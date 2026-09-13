Smutný závěr skvělého turnaje v Brně. Hlavní zápas ovládl nenáviděný Dán

Tohle bude ještě dlouho bolet. Ne proto, že by Roušal byl blízko výhry, ale kvůli vyhrocenému trashtalku, který celému zápasu od oznámení předcházel, kdy stálo celé Brno za ním. Magard měl však jiné plány a ty také dokázal realizovat.
Do zápasu jako první nastoupil právě Magard a publikum mu dle očekávání přichystalo opravdu nepřátelské prostředí. Roušal byl viditelně větší než jeho sok, po odpoledním vážení měl o celých sedm kilo víc. V prvním kole spoléhal hlavně na tvrdé kopy do lýtek, Magard chtěl boj přenášet na zem. Neobešlo se to bez kontroverze, Roušal se při bránění stažení na zem několikrát zachytil klece a získal tím výhodu. I tak šlo první kolo na stranu bývalého šampiona.
Ve druhém kole už jeho převaha byla zřetelnější, hlavně v práci na zemi. Ta nakonec rozhodla celý zápas, když zkraje třetího kola Roušala natrefoval a následně zamkl gilotinu, ze které se český bojovník už nedokázal vymanit. Hala ztichla a nenáviděný Magard mohl oslavovat. „Ve vyšší váze jsem se cítil dobře, měl jsem mnohem víc energie,“ popisoval později na tiskové konferenci.
Naopak Roušal neskrýval zklamání. „Štve mě to, bohužel jeho wrestling byl na jiné úrovni. Jako zápasníka ho uznávám, jako člověka nikoliv,“ nechal se slyšet po zápase.
Prohrou domácího bojovníka skončil i hlavní předzápas večera. Kalašnik do něj nastupoval poprvé ve vyšší váhové kategorii, což se nakonec ukázalo jako zásadní moment. I přesto, že první kolo vyhrál.
Od druhého kola se začala projevovat obrovská únava spojená právě s vyšší váhou. Kalašnikovi se nepodařilo soupeře strhnout na zem a sám skončil na zádech. Kennedy Kayomba na nic nečekal a ihned spustil salvu úderů. „Vagabund“ sice přežil do posledního kola, v něm už ale měl jen poslední zbytky sil.
Poslední kapka přišla 30 vteřin před koncem, kdy se pokusil o naskočené koleno, při tom si ale naběhl do úderu a padl na zem. KO sice nedostal, i tak bylo jasné, že tenhle zápas nevyhrál. „84 kilogramů byla blbost, po prvním kole jsem byl totálně bez energie, navíc jsem v sobě nenašel bojovníka. Musím si to celé srovnat v hlavě,“ soukal ze sebe na tiskovce.
Brněnskou partu zachraňoval Lengál, který dokázal vypnout Maurice Adorfa. I u něj došlo ke komplikacím, v prvním kole schytal bombu na játra, po které musel hodně dlouho vydýchávat. Následný tlak ustál a o chvíli později vyslal tvrdou kombinaci zakončenou devastujícím předním hákem. Adorf neměl šanci takovou ránu ustát. „Ten spodek jsem cítil dost, rozeběhl se a na játra mě trefil přesně,“ vrátil se Lengál po zápase k inkriminovanému momentu.
„Když to nejde na hlavu, půjde to na spodky.“ Tím se řídil Josef Hála, který rozveselil fanoušky. V prvním kole sice s Radovanem Úškrtem prohrál, pak začal těžit z přesných úderů na břicho, kdy bral soupeři mraky kyslíku. Úškrt sice dvě počítání přežil, Hála ale v tlaku nepolevoval a v závěrečných deseti vteřinách ho na kolena poslal potřetí, což znamenalo konec. Nezastavil ho ani předtím inkasovaný zakázaný úder, po kterém byl dost otřesený.
Skvělým ukončením se na turnaji blýskl Jakub Dohnal. Na začátku druhého kola vyslal bleskový kop z otočky, který dopadl přímo na bradu Vojto Barboríka. „Tuhle techniku nacvičuji často, měli jsme v plánu backfist nebo tohle, takže je super, že to vyšlo,“ poodhalil Dohnal na tiskové konferenci.
Další turnaj se koná už za dva týdny a proběhne na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.