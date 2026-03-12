Oktagon byl opět rekordní. Turnaj v Hamburku vidělo přes 1,2 milionu diváků

Autor:
  9:12
Psal se červen 2022 a organizace Oktagon MMA uspořádala svůj první turnaj v Německu, konkrétně ve Frankfurtu. Dnes? V zemi vyprodává turnaje hned v devíti městech. A ten sobotní v Hamburku zaznamenal na německém trhu rekordní sledovanost. Na všech platformách dohromady ho vidělo více než 1,2 milionu lidí z regionu DACH - tedy Německa, Rakouska a Švýcarska.
Fotogalerie4

Atmosféra na sobotním Oktagonu 85 v Hamburku. | foto: OKTAGON MMA

Rok 2026 je dosud pro Oktagon vskutku povedený. Od jeho začátku vyprodala organizace, která letos slaví deset let své existence, čtyři arény a na svých turnajích přivítala více než 54 tisíc návštěvníků.

Roste i počet diváků u obrazovek a monitorů. Jen v Německu na volně dostupné stanici RTL zasáhly zápasy turnaje Oktagon 85 v Hamburku v peaku až 904 000 diváků. V kategorii 14–59 let si přenos zajistil tržní podíl 9,7 %, zatímco u mladé cílové skupiny (14–49 let) dosáhl na 11,4 %.

Celkově sledovalo tento MMA galavečer prostřednictvím různých distribučních kanálů (RTL, RTL+ a dalších) v celém regionu DACH více než 1,2 milionu diváků.

Kohout na Eckerlina nestačil. Novým šampionem Oktagonu je Brazilec Severino

„Když se podívám na ta čísla, vidím za nimi tisíce hodin práce celého našeho týmu,“ říká Pavol Neruda, jeden ze spolumajitelů Oktagonu.

„Před pár lety jsme v Německu začínali od nuly a dnes na RTL porážíme zavedené televizní formáty i mimo prime time. Více než milion lidí v peaku a dvouciferný podíl u mladého publika je jasný důkaz, že Oktagon už není jen sportovní organizací, ale silným entertainment brandem,“ dodává Neruda.

Mochamed Machaev, nový šampion pérové váhy, s majiteli Oktagonu Ondřejem Nerudou a Pavolem Nerudou.

A spolupráci s Oktagonem si pochvaluje také Inga Lescheková, programová ředitelka skupiny RTL Deutschland: „ Rostoucí popularita potvrzuje správnost našeho rozhodnutí přivést MMA na volně dostupné obrazovky. Živý sport je o emocích, výjimečných osobnostech a strhujících příbězích, což je přesně to, co partnerství s Oktagonem dlouhodobě nabízí. Jsme přesvědčeni, že MMA v Německu definitivně zakotvilo a bude i nadále získávat srdce nových fanoušků.“

Nejbližší turnaj Oktagonu se však neuskuteční v Německu, nýbrž poprvé v historii v Polsku (11. dubna ve Štětíně). A letos se odehraje i jiná premiéra – organizace zavítá poprvé do Berlína. Turnaj se uskuteční v tamní Uber Areně 20. června.

Poté se koná turnaj v Kolíně nad Rýnem, kde bude 11. července k vidění i jeden z vrcholů roku: repríza finále loňského Tipsport Gamechangeru mezi domácím Kerimem Engizekem a Polákem Krzysztofem Jotkem. Jenže tentokrát o pás šampiona střední váhy. Uspěje opět Němec?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Monnetová vs. ŠalkováTenis - - 12. 3. 2026:Monnetová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:1
  • 1.23
  • -
  • 3.80
Denolly vs. KolářTenis - - 12. 3. 2026:Denolly vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 10.30
  • -
  • 1.04
Olomouc vs. TřinecHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
12. 3. 17:00
  • 3.20
  • 3.90
  • 2.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Mistr je pod tlakem. Motor drží výhodu a hlásí: Máme bod, spokojení být musíme

Momentka ze zápasu mezi Kometou Brno a Českými Budějovicemi.

Vyrovnaná série, ve které dávají góly jen obránci. To po prvních dvou zápasech platí o předkole play off hokejové extraligy mezi Českými Budějovicemi a brněnskou Kometou. Za stavu 1:1 na zápasy se...

12. března 2026  8:54

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, česká hvězda kung-fu.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

12. března 2026  8:33

Haraslín: Není jednoduché mít po takovém derby hned další náročný zápas

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín během duelu prpto Hradci Králové

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Porážku v nedělním fotbalovém pražském derby si hodně bral. „Jako kapitán jsem za to nesl velkou zodpovědnost.“ O tři dny později v Alkmaaru před úvodním utkáním osmifinále Konferenční ligy jste u...

12. března 2026  8:05

Muchová v Indian Wells vypadla, Siniaková kvůli potížím s nohou nedohrála

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

Karolína Muchová podlehla v osmifinále tenisového turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Ize Šwiatekové z Polska. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v...

11. března 2026  21:03,  aktualizováno  12. 3. 7:37

Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na...

Od naší zpravodajky v Itálii Usmyslela si, že musí napravit úterní pád v semifinále sprintu. A ve středu na paralympiádě získala na těžkých a rozbředlých tratích v italském Teseru stříbro na klasické intervalové desítce. Dává si...

12. března 2026  7:27

Slafkovský překonal Richarda, brankáři Dobeš s Vladařem dostali volno

Útočník Montrealu Juraj Slafkovský slaví se spoluhráči svou trefu v zápase...

Ve středu se základní část hokejové NHL posunula jen o dva zápasy. Z Čechů tentokrát nikdo v akci nebyl poté, co brankáři Dan Vladař z Philadelphie i Jakub Dobeš z Montrealu plnili shodně jen role...

12. března 2026  3:20,  aktualizováno  3:56

Šel bych tam zase, česká cesta není jediná. Proč Sedláček nedá na Alkmaar dopustit

Premium
Richard Sedláček v dresu AZ Alkmaar.

Dopřát si k obědu kachnu? Řízek? Nebo třeba špagety? S tím na něj nechoďte. Žádné hotovky, kdepak. Místo toho sendvič, polévka nebo vajíčka. „To těch šest let v Nizozemsku,“ usměje se Richard...

12. března 2026

Valverde dal hattrick City, PSG přestřílel Chelsea. Arsenal si v závěru zajistil remízu

Federico Valverde (uprostřed) slaví se spoluhráči z Realu Madrid hattrick v...

Fotbalisté Realu Madrid přehráli v úvodním osmifinále Ligy mistrů Manchester City 3:0 především díky hattricku Federica Valverdeho v prvním poločase. Arsenal po osmi výhrách v řadě zachránila v...

11. března 2026  18:40,  aktualizováno  23:17

Nymburk otočil duel s Terstem a stále drží naději na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů

Goran Filipovič z Nymburka během utkání s Terstem.

Basketbalisté Nymburka porazili v 5. kole osmifinálové části Ligy mistrů doma Terst 82:76 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela mají ve skupině L bilanci 2-3 a sedm...

11. března 2026  18:16,  aktualizováno  23:10

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

11. března 2026  20:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila

Jan Kliment na tiskové konferenci.

Olomouc se chystá na fotbalový svátek. Na Hanou ve čtvrtek přijede bundesligová Mohuč. Osmifinále Konferenční ligy bude premiérou pro nový trávník, který Sigma položila minulý týden. „Je to super,...

11. března 2026  20:22

Pan Nenápadný v jiné roli. Aneb když práce baví! Jak trenér Plekanec pozvedl Kladno?

Premium
Kladenský kouč Tomáš Plekanec uděluje pokyny během zápasu s Kometou.

Při pohledu na kladenské webové stránky na vás v sekci „realizační tým“ jako první vyskočí jen generická silueta hlavy. Post hlavního trenéra v tradičním hokejovém klubu aktuálně nikomu nepatří. Ani...

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.