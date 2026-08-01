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Velký zápas na Štvanici. Muradov je po kontroverzích opět hvězdou Oktagonu

Robert Rampa
  10:30
Machmud Muradov

Machmud Muradov | foto: OKTAGON MMA

Machmud Muradov se stal prozatimním šampinem střední váhy Oktagonu. V Edenu...
Machmud Muradov (vpravo) v Oktagonu proti Patriku Kinclovi.
Machmud Muradov (vlevo) v Oktagonu proti Patriku Kinclovi.
Machmud Muradov (vpravo) a Patrik Kincl na vážení před Oktagonem 72 v Edenu
14 fotografií
Bude kolem půlnoci, nebe dávno potemní, snad se i trochu ochladí. Jeden ostrov uprostřed Prahy ale v sobotu na chvíli zazáří, přiláká můry, zahřeje ho ohňostroj a očekávání. Na Štvanici dojde k souboji mezi MMA zápasníky Willem Fleurym a Machmudem Muradovem. Co do kvality jeden z nejlepších duelů, jaké kdy Oktagon mohl nabídnout.

Ir Fleury (skóre 17-3) drží v organizaci tituly v těžké (120 kilogramů) a polotěžké (93 kg) divizi, prošel elitními zámořskými organizacemi a zná se s Conorem McGregorem. Muradov (29-8) před rokem získal prozatímní titul střední váhy (84 kg), když porazil Patrika Kincla, navíc má za sebou vcelku úspěšnou štaci v nejprestižnější organizaci na světě UFC s pozitivním skóre 4-2.

Oktagon 92

- sobota 1. srpna od 18:30
- ostrov Štvanice, Praha
- stream zde

Neměli se spolu utkat, jenže Fleurymu se na poslední chvíli zranil původní soupeř, takže organizace hledala náhradu.

Našla daleko atraktivnější, jenže taky vedení ligy způsobila pár bolestí hlavy a těžkých dilemat.

Nakonec se rozhodla vzdát svých pevných přesvědčení, morálních zásad, zahodila některá svá prohlášení a Muradova pro zápas nakonec podepsala. S vyjádřením, že v konečném důsledku záleží hlavně na tom, aby fanoušci dostali co nejkvalitnější zážitek.

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V čem je tedy problém?

V tom, že Muradov před časem podepsal kontrakt s projektem „G MMA“, kterému se nejčastěji dává přízvisko „bizár“.

Najdete v něm prvky nechutnosti, lidského dna, pouličního násilí a naprosto nevhodného chování před dětmi. Muradov přijal údajně několikamilionovou výplatu za zápas proti pěti slabším soupeřům najednou.

„Je to hrozně hloupé,“ prohlásil promotér Ondřej Novotný. „Takové zápasy by měly být nelegální.“

Machmud Muradov se stal prozatimním šampinem střední váhy Oktagonu. V Edenu porazil Kincla jednoznačně na body.

Už v minulosti dával ultimáta: Kdo se spojí s bizárem jako nechvalně známá parodie na souboje celebrit „Clash“, má automatický zákaz být s Oktagonem jakkoli spojován. Jednak proto, že s tím nechtěl mít nic společného, jednak proto, že se Clash a podobně staly hrozbou a přímou konkurencí v boji o zájem lidí.

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Netrvalo dlouho a vlastní ultimáta organizace porušila, začala zvát celebrity „z Clashe“ na své turnaje a dávala jim i oficiální funkce třeba spolukomentátorů.

U Muradova to bylo podobné. Novotný zprvu mluvil o tom, že má problém s tím Muradova promovat, když se Uzbek upsal souboji proti pěti, aby o pár týdnů později otočil a s radostí ho oznámil jako vyzyvatele o titul šampiona polotěžké váhy proti Fleurymu.

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Je třeba zopakovat, že ze sportovního pohledu nelze nic namítat, jenže Muradova souboj proti pěti teprve čeká, a pokud se v sobotu stane šampionem Oktagonu, bude její čelný představitel symbolem, že se sport a bizár už nadobro prolnuly a těžko se od sebe potom budou oddělovat. Tím spíš, pokud zástupci bizáru tvrdí, že Muradov se jim upsal na více zápasů.

Na druhé straně stojí Ir Fleury, polepšený dopingový hříšník, jenž v památném zápase doslova zmlátil Karlose Vémolu a nehledě na to, že je cizinec, si v Česku získal obrovské sympatie. Navíc si našel zdejší partnerku, která s ním bude na tom samém turnaji na Štvanici taky zápasit. Lucii Pudilovou, která vyzve Slovenku Lucii Szabovou rovněž o titul.

Will Fleury je novým králem polotěžké váhy Oktagonu Porazil Karlose Vémolu.

„Pokud oba vyhrajeme, bude to úžasné. Pokud oba prohrajeme, stmelí nás to. Ale co když jeden z nás vyhraje a druhý prohraje? Uff... To bude ošemetné,“ říkal Fleury před sobotním turnajem.

Jedno je jisté, Oktagon nabízí střet mužů z první čtyřicítky světového žebříčku. Tak lákavý duel tu ještě nebyl. A co bude pak, jsou starosti budoucnosti.

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