si potrpí. Ostatně, v Praze vlastní bistro Kafe a palačinky. Také se věnuje seberozvoji, józe a tanci, konkrétně DnB stepu. Nyní však žije přípravami na turnaj Oktagon 72, který se koná v sobotu 14. června na fotbalovém stadionu v Edenu. Vémola vs. Végh, Muradov vs. Kincl... „S týmem říkáme, že nás čeká taková oktagonmánie.“

To znamená co?

Vrchol roku. Ze všech těch 72 turnajů Oktagonu by právě tenhle měl být nejlepší. Chceme vytvořit galavečer, který vybočuje z řady. Celá karta turnaje v Edenu jsou vlastně hlavní zápasy.