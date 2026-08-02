Muradov je šampionem polotěžké váhy Oktagonu! Szabová zdolala Pudilovou

Největší očekávání nesl hlavní předzápas mezi šampionem těžké a polotěžké váhy Willem Fleurym a prozatimním šampionem střední váhy Machmudem Muradovem. Vždyť oba zápasníci jsou ve světovém žebříčku mezi nejlepšími čtyřiceti.
Zápas začal ve velkém tempu, oba bojovníci zahrozili tvrdými údery a soupeřem otřásli. V půlce kola využil Fleury chvilky, kdy Mach zavrávoral, a přišpendlil ho na zemi, navrch přidal pár loktů.
První velký moment přišel po odklepání posledních deseti vteřin úvodního kola. Oba bojovníci si stoupli doprostřed klece a rozjeli kolotoč úderů. Fleury byl úspěšnější, dokonce se mu povedlo posadit Macha na podlahu. Ten byl viditelně otřesený, stačilo pět vteřin a diváci by viděli brzký konec zápasu.
Ten nakonec stejně přišel. Po minutě druhého kola vytáhl česko-uzbecký bijec šílený capák a irský obr se poroučel k zemi. V ten moment stadion na Štvanici vybuchl nadšením a šťastný vítěz mohl sdílet radost s celým publikem. Skvělý výkon i s přihlédnutím k tomu, že Muradov na zápas kývl pouhých dvanáct dní před turnajem. A navrch šel o váhovou kategorii výš.
„Tohle vítězství je pro moji maminku, dnes slaví narozeniny,“ začal dojatě svůj pozápasový rozhovor. „Chtěl jsem počkat do třetího kola a vyšlo mi to dřív,“ odtajňoval následně svůj gameplan. Nakonec pozdravil svého tréninkového kolegu Karlose Vémolu: „Karlosi, já ti říkal, že ho seknu!“
A ještě v kleci stihl zatelefonovat své dcerce Rumii, aby ji velké vítězství oznámil. Ano, táta je šampion Oktagonu.
Szabová dál bez porážky. A teď laso z UFC?
Po neúspěšné obhajobě svého trenéra i životního partnera Willa Fleury nastoupila do zápasu i Lucie Pudilová. Překvapivě to byla ona, která se jako první pokusila zápas přenést na zem. Szabová se zvládla po chvíli zvednout a další pokusy o takedown zvládala ubránit.
V postoji to byla jiná písnička, Slovenka hrozila dlouhými a přesnými kombinacemi a především v první půlce zápasu nedávala Pudilové v přestřelkách šanci. Češka si navíc ve druhém kole nejspíše zlomila palec, do dalšího průběhu tak měla značný handicap.
V třetím kole se dostala do dominantní pozice na zemi pro změnu Szabová a nechybělo málo, aby soupeřku utáhla na submisi. I přes neúspěch tohle kolo bez problémů ovládla, bylo však znát, že jí pokusy sebraly dost energie.
V šampionských kolech se Pudilová snažila všemožne zvrátit průběh zápasu, v postoji i na zemi byla aktivnější, k většímu ohrožení to ale nevedlo. Po pěti kolech bylo jasné, že ruka zvednutá nad hlavu rozhodčího bude z červeného rohu.
Lucie Szabová připsala první obhajobu pásu v bantamové divizi a ukázala, že aktuálně nemá na domácí půdě konkurenci. „Byl to extrémně těžký zápas, poprvé se stalo, že byl trenér s výkonem spokojenější než já,“ zavtipkovala po zápase do mikrofonu. Poté vysekla poklonu své soupeřce. „Děkuji Lucce za zápas, jsem ráda, že jsem mohla bojovat s někým se zkušenostmi z UFC, je skvělé, že jsem ustála ten tlak.“
Bude zajímavé sledovat její další kroky, v Oktagonu poctivě vyčistila svoji divizi a skauti z UFC mají opět o důvod víc angažovat stále neporaženou bojovnici do svých řad.
Na turnaji si další výhru připsal bývalý šampion divize do 77 kilogramů David Kozma. V těžkém a taktickém zápase zvládl udolat Němce Davida Zawadu a po zápase si řekl o zajímavé jméno. „Bojoval jsem hlavně na jistotu, musel jsem tento zápas vyhrát. Chci zápasit v září na stadionu ve Frankfurtu. Christian, I want you,“ vyzval ještě v kleci německou hvězdu Christiana Eckerlina.
Došlo také na velké oznámení. Oktagon si přichystal na konec roku tradiční turnaj v O2 areně s pořadovým číslem 100. Výroční rok tak bude zakončen jubilejní akcí s přislíbenou nabitou kartou. Příští turnaj proběhne 12. září v Brně. Hlavní tahák galavečera? Brněnský rodák Radek Roušal se tu utká v pérové váze s bývalým šampionem Jonasem Magardem.