Oktagon byl opět rekordní. Turnaj v Hamburku vidělo přes 1,2 milionu diváků

Rok 2026 je dosud pro Oktagon vskutku povedený. Od jeho začátku vyprodala organizace, která letos slaví deset let své existence, čtyři arény a na svých turnajích přivítala více než 54 tisíc návštěvníků.
Roste i počet diváků u obrazovek a monitorů. Jen v Německu na volně dostupné stanici RTL zasáhly zápasy turnaje Oktagon 85 v Hamburku v peaku až 904 000 diváků. V kategorii 14–59 let si přenos zajistil tržní podíl 9,7 %, zatímco u mladé cílové skupiny (14–49 let) dosáhl na 11,4 %.
Celkově sledovalo tento MMA galavečer prostřednictvím různých distribučních kanálů (RTL, RTL+ a dalších) v celém regionu DACH více než 1,2 milionu diváků.
„Když se podívám na ta čísla, vidím za nimi tisíce hodin práce celého našeho týmu,“ říká Pavol Neruda, jeden ze spolumajitelů Oktagonu.
„Před pár lety jsme v Německu začínali od nuly a dnes na RTL porážíme zavedené televizní formáty i mimo prime time. Více než milion lidí v peaku a dvouciferný podíl u mladého publika je jasný důkaz, že Oktagon už není jen sportovní organizací, ale silným entertainment brandem,“ dodává Neruda.
A spolupráci s Oktagonem si pochvaluje také Inga Lescheková, programová ředitelka skupiny RTL Deutschland: „ Rostoucí popularita potvrzuje správnost našeho rozhodnutí přivést MMA na volně dostupné obrazovky. Živý sport je o emocích, výjimečných osobnostech a strhujících příbězích, což je přesně to, co partnerství s Oktagonem dlouhodobě nabízí. Jsme přesvědčeni, že MMA v Německu definitivně zakotvilo a bude i nadále získávat srdce nových fanoušků.“
Nejbližší turnaj Oktagonu se však neuskuteční v Německu, nýbrž poprvé v historii v Polsku (11. dubna ve Štětíně). A letos se odehraje i jiná premiéra – organizace zavítá poprvé do Berlína. Turnaj se uskuteční v tamní Uber Areně 20. června.
Poté se koná turnaj v Kolíně nad Rýnem, kde bude 11. července k vidění i jeden z vrcholů roku: repríza finále loňského Tipsport Gamechangeru mezi domácím Kerimem Engizekem a Polákem Krzysztofem Jotkem. Jenže tentokrát o pás šampiona střední váhy. Uspěje opět Němec?