Oktagon dobývá Polsko. Aplikace XTB je prvním titulárním partnerem pro dresy

Česko-slovenská organizace Oktagon MMA získala poprvé partnera, který bude mít své logo na dresech zápasníků. Je jím polská investiční aplikace XTB s více než dvěma miliony klientů. Spolupráce potrvá po celý rok 2026 a to ve všech zemích, kde Oktagon své akce uskuteční. V plánu je 18 turnajů.
Organizátoři oznámili tuto novinku na tiskové konferenci Oktagon Time před nedělním turnajem v pražské O2 areně.

„Oktagon stojí na lidech, kteří si volí vlastní cestu a jsou ochotni na sobě tvrdě pracovat. Právě proto nám dává spolupráce s XTB smysl,“ uvedl spolumajitel a promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

„Stejně jako sportovci nevítězí náhodou, ani finanční úspěch není otázkou štěstí. Je to o disciplíně, chytrých rozhodnutích a dlouhodobém úsilí. Toto partnerství je víc než jen logo na kleci; je to přirozené propojení dvou světů, které sdílejí stejný mindset.“

MMA turnaje Oktagonu už se konaly v řadě německých měst. V novém roce se uskuteční první akce i v Polsku, konkrétně 11. dubna ve Štětíně.

Organizace získala pod smlouvu polskou ikonu Michala Materlu a s dobýváním polského trhu pokračuje. Spojila se s tamní investiční aplikací XTB, která se tak přidala k dosud nejsilnějšímu partnerovi Oktagonu: sázkové kanceláři Tipsport.

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

„V kleci i na finančních trzích platí podobné zákonitosti. Nejde jen o sílu nebo kapitál. Každý sportovec ví, že bez správné strategie a disciplíny nemůže uspět. Totéž platí pro investory. Proto jsme se rozhodli spojit s OKTAGON. Se správnou přípravou může dosáhnout úspěchu každý,“ říká Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Aplikace je přitom partnerem i KSW, konkurenční MMA organizace právě z Polska. Co je přilákalo do Oktagonu? Viditelnost nejen v Česku či Slovensku, ale také v Německu. Vždyť jen v letošním roce se v zemi západních sousedů konalo devět turnajů Oktagonu. A příští rok jich bude deset včetně velké akce ve Frankfurtu pro 60 tisíc lidí.

Silný zásah mají na Instagramu. Podle datové analytické platformy Kolsquare, která mapovala období od dubna 2024 do dubna 2025, se Oktagon umístil na třetím místě mezi všemi sportovními soutěžemi na této sociální síti v Německu. Před nimi byla jen basketbalová NBA a fotbalová bundesliga. A v Česku je na Instagramu sportovní jedničkou.

Smlouva mezi Oktagonem a XTB je údajně na domácí poměry enormní. Investiční skupina získá logo na oficiálních dresech bojovníků i v kleci, objeví se v replayích, highlightech, aktivačních zónách v arénách pro fanoušky či na YouTube a v newsletterech.

Ve spolupráci však nepůjde jen o vizibilitu. V rámci partnerství se chce XTB zaměřit na investiční vzdělávání fanoušků i bojovníků, které bude součástí aktivačních zón na každé show, digitálního obsahu a dalších kampaní.

Vstupenky na Oktagon 81 v O2 areně

„Zápasy sledují fanoušci s aktivním životním stylem a my jim chceme ukázat, že investování je pro všechny, kdo mají odvahu vzít svou finanční budoucnost do vlastních rukou,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Progresivní společnost byla založena v Polsku v roce 2004 a nyní má po světě 12 poboček. Mezi její ambasadory patří i Jiří Procházka, český MMA zápasník působící v UFC.

27. prosince 2025  19:28,  aktualizováno  21:59

Oktagon dobývá Polsko. Aplikace XTB je prvním titulárním partnerem pro dresy

