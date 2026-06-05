Oktagon zavádí dopingové kontroly. Jako první MMA organizace v Evropě

Seznam zakázaných látek, pravidla kontrol i systém sankcí. To vše zveřejnila organizace Oktagon na svých stránkách, aby začala bojovat s dopingem v MMA.
„Jde o jeden z největších kroků v historii Oktagonu směrem k profesionalizaci sportu. V evropském MMA jsme v tomto směru pionýry a první organizací v regionu, která přichází s reálným antidopingovým systémem podle standardů WADA a českého antidopingu,“ ocenil spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný.
„Začínáme v Bratislavě, následně pokračujeme v Německu. Nechtěli jsme vytvořit jen marketingové gesto, ale funkční a dlouhodobě udržitelný systém.“
Jako první se chce organizace zaměřit na testování stimulantů, tedy látek užívaných těsně před zápasem za účelem zvýšení agresivity, potlačení bolesti nebo jiného ovlivnění výkonu. Právě tyto látky jsou totiž podle odborníků největším rizikem pro zdraví zápasníků v průběhu zápasu.
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Kontroly budou provádět certifikovaní dopingoví komisaři přímo po zápasech.
Při nálezu zakázané látky hrozí diskvalifikace, pokuta, nebo také zákaz činnosti až na 12 měsíců. Vyhýbání se kontrole nebo její odmítnutí je rovněž potrestáno roční stopkou a pokutou, antidopingový program počítá také s tresty pro trenéry, lékaře nebo členy realizačních týmů, kteří by se na porušování pravidel podíleli.
Postupně chce Oktagon rozšířit testování také o anabolické látky, steroidy a další formy dopingu.