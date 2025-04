Drama na Oktagonu. Oplzlý Holzer skončil mezi diváky, vyčinil mu i Novotný

Bylo už po půlnoci, ale turnaj v dortmundské Westfalenhalle právě vrcholil. Hlavní zápas? Německé derby mezi 23letým Maxem Holzerem a o sedm let starším Denizem Ilbayem.

Holzer dominoval, ve 4. kole soupeři nasadil škrcení a připsal si páté vítězství v Oktagonu. Celkově má v MMA mezi profíky spanilou bilanci 11-0 a pokukuje po boji o titul v pérové váze.

Jenže kaňkou na jeho výkonu zůstává nemístná oslava. Nejprve Ilbaye políbil na hlavu, poté do něj zezadu vrazil rozkrokem, což Ilbaye namíchlo. Vletěl na Holzera a vyhodil ho ven z klece.

Nehezký finiš jinak povedeného galavečera, který nabídl několik atraktivních duelů i vítězství obou českých zástupců na kartě – Davida Hoška a Lucie Pudilové.

Kdo čekal, že se ranař s přezdívkou „Stifler“ za své chování přímo v kleci omluví, byl na omylu. „To on mě celou dobu urážel. A já se urážet nenechám ani od něj, ani od jeho fotra, který na mě řve různé věci,“ vykládal naštvaně do mikrofonu. Promotér Ondřej Novotný se obával, aby se situace ještě víc nevyhrotila, a nabádal ho: „Show some respect!“

A respekt nakonec přeci jen ukázal. Oba zápasníci se setkali znovu na tiskové konferenci. „Prohrál jsem, to je součást MMA. Vím, že to, co následovalo potom, k tomu nepatří. Omlouvám se,“ začal Ilbay.

„I já se omlouvám, byla to hloupost,“ uznal Holzer. „Ale jsme tu i od toho, abychom udělali show, ne? Kdo se na nás bude dívat, když se budeme jen chválit?“

Se svým soupeřem si chtěl potřást rukou, Ilbay však nataženou pravici odmítl.

SHOWMAN. Svérázný nástup Maxe Holzera k zápasu na Oktagonu v Dortmundu

Novotný nakonec vysvětlil, proč novou hvězdičku Oktagonu musel umravnit: „Bylo tady snad patnáct tisíc fanoušků, někteří viděli MMA poprvé a nechceme před nimi takhle vypadat. Emoce v boji chápu, ale tohle se mi nelíbí. Musíme lidem ukázat, že turnaje jsou bezpečným prostředím, kam mohou vzít rodinu.“



Další turnaj Oktagonu se uskuteční 26. dubna v Česku – vůbec poprvé v Karlových Varech.