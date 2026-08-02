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Muradov je šampionem polotěžké váhy Oktagonu! Szabová zdolala Pudilovou

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  1:58
Machmud Muradov, nový šampion polotěžké váhy Oktagonu

Machmud Muradov, nový šampion polotěžké váhy Oktagonu | foto: OKTAGON MMA

Machmud Muradov přemohl šampiona Willa Fleuryho
Will Fleury s přítelkyní Lucií Pudilovou
Lucie Szabová proti Lucii Pudilové
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Sobotní turnaj Oktagon 92 na pražské Štvanici korunoval nového šampiona polotěžké váhy. Machmud Muradov zvládl ukončit dvojnásobného šampiona Willa Fleuryho. Slovenka Lucie Szabová zase ukázala, že jí domácí MMA scéna patří a v pětikolové bitvě přemohla Češku Lucii Pudilovou. Na vyprodaném stadionu pod otevřeným nebem se dařilo i dalším Čechům: vyhrál David Kozma či Tomáš Mudroch. Neúspěšný návrat do klece naopak čekal na Miroslava Brože, svému soupeři podlehl už v prvním kole na TKO.

Největší očekávání nesl hlavní předzápas mezi šampionem těžké a polotěžké váhy Willem Fleurym a prozatimním šampionem střední váhy Machmudem Muradovem. Vždyť oba zápasníci jsou ve světovém žebříčku mezi nejlepšími čtyřiceti.

Zápas začal ve velkém tempu, oba bojovníci zahrozili tvrdými údery a soupeřem otřásli. V půlce kola využil Fleury chvilky, kdy Mach zavrávoral, a přišpendlil ho na zemi, navrch přidal pár loktů.

První velký moment přišel po odklepání posledních deseti vteřin úvodního kola. Oba bojovníci si stoupli doprostřed klece a rozjeli kolotoč úderů. Fleury byl úspěšnější, dokonce se mu povedlo posadit Macha na podlahu. Ten byl viditelně otřesený, stačilo pět vteřin a diváci by viděli brzký konec zápasu.

Ten nakonec stejně přišel. Po minutě druhého kola vytáhl česko-uzbecký bijec šílený capák a irský obr se poroučel k zemi. V ten moment stadion na Štvanici vybuchl nadšením a šťastný vítěz mohl sdílet radost s celým publikem. Skvělý výkon i s přihlédnutím k tomu, že Muradov na zápas kývl pouhých dvanáct dní před turnajem. A navrch šel o váhovou kategorii výš.

„Tohle vítězství je pro moji maminku, dnes slaví narozeniny,“ začal dojatě svůj pozápasový rozhovor. „Chtěl jsem počkat do třetího kola a vyšlo mi to dřív,“ odtajňoval následně svůj gameplan. Nakonec pozdravil svého tréninkového kolegu Karlose Vémolu: „Karlosi, já ti říkal, že ho seknu!“

A ještě v kleci stihl zatelefonovat své dcerce Rumii, aby ji velké vítězství oznámil. Ano, táta je šampion Oktagonu.

Szabová dál bez porážky. A teď laso z UFC?

Po neúspěšné obhajobě svého trenéra i životního partnera Willa Fleury nastoupila do zápasu i Lucie Pudilová. Překvapivě to byla ona, která se jako první pokusila zápas přenést na zem. Szabová se zvládla po chvíli zvednout a další pokusy o takedown zvládala ubránit.

V postoji to byla jiná písnička, Slovenka hrozila dlouhými a přesnými kombinacemi a především v první půlce zápasu nedávala Pudilové v přestřelkách šanci. Češka si navíc ve druhém kole nejspíše zlomila palec, do dalšího průběhu tak měla značný handicap.

V třetím kole se dostala do dominantní pozice na zemi pro změnu Szabová a nechybělo málo, aby soupeřku utáhla na submisi. I přes neúspěch tohle kolo bez problémů ovládla, bylo však znát, že jí pokusy sebraly dost energie.

V šampionských kolech se Pudilová snažila všemožne zvrátit průběh zápasu, v postoji i na zemi byla aktivnější, k většímu ohrožení to ale nevedlo. Po pěti kolech bylo jasné, že ruka zvednutá nad hlavu rozhodčího bude z červeného rohu.

Lucie Szabová připsala první obhajobu pásu v bantamové divizi a ukázala, že aktuálně nemá na domácí půdě konkurenci. „Byl to extrémně těžký zápas, poprvé se stalo, že byl trenér s výkonem spokojenější než já,“ zavtipkovala po zápase do mikrofonu. Poté vysekla poklonu své soupeřce. „Děkuji Lucce za zápas, jsem ráda, že jsem mohla bojovat s někým se zkušenostmi z UFC, je skvělé, že jsem ustála ten tlak.“

Bude zajímavé sledovat její další kroky, v Oktagonu poctivě vyčistila svoji divizi a skauti z UFC mají opět o důvod víc angažovat stále neporaženou bojovnici do svých řad.

Na turnaji si další výhru připsal bývalý šampion divize do 77 kilogramů David Kozma. V těžkém a taktickém zápase zvládl udolat Němce Davida Zawadu a po zápase si řekl o zajímavé jméno. „Bojoval jsem hlavně na jistotu, musel jsem tento zápas vyhrát. Chci zápasit v září na stadionu ve Frankfurtu. Christian, I want you,“ vyzval ještě v kleci německou hvězdu Christiana Eckerlina.

David Kozma slaví výhru v Oktagonu.

Došlo také na velké oznámení. Oktagon si přichystal na konec roku tradiční turnaj v O2 areně s pořadovým číslem 100. Výroční rok tak bude zakončen jubilejní akcí s přislíbenou nabitou kartou. Příští turnaj proběhne 12. září v Brně. Hlavní tahák galavečera? Brněnský rodák Radek Roušal se tu utká v pérové váze s bývalým šampionem Jonasem Magardem.

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