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Černý scénář pro domácí hvězdy. Prohráli Škvor i Dvořák, vítězně se vrátil Juráček

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  0:54
Tomasz Narkun nasazuje vítěznou submisi v zápase proti Danielu Škvorovi

Tomasz Narkun nasazuje vítěznou submisi v zápase proti Danielu Škvorovi | foto: OKTAGON MMA

Vítěz hlavního zápasu na Oktagonu 95 - Tomasz Narkun
Aaron Aby poráží Davida Dvořáka na turnaji v Karlových Varech
Aaron Aby vítězí na turnaji Oktagon 95
Matúš Juráček vítězí po návratu do Oktagonu
6 fotografií
Na turnaji Oktagonu 95 v Karlových Varech prohráli v hlavních zápasech oba čeští bijci. Daniel Škvor se nedokázal dostat z pevné submise a Polákovi Tomaszi Narkunovi musel odklepat už v prvním kole. David Dvořák v těsném taktickém souboji podlehl Velšanovi Aaronu Abymu. Domácí publikum potěšil alespoň Matúš Juráček, Slováka Jozefa Wittnera ukončil ve třetím kole. Skvělým výkonem se blýskl talent Václav Štěpán, na body porazil Němce Ariu Azarnooshe.

Škvor do zápasu nastoupil agilně, Narkuna hned zasypal tvrdými ranami. Ten však dle očekávání čekal na příležitost strhnout Škvora na zem, což se mu po minutě a půl také povedlo.

Zpět na nohy se bojovníci už nedostali. Narkun nejdřív dokázal Čecha otevřít na čele, Škvor byl po chvíli celý od krve. Při pokusu o zvednutí se pak nechal chytit do submise, kterou Polák už nepustil. V tiché hale tak mohl oslavovat vítězství už v prvním kole.

Vítěz hlavního zápasu na Oktagonu 95 - Tomasz Narkun.

„Děkuju za podporu, takhle to prostě je, děkuji Danovi za zápas,“ vyjádřil se Narkun po výhře v kleci a nastínil další plány. „Co dál? Nevím a je mi to jedno, kdo podepíše smlouvu, s tím půjdu,“ smál se do mikrofonu. Oproti němu Škvor přišel k mikrofonu viditelně zklamaný. „Posral jsem to, udělal jsem chybu. Omlouvám se fanouškům, opravdu mě to mrzí,“ soukal ze sebe.

Prohrou českého bijce skončil i hlavní předzápas večera. Dvořáka hnala do klece v tu dobu již zaplněná Mattoni arena. První kolo proběhlo v poklidu. Aby se snažil zkracovat vzdálenost a klinčovat. V poslední minutě se Dvořákovi povedl takedown a kolo tím urval pro sebe.

V druhém kole si už si oba bojovníci dokázali najít k sobě cestu a vypálili několik tvrdých kombinací. Po Abyho neúspěšném pokusu o loket z otočky se zápas opět přesunul na zem a Dvořák se mu dostal do zad. I přesto dva bodoví přisoudili tuto rundu Abymu, do třetího kola tak byl zápas stále otevřený. V půlce kola se Dvořák na soupeře nalepil a dlouho ho nepustil. Aby se přeci jen v posledních vteřinách vymanil ze sevření a rozjel přestřelku.

Aaron Aby vítězí na turnaji Oktagon 95

Duel dospěl do bodového rozhodnutí a hala zažila šok. Na split decision totiž vyhrál právě Aby. Pro Dvořáka se jedná o druhou prohru v řadě, Aby naopak prodloužil vítěznou šňůru na čtyři zápasy.

Do Oktagonu se vítězně vrátil Juráček. Za tradiční podpory slávistického kotle nastoupil do zápasu ve žlutočerných barvách po třech letech a ze začátku to nevypadalo na úspěšný comeback. Skoro celé první kolo strávil na zádech a jeho soupeř Wittner mu nedával moc příležitostí se zvednout.

Zlom přišel ve druhém kole, kdy Juráček trefil přesné koleno a soupeřem řádně otřásl. V ten moment přebral zápas a na konci třetího kola zvládl pasivního Slováka ukončit údery na zemi. „Tahle podpora mi fakt chyběla, když jsem slyšel kamarády, dodalo mi to sílu,“ zářil po zápase.

Profesorský výkon předvedl domácí talent Václav Štěpán. V tříkolové bitvě ukázal vyzrálost a Azarnooshovi nedal jedinou příležitost zvrátit zápas.

V průběhu turnaje organizátoři oznámili specialitu pro jubilejní turnaj Oktagon 100. Pod pravidly stand and bang si to rozdají oblíbenci fanoušků Josef Hála a Vladimír Lengál. V zápase navíc půjde o speciální stand and bang titul.

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