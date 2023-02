Gamechanger se blíží. Je mi ctí, že jsem favoritem i pro Vémolu, říká Brit

„Historicky největší MMA turnaj v Evropě,“ tvrdí o Gamechangeru organizátoři. První část pětidílné pyramidy se uskuteční v Ostravě, následovat bude Praha a německý Oberhausen.

Sobotní galavečer ve slezské metropoli otevřou dva rezervní zápasy Palaiologos vs. Grabinski a Kalašnik vs. Juráček. Tito bojovníci mají šanci se dostat do hry v případě, že někdo z účastníků vypadne kupříkladu kvůli zranění.

Poté už přijde na řadu úvodní duel Gamechangeru mezi nizozemským ranařem Melvinem van Suijdamem a Slovákem Radovanem Úškrtem. Následovat bude Veličkovič vs. Surdu a ostře sledovaný souboj Kertész vs. Hathaway.

„Maté je velmi odolný a tvrdý bojovník. Stále jde dopředu a tlačí na údery, aby mohl jít po takedownu,“ řekl Brit John Hathaway ve videu organizace Oktagon MMA.

Program Tipsport Gamechangeru Osmifinále - Oktagon 40: Ostrava (4. 3.)



1. čtvrtfinále - Oktagon 43: Praha (20. 5.)



2. čtvrtfinále - Oktagon 44: Oberhausen (17. 6.)

„Myslím, že to bude drsná bitva na všechna tři kola. Ale udělám vše pro to, abych na konci zápasu zvedl ruku já. Musím si prosadit svou hru a vyhrát.“

Právě John Hathaway (18-2), pětatřicetiletý rodák z Brightonu, je hlavním aspirantem na celkovou výhru. Do role největšího favorita ho pasují sázkové kanceláře i David Kozma a Karlos Vémola

„Je pro mě ctí, že si Karlos myslí, že to vyhraju právě já. Kdysi jsem s ním trénoval, vím, jak je tvrdý, a on to ví o mně. V podstavě každý ze zápasníků může Gamechanger vyhrát, všichni jsou skvělí. Kozma je hodně tvrdý, stejně tak Michailidis. Bude zajímavé sledovat, jak dopadne první kolo,“ těší se Hathaway.

Zkušený bojovník má za sebou sedm vítězství a dvě porážky v UFC, ale rovněž osmiletou pauzu kvůli žaludečním potížím. Loni v říjnu ve Frankfurtu suverénně porazil Andreho Ricarda, co předvede v Ostravě?

Lákadlem je vedle prestiže i obří prize money. Zápasníci si rozdělí milion eur. Vítěz získá 300 tisíc eur, poražený finalista 130 tisíc eur, poražený semifinalista 90 tisíc eur a poražený čtvrtfinalista 40 tisíc eur. I bijec, který podlehne hned v osmifinále v Ostravě, si přijde na pěkných 15 tisíc eur.

„Bylo by úžasné, kdybych celý turnaj vyhrál a získal ty peníze. Hodně by nám to pomohlo. Přemýšlím o tom, že koupím dům, či byt pro dceru, aby měla kde bydlet, až vyroste. Ale láska k tomuto sportu u mě měla vždy přednost před penězi. Spíš než penězi se motivuju vítězstvím,“ říká Hathaway.

Brazilec Kaik Brito trefuje loktem obhajujícího šampiona Davida Kozmu.

Na celkový triumf si pomýšlí i David Kozma (30-12), jediný Čech mezi účastníky a nejdéle panující šampion Oktagonu. O titul šampiona velterové váhy přišel po čtyřech letech loni v prosinci právě v Ostravě. V krvavé bitvě nestačil na Kaika Brita. Nyní proti Lukaszi Siwiecovi bude jasným favoritem.

Z úvodního turnaje v Ostravě postoupí do pražského čtvrtfinále z každého souboje jediný zápasník, remíza neexistuje. Vyřadit ze hry může bojovníka i nesplněný váhový limit, který je 77,1 kilogramu. Tolerance je půl kila. Pokud zápasník naváží víc než 77,6 kilogramu, jde po dvou hodinách na převážení. Když ani tehdy limit nesplní, v turnaji končí.

Celá šestnáctka účastníků Gamechangeru se potká tváří v tvář už v pátek 3. března na tiskové konferenci Oktagon Time. Představí se zde i hlavní hvězdy nadcházejících turnajů v Liberci či v Praze - Gustavo Lopez a Jonas Magard a Karlos Vémola s Patrikem Kinclem.