Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Smutný závěr skvělého turnaje v Brně. Hlavní zápas ovládl nenáviděný Dán

Autor:
  8:30
Jonas Magard při vítězné submisi nad Radkem Roušalem

Jonas Magard při vítězné submisi nad Radkem Roušalem | foto: OKTAGON MMA

Jonas Magard ovládl hlavní zápas večera
Andrej Kalašnik
Vlado Lengál v souboji s Maurice Adorfem
Josef Hála si užívá vítězství nad Radem Úškrtem
5 fotografií
Sobotní turnaj Oktagonu v Brně přinesl hned osm ukončení před limitem, domácí fanoušci přesto z arény odcházeli zklamaní. V hlavním zápase padl Radek Roušal, chvíli před ním nedokázal dobrý start přetavit ve výhru Andrej Kalašnik. Ostatním Čechům se poměrně dařilo, zelená políčka připsal Josef Hála a Vlado Lengál.

Tohle bude ještě dlouho bolet. Ne proto, že by Roušal byl blízko výhry, ale kvůli vyhrocenému trashtalku, který celému zápasu od oznámení předcházel, kdy stálo celé Brno za ním. Magard měl však jiné plány a ty také dokázal realizovat.

Do zápasu jako první nastoupil právě Magard a publikum mu dle očekávání přichystalo opravdu nepřátelské prostředí. Roušal byl viditelně větší než jeho sok, po odpoledním vážení měl o celých sedm kilo víc. V prvním kole spoléhal hlavně na tvrdé kopy do lýtek, Magard chtěl boj přenášet na zem. Neobešlo se to bez kontroverze, Roušal se při bránění stažení na zem několikrát zachytil klece a získal tím výhodu. I tak šlo první kolo na stranu bývalého šampiona.

Ve druhém kole už jeho převaha byla zřetelnější, hlavně v práci na zemi. Ta nakonec rozhodla celý zápas, když zkraje třetího kola Roušala natrefoval a následně zamkl gilotinu, ze které se český bojovník už nedokázal vymanit. Hala ztichla a nenáviděný Magard mohl oslavovat. „Ve vyšší váze jsem se cítil dobře, měl jsem mnohem víc energie,“ popisoval později na tiskové konferenci.

Jonas Magard při vítězné submisi nad Radkem Roušalem

Naopak Roušal neskrýval zklamání. „Štve mě to, bohužel jeho wrestling byl na jiné úrovni. Jako zápasníka ho uznávám, jako člověka nikoliv,“ nechal se slyšet po zápase.

Prohrou domácího bojovníka skončil i hlavní předzápas večera. Kalašnik do něj nastupoval poprvé ve vyšší váhové kategorii, což se nakonec ukázalo jako zásadní moment. I přesto, že první kolo vyhrál.

Od druhého kola se začala projevovat obrovská únava spojená právě s vyšší váhou. Kalašnikovi se nepodařilo soupeře strhnout na zem a sám skončil na zádech. Kennedy Kayomba na nic nečekal a ihned spustil salvu úderů. „Vagabund“ sice přežil do posledního kola, v něm už ale měl jen poslední zbytky sil.

Andrej Kalašnik

Poslední kapka přišla 30 vteřin před koncem, kdy se pokusil o naskočené koleno, při tom si ale naběhl do úderu a padl na zem. KO sice nedostal, i tak bylo jasné, že tenhle zápas nevyhrál. „84 kilogramů byla blbost, po prvním kole jsem byl totálně bez energie, navíc jsem v sobě nenašel bojovníka. Musím si to celé srovnat v hlavě,“ soukal ze sebe na tiskovce.

Brněnskou partu zachraňoval Lengál, který dokázal vypnout Maurice Adorfa. I u něj došlo ke komplikacím, v prvním kole schytal bombu na játra, po které musel hodně dlouho vydýchávat. Následný tlak ustál a o chvíli později vyslal tvrdou kombinaci zakončenou devastujícím předním hákem. Adorf neměl šanci takovou ránu ustát. „Ten spodek jsem cítil dost, rozeběhl se a na játra mě trefil přesně,“ vrátil se Lengál po zápase k inkriminovanému momentu.

„Když to nejde na hlavu, půjde to na spodky.“ Tím se řídil Josef Hála, který rozveselil fanoušky. V prvním kole sice s Radovanem Úškrtem prohrál, pak začal těžit z přesných úderů na břicho, kdy bral soupeři mraky kyslíku. Úškrt sice dvě počítání přežil, Hála ale v tlaku nepolevoval a v závěrečných deseti vteřinách ho na kolena poslal potřetí, což znamenalo konec. Nezastavil ho ani předtím inkasovaný zakázaný úder, po kterém byl dost otřesený.

Skvělým ukončením se na turnaji blýskl Jakub Dohnal. Na začátku druhého kola vyslal bleskový kop z otočky, který dopadl přímo na bradu Vojto Barboríka. „Tuhle techniku nacvičuji často, měli jsme v plánu backfist nebo tohle, takže je super, že to vyšlo,“ poodhalil Dohnal na tiskové konferenci.

Další turnaj se koná už za dva týdny a proběhne na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Slavia B vs. ŽižkovFotbal - 8. kolo - 13. 9. 2026:Slavia B vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
13. 9. 10:15
  • 1.96
  • 3.75
  • 3.24
Havířov vs. HlubinaFotbal - 7. kolo - 13. 9. 2026:Havířov vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
13. 9. 10:15
  • 3.30
  • 3.87
  • 1.66
Uničov vs. Olomouc BFotbal - 7. kolo - 13. 9. 2026:Uničov vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
13. 9. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Slovácko B vs. Karviná BFotbal - 7. kolo - 13. 9. 2026:Slovácko B vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
13. 9. 10:15
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Sparta B vs. Bohemians BFotbal - 6. kolo - 13. 9. 2026:Sparta B vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
13. 9. 10:15
  • 1.35
  • 4.18
  • 5.34
Dukla B vs. Admira PrahaFotbal - 6. kolo - 13. 9. 2026:Dukla B vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
13. 9. 10:15
  • 2.00
  • 3.30
  • 2.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Smutný závěr skvělého turnaje v Brně. Hlavní zápas ovládl nenáviděný Dán

Jonas Magard při vítězné submisi nad Radkem Roušalem

Sobotní turnaj Oktagonu v Brně přinesl hned osm ukončení před limitem, domácí fanoušci přesto z arény odcházeli zklamaní. V hlavním zápase padl Radek Roušal, chvíli před ním nedokázal dobrý start...

13. září 2026  8:30

Ty čtyři porážky jsou neakceptovatelné, řekl Priske. Proti Jablonci už viděl intenzitu

Sparťanský trenér Brian Priske

Po nepovedeném období má za sebou týden, který atmosféru v klubu aspoň trochu uklidní. Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, na středeční postup v domácím poháru na Žižkově navázal ligovým...

13. září 2026

Brutální. Šílené. Dojemné. Jak královská etapa Vuelty nabídla pět hodin tortury

Španělský cyklista Mikel Landa z Quick-Stepu se v závěru dvacáté etapy Vuelty...

Byla to královská etapa hodná svého jména. „Naprosto brutální,“ zhodnotil ji Santiago Buitrago, muž v puntíkatém trikotu lídra vrchařské soutěže. „Pět hodin tortury,“ pronesl Matthew Brennan, král...

13. září 2026  7:16

Nejen prohry, Baník trápí i hráči z korupční kauzy: Pochybili, ale svět není černobílý

Fotbalisté Baníku Ostrava oslavovali trefu Matěje Chaluše, gól do sítě Jablonce...

Nejen mizerný útok a katastrofální obrana fotbalistů Baníku jsou témata pro fanoušky ostravského klubu před nedělním ligovým kolem proti Pardubicím (13.00). Problematičtí jsou rovněž hráči, kterých...

13. září 2026  7:05

21. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité závěrečné etapy

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru dojíždí s úsměvem do cíle 20. etapy...

Závěrečná 21. etapa letošní Vuelty přináší finále v andaluské Granadě. Prohlédněte si detailní profil závěrečného dějství, průběžné celkové pořadí a favority na poslední etapový vavřín.

13. září 2026

Plzeň - Olomouc v TV: Kde sledovat 8. kolo Chance Ligy živě a kurzy

Plzeňský útočník Prince Adu padá po kontaktu s Jakubem Uhrinčaťem (vpravo) z...

Fotbalisty Plzně čeká v neděli domácí duel proti Olomouci. Podívejte se, kde sledovat zápas 8. kola Chance Ligy živě, jaké jsou předpokládané sestavy i zajímavé sázkové kurzy.

13. září 2026

Rybakinová je poprvé královnou US Open. Sabalenkovou zlomila a zhatila jí hattrick

Jelena Rybakinová pózuje s trofejí pro šampionku US Open.

Už pár dní bylo jasné, že Jelena Rybakinová po US Open sesadí Arynu Sabalenkovou z postu světové tenisové jedničky. A posun na první místo si navíc užije jako čerstvá vládkyně New Yorku. Ve finále...

13. září 2026

Velká cena Montréalu 2026: Program, trasa, profil a startovní listina

PRVNÍ. Američan Brandon McNulty z UAE Emirates se raduje z vítězství patnácté...

V neděli 13. září 2026 se v Kanadě uskuteční 15. ročník jednodenního cyklistického závodu Grand Prix Cycliste de Montréal. Prestižní podnik kategorie UCI WorldTour nabídne městský okruh s celkovou...

13. září 2026

Nenápadný Vingegaard, italský tryskáč i český double. Vuelta uvádí šampiony

Premium
Alejandro Valverde slaví na pódiu se Samuelem Sánchezem a Cadelem Evansem...

Jak dvacetiletý benjamínek Tadej Pogačar při debutu létal v horách a jak španělské silnice netušily, že se na nich odehrává pilotní díl vítězné série Bernarda Hinaulta na scéně Grand Tour, jsme už...

13. září 2026

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

12. září 2026  23:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

12. září 2026  23:23

Zverev - Shelton ve finále US Open 2026: Kurzy a kde sledovat live stream

Německý tenista Alexander Zverev podává během semifinále US Open.

Do finále mužské dvouhry na US Open 2026 postoupili Alexander Zverev a Ben Shelton – dokáže Američan uspět na domácím grandslamu a poprvé tohoto soupeře porazit? Sledujte přímý přenos online, začíná...

12. září 2026  23:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet