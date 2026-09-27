Vémola je zpět! Na Oktagonu ve Frankfurtu dominoval, uspěl i Kozma

Kozma si po těžkém období, kdy zvažoval i konec kariéry, připsal třetí výhru v řadě. A nesmírně cennou. Opět měl hlavní zápas ve velké aréně proti velkému jménu. Tolik mu to chybělo. A poradil si náramně. Na konci 2. kola nasadil Eckerlinovi rear naked choke, Němec odklepal a publikum ztichlo.
Zatímco oběma Čechům se turnaj v Deutsche Bank Parku ve Franfurtu vydařil, Slováci Roman Paulus a Robert Pukač své duely nezvládly.
„Nevěřil jsem, že to dotáhnu. Zkusil jsem to trochu na náhodu, ale jsem hrozně rád, že to takhle vyšlo. Byl to další zápas bez inkasovaného úderu, tohle přesně potřebuju,“ vykládal nadšeně Kozma.
Podobná slova volil i Karlos Vémola, v němž se mísila radost s dojetím. Vždyť více než rok nezápasil! „Jste šílení, díky moc za tu atmosféru,“ říkal 41letý veterán, jenž původně ukončil kariéru loni v červnu po výhře nad Attilou Véghem v pražském Edenu.
„Ale Freddie Vosgröne mě vytáhl zpět. Děkuju mu! Víte, měl jsem těžké zranění, zničený obličej, osobní problémy doma... Ale pamatujte: Každý se může vrátit. Až bude mít Oktagon příští rok opět turnaj na fotbalovém stadionu, chci tam být.“
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Nejtěžší rok života, zápas mě zachránil, vzkázal Vémola po výhře. Chce pokračovat
Vémola při svém návratu dal vzpomenout na své dominantní výkony a nedal Vosgrönemu šanci. Přitom atmosféra při jeho nástupu – v královském hermelínu a s korunou na hlavě - byla vlažná, publikum fandilo logicky německému zápasníkovi s přezdívkou „Neandrtálec“.
Český ranař se však nijak nerozpakoval a vypálil hned na úvod dva tvrdé granáty. Zápas se pak dostal na zem, kde Vémola ukazoval, v čem je a byl vždy nejsilnější. I tak si musel dávat z vrchní pozice pozor na pokusy o submise od jeho soupeře. Přesto první kolo jednoznačně ovládl a svého o 11 let mladšího protivníka prakticky k ničemu nepustil.
Ve druhé rundě Vémola povedeným takedownem položil Vosgröneho a začal se na něj lepit. Na pletivu přidával údery a Němec vypadal bezradně. Přitom svých pět dosavadních zápasů (z toho dva v Oktagonu) vyhrál!
Poté, co Vémola v poslední minutě druhého kola s Vosgrönem znovu praštil o zem a začal ho bít do hlavy, bylo hotovo. „Neandrtálec“ se zabalil do želvy a rozhodčí Pavel Touš zápas ukončil.
Velký návrat českého terminátora dokonán!
September 26, 2026
A co ho čeká dál? Co takhle odveta s Irem Wiilem Fleurym, s nímž v prosinci 2024 padl v O2 areně? „Vidím tu Willa, on teď sice není šampion a nechci ho vyzývat, ale pokud by to fanoušci chtěli, proč ne. Nechám vás rozhodnout vás,“ navnadil MMA fanoušky.
A že jich bylo!
Oktagon si dal za cíl překonat svůj první turnaj ve Frankfurtu před dvěma lety, kdy do Deutsche Bank Parku přišlo 59 148 diváků, čímž byl stanoven světový rekord na jedné MMA akci. Tentokrát rekord nepadl, dorazilo však přes 57 tisíc fanoušků.
„Jde oficiálně o největší MMA event tohoto roku,“ potvrdil Palo Neruda, který organizaci vlastní spolu s Ondřejem Novotným.
Diváci si užívali akci od prvních minut, kdy přišel do klece Fedor Durič. Německo-srbský talent předvedl precizní výkon a porazil veterána UFC Marka Diakieseho.
Halftime show obstaral německý DJ a producent Robin Schulz, načež přišly na řadu ty největší zápasy večera.
V hlavním předzápase došlo na německý souboj Christiana Jungwirtha a Maxe Cogy. Mírním favoritem byl Jungwirth, jenže hned v prvním pětiminutovce se musel oklepávat z knockdownu. Ten sice přežil, úvodní kolo ale ztratil. Jeho protivník ale měl obrovský handicap: obrovský hematom na levé noze. „Nemá ji zlomenou?“ dumali diváci v hale i u monitorů.
I Cogovi došlo, že by noha nemusela v dalších kolech vydržet, a rozhodl se, že Jungwirtha ukončí. Zápas se proměnil v šílenou přestřelku, ve které si oba borci vyměnili plno tvrdých ran.
Přesnější byl však Coga, který soupeře poslal na zem, a rozhodčí mu mohl zvednout ruku. „Já vám sliboval bitvu, lidi pochybovali, jestli takhle zvládnu bojovat. Já si před několika týdny sešrotoval koleno, ale udělal jsem pro výhru všechno,“ slavil dojatý v pozápasovém rozhovoru. Na závěr pak naznačil možný konec kariéry.
V posledním zápase prelims karty došlo ke kuriózní situaci. Při souboji Huga Vacha s Denizem Ilbayem na pár minut přestala fungovat hlavní světla na stadionu. Po nahození sudí Mark Goddard okamžitě restartoval zápas, Ilbay využil moment překvapení a Vacha natrefoval. Pak už mu stačil jeden přesný hák, kterým rozhozeného soupeře uspal.
Během galavečera byl oznámen také jeden z hlavních zápasů na Oktagonu 96 v Mnichově (31. října). Nastoupí do něj bývalí tituloví vyzyvatelé Nico Samsonidse a Gökhan Aksu.
Ale ještě předtím se Oktagon vrátí do Česka. Už 17. října se v Karlových Varech koná akce Oktagon 95, která láká zejména na souboj Dominika Humburgera s Patrikem Kinclem.