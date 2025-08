„Je to jedno velké peklo. Nekonečná smyčka, která se opakuje. Jdu polámaný spát a ráno vstávám s tím, abych podal ještě lepší výkon,“ popisoval Tóth v pražské AKESO Poliklinice, kde podstoupil fyzické testy. Měření tuku, test koordinace, dřina na airbiku, tedy speciálním stacionárním kole...

Účastník reality show Love Island a vítěz letošního Survivoru je totiž novou posilou organizace Oktagon MMA a 29. prosince bude zápasit na turnaji v O 2 areně. Proti bude jeden z profi zápasníků. Jeho jméno ještě organizace neodtajnila.

Nyní má Tóth denně dvoufázové tréninky v pražském Monster Gymu, kde na něj dohlíží i Karlos Vémola.

„Je tam tým lidí a Karlos to zastřešuje. Bolí to a s každým dnem se to stupňuje. A to ještě nejsme naplno v tréninku. Jsem vždycky rád, když přežiju další týden. Ale rozhodně to nevzdám.“

Proč to vůbec všechno podstupuje? Jakou má motivaci?

„Budu rád, pokud to aspoň jednomu dítěti pomůže si uvěřit, že je v něm víc, než mu někdo řekl,“ má jasno kudrnatý mladík, který sám dobře zná pocity méněcennosti. V dětství koktal, ostatní se mu smáli, často žil odstrčený ve svém vlastním světě.

Teď je jednou z nových tváří Oktagonu. „Makám i pro mého strýce, který nedávno odešel. Skvělý a silný člověk. Probudilo mě to. Jsem teď z rodiny nejmladší, poslední. Prostě chci ten zápas vyhrát. Nemám co ztratit, můj soupeř by měl mít strach, jde o jeho pověst,“ dodává Tóth.