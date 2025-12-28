Oktagon chystá revoluční novinku: dopingové kontroly pro zápasníky

Dlouho se o tom jen diskutovalo, teď už má plán jasné obrysy. Organizace Oktagon MMA zavede zhruba od poloviny roku 2026 antidopingový program. Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér organizace, to řekl na tiskové konferenci před nedělním turnajem v pražské O2 areně.

Alexander Poppeck (vlevo) na Oktagonu 80 v Mnichově porazil Davida Hoška. | foto: OKTAGON MMA

Oktagon jde ve stopách americké UFC a stejně jako nejslavnější MMA organizace světa se rozhodl zavést dopingové kontroly. Spolupracovat bude se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) sídlící ve Švýcarsku.

„WADA je největší zárukou, že vše bude probíhat správně. Naši bojovníci dostanou seznam látek i trestní řád, podle kterého pojedeme,“ řekl Novotný.

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

„Z průzkumů víme, že největším problémem ve světě bojových sportů jsou právě stimulanty, které mění výkonnost. Ale musíme dát dohromady přesný seznam zakázaných látek a dohodnout se na trestech pro bojovníky,“ doplnil Novotný.

Tresty za užití zakázané látky by měly být jak časové, tedy stopky na určitou dobu, tak finanční čili pokuty.

Detaily však organizace teprve ladí. Jisté je, že testy budou muset podstoupit všichni účastníci titulového zápasu. A také, že půjde o finančně nákladnou věc. Šéfové Oktagonu si sáhnou hluboko do kapes, ale věří, že právě pravidelné testování může zvýšit férovost a úroveň evropského MMA. „Je to budoucnost, nastavíme nové trendy.“

Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel organizace Oktagon MMA na turnaji v...

Organizace Oktagon MMA, které vznikla v roce 2016, tak začne testovat na doping po deseti letech své existence. Naopak polská KSW, která funguje od roku 2004, s testy stále otálí.

Proč? Není na čase se také přidat?

Kupříkladu Attila Végh, jenž kariéru profi bojovníka uzavřel v červnu zápasem s Karlosem Vémolou v Edenu, tvrdil, že až 90% zápasníků v Oktagonu by dopingovými testy neprošlo.

28. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  7:30

