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Otočka favorita, Oktagon zná nového šampiona. V Mnichově slaví i Paradeiser

Autor:
  8:48
Nový šampion welterové váhy Amiran Gogoladze

Nový šampion welterové váhy Amiran Gogoladze | foto: OKTAGON MMA

Jessin Ayari byl v zápase krok od vítězství
Titulový souboj na Oktagonu 96 v Mnichově
Ronald Paradeiser v zápase na Oktagonu 96
Ronald Paradeiser poráží v Mnichově Tyrone Pfeifera
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Galavečer organizace Oktagon MMA v Mnichově zakončila pětikolová bitva, ze které po obratu nad Jessinem Ayarim vzešel nový šampion welteru Amiran Gogoladze. Povinnou výhru nad rozjetým Tyrone Pfeiferem zapsal Ronald Paradeiser. Po třech kolech perfektního wrestlingu slavil výhru na body. České barvy zelené políčko nezískaly, Lukáš Chotěnovský i přes zlepšený výkon v pozdějších kolech na soupeře nevyzrál.

První kolo hlavního zápasu rozproudilo halu. Domácí bijec Ayari totiž nachytal levým hákem Gogoladzeho, jemuž nepomohla ani výrazná výšková převaha. ,,Sniper“ padl k zemi, v jednu chvíli už to vypadalo, že spí. Zápas byl v ten moment úder od ukončení.

Gogoladze se ale vzmátořil a další kola dokázal urvat pro sebe, přestože byl viditelně otřesený. Ve třetím kole pak přišla pohroma pro Ayariho. Gogoladze ho zranil kopem na koleno, což mu výrazně vzalo na pohyblivosti. Před posledním kolem Ayari věděl, že zápas musí ukončit, tři předchozí kola prohrál. I přes slibné pokusy se mu to nakonec nepovedlo a z klece si šampionský opasek odnesl Gogoladze.

,,Přináším pás do Gruzie, stát se šampionem této organizace je pro mě pocta,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru. ,,soupeř byl těžký a byla to pro mě velká lekce,“ uznal kvality Ayariho.

Ten byl pochopitelně po průběhu zápasu zklamaný. ,,Vzal jsem to pár dní předem. Chtěl bych odvetu s delším časem na přípravu. Soupeř byl ale fakt dobrej,“ pogratuloval následně vítězi.

Titulový souboj na Oktagonu 96 v Mnichově

V prvních minutách hlavního předzápasu to na jasnou převahu Paradeisera nevypadalo. Pfeifer začal agilně a jeho zadní háky několikrát přesně zasáhly. Rony nechtěl osud nechat náhodě a po dalším z inkasovaných úderů krásným takedownem dostal soupeře pod sebe. Taktika vycházela a i do dalších kol nemínil Slovák něco měnit.

Třetí kolo už bylo plně v jeho režii. Na začátku ještě stihl trefit přesný highkick, vyčerpaný Pfeifer neměl sílu s průběhem něco udělat. Bývalý šampion tak po dvou prohrách zvítězil a v kleci ukázal na další jméno.

,,Chtěl bych vyzvat Kozmu, dva veteráni by si to mohli dát třeba v Ostravě,“ nadhodil potenciální zápas spolumajiteli Ondřeji Novotnému. ,,Bylo to náročné, před zápasem jsem cítil lehkou nemoc, to mi sebralo vítr z plachet,“ vracel se ještě k zápasu.

Ronald Paradeiser v zápase na Oktagonu 96

Jediný Čech na kartě Lukáš Chotěnovský podlehl Michaelu Deiga-Scheckovi. V první půlce zápasu se nemohl dostat do zápasu a dokonce byl posazen na podlahu. Po knockdownu paradoxně zápas přebral, i tak po dvou kolech prohrával.

Ke konci zápasu už Deiga-Scheck evidentně fyzicky nestíhal a několikrát to vypadalo, že ho Chotěnovský vypne. To se nakonec nestalo a vyčerpaný Němec s Brazilskými kořeny mohl slavit. ,,Miluju ten sport, zachránil mi život,“ říkal dojatý po zápase. Naopak Chotěnovský musí kousat třetí porážku z posledních čtyř zápasů.

Výhru v prvním kole slavil Marek Bartl. Irského bijce Manninga v půlce kola hodil na zem a ihned mu zabral záda. Z této pozice začal přidávat jeden úder za druhým a rozhodčí musel zápas po třech minutách ukončit.

Během turnaje bylo oznámeno několik novinek. Na Oktagonu 101 ve Stuttgartu dojde na ženský titulový zápas mezi prospektem Alinou Dalaslan a zkušenou Niamhi Kinehan. Na prvním turnaji v Rakousku se objeví bývalý šampion Kerim Engizek. Další turnaj se uskuteční za tři týdny v Třinci.

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