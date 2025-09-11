Face Your Fear. Oktagon má nové motto. Přesahuje klec, říká Novotný

„V každém z nás je bojovník.“ Toto heslo, které provázelo Oktagon takřka deset let, nahrazuje nové: Face Your Fear. Z jakého důvodu?
„Už jsme cítili, že je potřeba se posunout dál,“ říká spoluzakladatel Oktagonu Pavol Neruda. „Nová esence vychází z našeho předešlého hesla, že v každém z nás je bojovník, ale zároveň jsme za ty roky poznali, že právě schopnost čelit svému strachu je to, co z nás dělá bojovníky – ať už jde o boj v kleci nebo v životě. Face Your Fear je silné motto, které tuto filozofii vystihuje.“
Podle promotéra a spolumajitele Oktagonu Ondřeje Novotného jde navíc o důležité aktuální téma, které má potenciál rezonovat celou společností a v Česku i v zahraničí. „Myslím, že je v dnešní době potřeba být odolnější. Je velmi snadné podlehnout strachu a panice. Schopnost čelit strachu nám pomáhá růst a stát se silnějšími. A to je poselství, které přesahuje klec.“
Rebranding reaguje na dynamický růst firmy v posledních letech. Z malé firmy dvou nadšenců Nerudy a Novotného, kteří se rozhodli pořádat MMA turnaje, je evropský gigant. V sobotu má Oktagon turnaj v Hannoveru, o týden později ve Frankfurtu, 4. října v Bratislavě... Každoročně po vánočních svátcích vyprodávají pražskou O2 arenu. A v Německu v minulém roce vytvořili světový návštěvnický rekord MMA akce: na turnaj ve Frankfurtu přišlo téměř 60 000 fanoušků.
„Bylo potřeba přejít na globálně srozumitelné poselství, které bude firma prezentovat i na zahraničních trzích, vypuštěním zkratky MMA z názvu organizace se celá naše prezentace zjednodušuje a následuje globální trendy. Jedná se o celkovou změnu DNA značky, která se promítne do našeho obsahu, merche, spoluprací s partnery a dalších oblastí,“ vysvětluje Jiří Sainer, Head of Brand Marketing Oktagonu.
„Většina značek staví své kampaně na pozitivních sloganech, ale my jsme šli opačnou cestou. Strach vnímáme jako přirozenou součást boje i života.“
Své nové motto představila organizace během turnaje Oktagon 72 v pražském Edenu videem, jež vzniklo ve spolupráci se slovenskou tvůrčí skupinou OPA. Před turnajem v Edenu byl odhalen také speciální mural na pražském Smíchově, který vznikl na počest dvou hlavních tváří první dekády organizace – Karlose Vémoly a Attily Végha.
Mural vytvořilo kreativní studio drawETC. K nové filozofii Face Your Fear patří i úprava log do čistší a kompaktnější verze. V další fázi rebrandingu budou hrát klíčovou roli zápasníci, kteří budou hovořit o svém strachu i o tom, jak mu čelí.
Protiválečnou malbu nahradili Végh a Vémola, Anděl ozdobil mural k jejich duelu
Jedním z takových příkladů je video se slovenskou zápasnicí Lucií Szabovou, ve kterém mluví o svém strachu ze ztráty kariéry kvůli mateřství.
Oktagon také navázal nová partnerství nejen s neziskovými organizacemi jako je F*ck Cancer nebo Liga za duševné zdravie. Spolupráce s druhou jmenovanou organizací bude poprvé prezentována na turnaji Oktagon 77 v Bratislavě.
Projekt Face Your Fear vyvrcholí příští rok v rámci 10. narozenin Oktagonu. Oslava proběhne v létě na vícedenní akci na pražské Štvanici.