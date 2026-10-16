Velká ztráta pro Oktagon 95. Humburger nenavážil, zápas s Kinclem se ruší

Drama začalo už na dopoledním vážení. Humburger dorazil viditelně vyčerpaný. Potom, co se postavil na váhu, se zjistilo, že má kilo a půl nad limit.
To pochopitelně rozlítilo Kincla, který se okamžitě do svého soka pustil. „Chovej se jako profesionál. Když tu váhu neuděláš, zápas nebude. Nezdržuj se tady a běž do sauny,“ křičel na Humburgera při jeho rozhovoru.
„Hambáč“ dostal dvě hodiny k dobru, aby limit splnil. I tak měl při opětovném vážení o 600 gramů víc, než bylo domluveno. Na řadu přišla dlouhá jednání mezi oběma tábory. Chvíli to už sice vypadalo, že za určitých podmínek by zápas mohl proběhnout, na večerním vážení ale přišla nekompromisní odpověď. Zápas se ruší, Kincl odmítá nastoupit.
Z jeho pohledu se není čemu divit, před několika lety se mu opačný postup nevyplatil. Soupeř Albert Duraev převážil, zápas i tak proběhl a Kincl odcházel poražený. Navíc Humburger je známý svým velkým shazováním, jeho běžná váha se pohybuje okolo metráku. Při takovém hubnutí je pak každý neshozený gram výhodou.
Po oznámení této zprávy si ještě oba bojovníci vyměnili ostrá slova. „Dominikovi nedochází, co udělal. Můj poslední příspěvek na Instagramu ukazuje, jak je někde na výletě, drží dietu a i přesto si dá koláček,“ nadával Kincl na mladšího rivala. Jisté je však, že celá MMA komunita přišla minimálně teď o obrovský trhák.
K situaci se vyjádřil i spolumajitel organizace Ondřej Novotný. „Je to hrozná situace, musíme ale respektovat Patrikovo zásady,“ nechal se slyšet na veřejném vážení. „Udělám vše pro to, aby k zápasu v budoucnu došlo,“ doplnil poté.