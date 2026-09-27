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Žádost o ruku, velká show či kontroverze s vlajkou. Jaká byla největší MMA akce roku?

Václav Havlíček
  19:43
Zaplněný Deutsche Bank Park sleduje Oktagon 94.

Zaplněný Deutsche Bank Park sleduje Oktagon 94. | foto: OKtagon

Halftime show na turnaji Oktagon 94 ve Frankfurtu obstaral německý DJ Robin...
David Kozma v souboji s Christianem Eckerlinem.
Zaplněný stadion ve Frankfurtu sleduje zápas Karlose Vémoly.
Zápas mezi Vémolou a Vosgrönem.
30 fotografií
Od našeho zpravodaje v Německu - Už dobrou hodinu a půl před začátkem prvního zápasu se v okolí Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu stěží vyhnete kolonám. Na stadion, který pojme přes šedesát tisíc lidí, proudí davy lidí ze všech stran. Zatímco někteří volí outfit jako na pořádnou technoparty, jiní s typickými klobouky, košilemi či šaty připomínají návštěvníky Oktoberfestu. Všichni však vysílají jednotný vzkaz: MMA v Německu táhne. Na turnaj Oktagon 94 stejnojmenné česko-slovenské organizace totiž dorazí přes 57 000 diváků.

„Je to oficiální! Jedná se o oficiálně největší MMA event tohoto roku,“ oznamuje přímo z klece pro bojovníky Pavol Neruda, spoluzakladatel Oktagonu.

Červenobílé vlajky fotbalového fotbalového Frankfurtu vystřídala kombinace černé a žluté. Areál okolo robustního stadionu je poměrně rozsáhlý. Cesta od vstupní brány až k tribunám zabere zhruba deset minut.

Přesto už z dáli jasně slyšíte burácení.

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A rachot uvnitř? Když domácí bojovník Islam Dulatov knockoutuje v prvním kole zápasu velterové váhy Chorvata Nikolu Jankoviče, máte potřebu zacpat si uši. „Frankfurte, všechno dobrý?“ rozpulzuje publikum vítěz, když se po střetnutí chopí mikrofonu.

A není to jediný jeho počin, který způsobil rozruch.

Při nástupu si totiž na záda vzal vlajku Palestiny. Německý bijec tak reagoval na srpnové vystoupení Izraelce Aronova na pražské Štvanici, který se během veřejného vážení ukázal s vlajkou své země obohacenou o politické symboly.

Oktagon následně přiznal, že vystoupení neměl povolit. Zápasníkům umožňuje nastoupit pouze s vlajkou své země v neutrální, základní podobě.

Jenže Dulatov ani není Palestinec. Proto je jeho akt porušením pravidel. Organizátoři o symbolu cizí země tentokrát neměli tušení – bojovník dostal vlajku z publika.

„Chápu, že jsem udělal něco, co jsem neměl. Ale po událostech v Praze jsem cítil, že musím. Vím, že jsem porušil pravidla, ale proč bych nemohl, když to jiným prošlo? Beru to tak, že je to teď 1:1, považuji to za uzavřené. Respektuju Pala Nerudu i Ondřeje Novotného (druhého šéfa organizace), není to nic osobního proti nim,“ vysvětluje Dulatov.

„Určitě to dělal neměl, je to porušení pravidel. On sám se k tomu postavil tak, že je to reakce na to, co se stalo na Štvanici. Řekl, že je to teď 1:1. Předpokládám, že se rozhodneme k tomu postavit úplně stejně jako v případě Aronova – důrazným varováním, že se to nesmí opakovat, jinak přijdou přísnější tresty. Tím bych to uzavřel, protože my opravdu nejsme politické kolbiště a ani se jím nechceme stát,“ reaguje pro iDNES.cz Jan Vavřík, vedoucí komunikace Oktagonu.

Chceš dítě? Potřebuješ zápasit

Ale Oktagon 94 nabídne za celý večer mnohem zábavnější příběhy.

A krásnější.

Třeba když rakouský zápasník Dominic Schober i na vzdory prohře poklekne přímo v kleci před přítelkyni a požádá ji o ruku. Její „ano“ doprovází ohromný potlesk.

Mimochodem, i Schoberův přemožitel Edmon Avagyan má svůj zajímavý moment. Hned po vítězství začne v kleci hulákat: „Na youtubera dobrý, ne?!“ Avagyan je totiž jeden z nejznámějších německých tvůrců video obsahu z bojových sportů, což mu mnozí nepřející předhazují.

Kuriózní moment nabízí i zápas domácího Michaela Obodozieho a Oskara Staszczaka z Polska. Německý fighter musí soupeře ukončovat nadvakrát.

Namíří několik skvělých ran na bradu soupeře, který se poroučí k zemi a Němec utíká slavit. Už sedí rozkročený na pletivu a pumpuje rukama, když mu fanoušci ukazují: „Ještě není konec!“

„Rozhodčí mezi nás skočil, myslel jsem si, že zápas ukončuje, ale on jenom zkontroloval soupeře, který se pak zvedl,“ kroutí hlavou Obodozie, jehož ani tento moment nerozhodil – vítězství si připisuje o pět vteřin později.

Rozhozeně se zato může cítit Hugo Vach, který je v souboji s krajanem Denizem Ilbayem favoritem, jenže během jejich boje zhasnou nad bojištěm světla. Vzduch rázem zaplní ohlušující pískot diváků. Výpadek ovšem trvá jen pár desítek vteřin. Pak Ilbay ještě v prvním kole Vacha knockoutuje.

„Jo, bylo to nepříjemné, rozhodí vás to, ale vymlouvat se na to nemůžu. Soupeř měl přesnější rány a vyhrál zaslouženě,“ krčí rameny Vach.

Skvělou MMA podívanou předvádí dvaadvacetiletý Fedor Durič, který na body poráží Angličana Marca Diakieseho, jemuž následně ukazuje prostředníček. Ostrým gestem však pouze reaguje na soupeřovy urážky z předturnajové tiskové konference.

Podle promotéra Nerudy je Durič jednou z největších evropských nadějí. Ostatně leckterý příznivec MMA by Němce, který má na svůj věk výtečnou techniku i rozhodování, nejraději už viděl v titulovém zápase.

Na jaře v Düsseldorfu?

„Je to možné, ale aby byl jeho příští zápas titulový, musel by hodně čekat. Kdo ví,“ krčí rameny Novotný.

„Já klidně počkám,“ reaguje Durič. „Aspoň stihneme s přítelkyní založit rodinu!“

„Tak to potřebuješ zápasit i dřív, abys měl peníze, ne? zažertuje šéf Oktagonu.

Splněný sen. Jinde to není standardem

Ať už vás na záříjovém Oktagonu zaujal kterýkoliv příběh, večer ve Frankfurtu znovu nabídl skvělé zápasy, velkou show, pořádnou porci zábavy a strhující atmosféru.

A také senzační české počiny. Karlos Vémola se po více než roce vrátil vítězně v souboji s Frédérikem Vosgrönem, David Kozma v hlavním zápase už v prvním kole uškrtil domácí hvězdu Christiana Eckerlina a myšlenky na konec kariéry vyměnil za plány na zisk titulu.

Kozma dvě sekundy před pauzou svrhl krále a hlásí: Ještě letos chci zápasit o titul

Je potřeba zmínit i povedenou halftime show DJ Robina Schulze. Ačkoliv někteří diváci u televizních obrazovek namítají, že je přestávkový program příliš do děje nevtáhl, na stadionu atmosféra při jeho setu pořádně gradovala. Pomohly tomu i líbivé ohňostroje – nastavit je a odpálit pod zataženou střechou, to je skutečně organizátorský majstrštyk.

A tak asi každý promine i výpadek světel. Ostatně o ně ve zbytku večera nebyla nouze, vždyť pořadatelé položili hned 1200 metrů čtverečných blikajících led světýlek!

„Zápasit před takovým publikem, navíc ve vaší zemi... to je něco neuvěřitelného. Největší zápas mého života,“ zhodnotil Jaime Cordero, který po utkání na další souboj nepřímo vyzval Patrika Kincla. „Mohl by to být skvělý zápas, na jeho jméno myslím.“

OBRAZEM: Vémola i Kozma, oba vítězní! Jak dva Češi ovládli Oktagon ve Frankfurtu

„Pro nás je to splněný sen, sluší se poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Teď mluvíme o tom, že plnit fotbalové stadiony je normální, ale v ostatních zemích to určitě není standardem,“ zamyslel se Novotný. „A teď nás už omluvte, nestihnu afterparty!“ zakončil po druhé hodině ranní.

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