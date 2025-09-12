Novinky Oktagonu: Český mladík hvězdou v Hannoveru, turnaj v Kolíně odvysílá RTL

V hlavním zápase turnaje v Hannoveru se představí i Čech Jakub Batfalský. V občance má u data narození rok 2002, ale v kleci se ohání jak zkušený mazák. Na kontě má pět výher v řadě, teď ho čeká nejtěžší duel. Proti bude Gjoni Palokaj, Němec s albánskými kořeny.
„Cítím se skvěle. Těším se na tenhle zápas. Je to pro mě velká výzva a věřím ve svoji výhru,“ řekl Batfalský v pátek po splnění váhového limitu pérové váhy (66 kg).
Večer si hodlá splnit i svůj velký sen a vyhrát hlavní zápas. Už teď je nejmladším bojovníkem, který kdy do hlavního zápasu na turnajích Oktagonu nastoupil.
Lákadlem MMA galavečera v hannoverské Zag Areně je pro české fanoušky i návrat Davida Dvořáka, bývalého bijce UFC, a premiéra exotického Čecha Jixieho Molapa.
Hned o týden později se koná další turnaj v Německu – ve Frankfurtu. Následovat bude 4. října slovenská Bratislava a 18. října Kolín nad Rýnem. Tento turnaj v tamní Lanxess Areně odvysílá poprvé německá stanice RTL na volně přístupném kanálu. MMA se tak stane dostupnější součástí mainstreamové zábavy.
„Za jediný rok jsme spolu s RTL posunuli MMA v Německu na novou úroveň. Premiéra na volně dostupném kanálu je nejen obrovským krokem vpřed, ale i poctou éře boxu, která před dekádou plnila německé obýváky,“ říká spolumajitel Oktagonu Pavol Neruda.
Od prvního turnaje na německé půdě uběhly teprve tři roky. Oktagon ale v této zemi vyprodává takřka každý turnaj. Nyní má šanci oslovit masové publikum u televizních obrazovek. „Miliony fanoušků poprvé uvidí Oktagon živě ve volně přístupné televizi. Společně s RTL píšeme historii a přinášíme MMA do obývacích pokojů celé země,“ doplňuje druhý spolumajitel organizace Ondřej Novotný.
Tahákem turnaje v Kolíně nad Rýnem bude Christian Eckerlin, nejvýraznější tvář německého MMA, a Frédéric „Neandertaler“ Vosgröne. Svérázný pořízek, který se stal hvězdou doslova přes noc. Na Instagramu má přes půl milionu sledujících.
Christian Eckerlin se navíc představí v šestidílné dokumentární sérii „Eckerlin – MMA rodina“ na RTL+. Od 17. října budou dostupné první tři epizody, které divákům nabídnou pohled do jeho přípravy, rodinného života i zákulisí cesty od sportovního zklamání v Hamburku až po jeho velký návrat v Kolíně.