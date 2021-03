Jedna Ďatelinkova chyba. A zápasník Vémola ho po dvou minutách uškrtil

Nervozita? Nezkušenost? Mládí? Tlak?

Čím si vysvětlit, že Milan Ďatelinka už po pár sekundách vyslal do vzduchu rozvláčný kop, po němž se Vémola okamžitě vrhl po strhu a hodil s ním o zem?

„Štve mě to, jsem zklamaný! Protože taktika byla přesně taková, abych nekopal. A první, co udělám... Zdálo se mi, že to měl odkryté. Ale můžu říct, že tlak mě vůbec nedostal, já si tu chvilku slávy užíval. Prohra s tlakem nemá nic společného, Karel je v takové pozici lepší, má to nadrilované,“ nabídl svůj pohled Ďatelinka.

Takzvaný high-kick se stal slovenskému zápasníkovi osudným. Od té chvíle se - jak bývá Vémolovou tradicí - ze země nezvedl. Ze začátku se vcelku úspěšně bránil, dokonce rozdal několik bolestivých úderů loktem a způsobil Vémolovi krvavé zranění na pravém oku.

Jakmile však Ďatelinka nabídl Vémolovi záda, byl konec. V jednom momentě rozhodčímu ukázal zdvižený palec na znamení, že je v pořádku, v druhém odklepal.

„Milanovi trenéři udělali chybu, zápas se mnou domluvili moc brzo. A jedno mě v kleci překvapilo,“ řekl Vémola. „Můj trenér André Reinders mi říkal: Uvidíš, začne zápas kopem. Odpovídal jsem mu, že nemůže být takový blázen, on si za tím stál, takže jsme přesně tohle cvičili dokola a dokola. Když to Milan opravdu udělal, blesklo mi to všechno hlavou. Pak to bylo od začátku do konce v mé režii.“

Z Česka ani Slovenska už ne, Vémolu vyzve o titul zahraniční soupeř

