Půlroční stopka i peněžité tresty. Oktagon reaguje na Engizekův zkrat, soupeř se zlobí

Ani týden po sobotním bouřlivém turnaji stále není klid. Přestože majitel organizace Ondřej Novotný prvotní reakci k incidentu nezvládl dokonale, druhý den už organizace přispěchala s oficiálním vyjádřením.
V něm se jednoznačně distancovala od pozápasového incidentu a chování přítomných odsoudila. V pátek pak přišlo další ustanovení, tentokrát už s konkrétními tresty.
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Engizeka jeho nepochopitelný zkrat nakonec bude stát v přepočtu zhruba 484 tisíc korun, větší starost mu však musí dělat půlroční distanc, jelikož kvůli němu přijde o vysněnou účast na zářijovém turnaji na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.
„Při hodnocení incidentu organizace zohlednila, že se jednalo o první disciplinární prohřešek Kerima Engizeka v organizaci Oktagon. Po celou dobu svého působení byl příkladným profesionálem a ambasadorem organizace. V průběhu interního řízení projevil sebereflexi a plně spolupracoval,“ uvedla organizace na svém Instagramu.
Engizekovi tak nejspíš hrozil mnohem delší zákaz.
Tomu se nevyhnul bratr a zároveň zápasníkův trenér Metin Engizek. Ten vyfasoval distanc rovnou na devět měsíců, mimo jiné i kvůli tomu, že v pozápasové vřavě plival na Jotka vodu nabranou z jeho lahve.
Organizace se rozhodnutím snaží dát najevo, že nepřipouští žádné podobné chování na svých turnajích.
„Oktagon uplatňuje nulovou toleranci vůči jednání, které ohrožuje bezpečnost účastníků našich akcí, narušuje řádný průběh soutěže nebo poškozuje integritu profesionálního sportu. Přijatá disciplinární opatření odrážejí závažnost jednotlivých provinění i odpovědnost organizace zajistit bezpečné a profesionální prostředí pro sportovce, rozhodčí, zaměstnance, partnery i fanoušky,“ objasňuje důvody svého rozhodnutí.
S řešením situace však vůbec není spokojený druhý a zároveň poškozený v tomto procesu.
Jotko vyjádřil velkou nespokojenost s výsledky disciplinárního řízení a uvedl, že jde o špatný vtip. „Hanba Oktagonu,“ dodal jízlivě aktuální šampion v divizi do 84 kilo.