- Na hlavní kartě je deset duelů. Největším tahákem je bezesporu souboj Willa Fleuryho a Machmuda Muradova.
- Hlavním zápasem večera je dlouho očekávaná ženská bitva Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 18:30
|Dějiště:
|ostrov Štvanice, Praha
|Karta:
|celkem 10 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Szabová vs. Pudilová
|Nejatraktivnější zápas
|Fleury vs. Muradov
|Živý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance, Telly
Kde sledovat Oktagon 92 živě?
Zápasy Oktagonu 92 z pražské Štvanice nabídne kanál Premier Sport 3, k dispozici budou také live streamy.
- kanál Premier Sport 3 – sledujte přes Telly zde
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Hlavní karta Oktagonu 92
|Kategorie
|Zápasník 1
|Zápasník 2
|Váha
|O titul v bantamové váze
|Lucia Szabová (11-0-0)
|Lucie Pudilová (17-11-0)
|Bantamweight
|O titul v polotěžké váze
|Will Fleury (17-3-0)
|Machmud Muradov (29-8-0)
|Light heavyweight
|Hlavní karta
|David Kozma (33-15-0)
|David Zawada (20-12-0)
|Welterweight
|Hlavní karta
|Hafeni Nafuka (12-4-0)
|Tomáš Mudroch (8-2-0)
|Lightweight
|Hlavní karta
|Jakub Batfalský (9-2-0)
|Vojtěch Khol (3-1-0)
|Featherweight
|Předzápasy
|David Hošek (13-8-1)
|Daniel Schwindt (8-5-0)
|Middleweight
|Předzápasy
|Miroslav Brož (17-4-1)
|Rafael Aronov (8-6-0)
|Catchweight 80 kg
|Předzápasy
|Jakub Tichota (6-4-0)
|Firas Daud (5-1-0)
|Featherweight
|Předzápasy
|Roman Paulus (12-6-0)
|Harun Kurt (6-0-0)
|Bantamweight
|Předzápasy
|Ivan Klevets (4-3-0)
|Kevin Enz (6-4-0)
|Lightweight
Will Fleury vs. Machmud Muradov
Tohle by měl být absolutní hit večera, dámy prominou. Do duelu o titul v polotěžké váze měli původně nastoupit Will Fleury a Daniel Škvor. Jenže Škvor se v tréninku zranil – natrhl si úpon prsního svalu – a musel ze zápasu odstoupit.
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Vyzyvatel se zranil, Oktagon přispěchal s náhradou. Dojde na střet šampionů
Šéfům organizace se však povedl mistrovský kousek. Něco na způsob: Sparta nemůže nastoupit proti Slavii? Aha, tak přijede Barcelona. Sebrat Fleurymu pás se totiž z pozice náhradníka pokusí Machmud Muradov.
Co od zápasu čekat? Slabiny a přednosti soupeřů
Will Fleury je sice komplexním bojovníkem, ale nejspíš se pokusí zužitkovat skvělé dovednosti ve wrestlingu a v boji na zemi. Zvlášť, když bude v utkání o několik kilogramů těžší než jeho soupeř. Pokud se mu podaří dostat rychlejšího soka často na pletivo či zem, může mu sebrat síly na nebezpečné výpady.
Fleury vs. Muradov je nejvýše postavený mužský zápasu v historii organizace. Will Fleury je 31. polotěžkou váhou světa, Muradov 34. nejlepším borcem ve střední váze.
A právě váha může být i zrádná. Muradov je jedním z nejlepších postojářů na světě, umí být velmi rychlý a jeho hbitost a kombinace úderů můžou protivníka brzy vyčerpat. Irský hromotluk navíc v Oktagonu narážel na podobné typy obrů, jako je on sám. Výhodu má v kompletní přípravě, i když čekal jiného soupeře.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|20.06.2026
|Aras K.
|Výhra
|KO, 2. kolo (úder)
|28.12.2025
|Martin Buday
|Výhra
|KO, 1. kolo (údery)
|08.03.2025
|Lazar Todev
|Výhra
|Na body (5 kol)
|29.12.2024
|Karlos Vémola
|Výhra
|Na body (5 kol)
|12.10.2024
|Pavol Langer
|Výhra
|KO, 1. kolo (údery)
|20.04.2024
|Daniel Škvor
|Výhra
|Vzdání soupeře, 2. kolo (arm-triangle škrcení)
Machmud Muradov je prostě hráč, ale tentokrát míří opravdu vysoko. Řídí se mottem: „Jsem připravený zápasit s kýmkoliv a kdykoliv.“
Tuhle bitvu však odkýval dvanáct dní před úvodním gongem, navíc nastupuje především ve střední váze. A i když mluví o tom, že je stále v tréninku, nemohl absolvovat klasický přípravný kemp.
Jenže uzbeckého bojovníka zdobí skvělý pohyb, výborný postoj, dobrá obrana proti strhům i schopnost rozhodnout zápas jednou ranou. Muradov je zároveň přirozený talent i dříč a jeho zápasy jsou divácky velmi atraktivní. Naposledy technicky dominoval proti fyzicky nadupanému Kinclovi, který v konfrontaci s ním působil jako těžkopádný robot.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|14.06.2025
|Patrik Kincl
|Výhra
|Na body (5 kol)
|08.03.2025
|Yasubey Enomoto
|Výhra
|TKO, 2. kolo (údery)
|21.09.2024
|Scott Askham
|Výhra
|Na body (3 kola)
|27.07.2019
|Wendell Marques
|Výhra
|TKO, 2. kolo
|08.06.2019
|Alberto Pereira
|Výhra
|KO, 1. kolo
Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová
Lucia Szabová vstupuje do titulové obhajoby jako jedna z největších hvězd ženského MMA na domácí scéně. Slovenská bojovnice má skóre 11-0-0.
Szabová zatím nepoznala porážku a většinu soupeřek dokázala dostat pod tlak od prvních sekund. Její velkou předností je univerzálnost – není závislá pouze na jednom stylu a dokáže být nebezpečná v postoji i na zemi.
V září 2025 nejprve ovládla bantamovou váhu a získala titul na vyprodané Štvanici. Následně přidala další velké vítězství proti zkušené Leidiane Fernandesové a stala se první ženskou dvojnásobnou šampionkou organizace. Nyní před ní stojí další velká výzva – obhajoba proti jedné z nejzkušenějších českých bojovnic historie.
|Datum
|Soupeřka
|Výsledek
|Způsob
|25.04.2026
|Leidiane Fernandesová
|Výhra
|TKO, 3. kolo (loket a údery)
|09.08.2025
|Cecilie Bolanderová
|Výhra
|TKO, 1. kolo (loket a údery)
|22.02.2025
|Karolina Fariaová
|Výhra
|Vzdání soupeřky, 1. kolo (keylock)
|20.07.2024
|Ana Alvarezová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|23.03.2024
|Róża Gumiennaová
|Výhra
|Vzdání soupeřky, 3. kolo (páka na loket)
|07.10.2023
|Amalie Andersrødová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|24.07.2021
|Cornelia Holmová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|27.03.2021
|Claudia Netzaová
|Výhra
|KO, 1. kolo (kop do hlavy)
|30.01.2021
|Rachida Zouaková
|Výhra
|Vzdání soupeřky, 2. kolo (páka na loket)
|21.11.2020
|Austėja Petkevičiūtėová
|Výhra
|Vzdání soupeřky, 1. kolo (páka na loket)
Pudilová: zkušeností proti rozjeté šampionce
Lucie Pudilová je dvojnásobná veteránka UFC a patří mezi nejzkušenější české MMA bojovnice. Během kariéry se utkala s elitními soupeřkami světové úrovně. V organizaci OKTAGON se vrátila zpět mezi absolutní špičku bantamové váhy a její celková bilance činí 17-11-0.
Pudilová je známá především svou odolností, fyzickou připraveností a schopností zvládat dlouhé zápasy. Výhodou může být její zkušenost z nejvyšší úrovně – v UFC absolvovala řadu těžkých duelů. Žádná soupeřka ji nikdy neknokautovala.
|Datum
|Soupeřka
|Výsledek
|Způsob
|31.01.2026
|Katharina Lehnerová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|05.04.2025
|Betsy Cloudyová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|29.12.2024
|Cecilie Bolanderová
|Porážka
|Na body, 5 kol
|21.09.2024
|Cecilie Bolanderová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|09.04.2022
|Celine Yariwakeová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|06.11.2021
|Marta Waliczeková
|Výhra
|Na body, 3 kola
|24.07.2021
|Talita Bernardová
|Porážka
|Na body, 3 kola
|27.03.2021
|Meri Suotamová
|Výhra
|Na body, 3 kola
|30.01.2021
|Marta Waliczeková
|Výhra
|Na body, 3 kola
|05.12.2020
|Cornelia Holmová
|Výhra
|Na body, 3 kola
David Kozma vs. David Zawada
David Kozma se po vítězství nad Jozefem Wittnerem znovu přihlásil do boje o špičku welterové divize. Bývalý šestinásobný šampion OKTAGONu vládl kategorii více než čtyři roky (1477 dní) a patří mezi nejvýraznější osobnosti historie organizace. Po sérii tří porážek ale potřeboval uspět a výhra v Ostravě naznačila, že pod vedením trenéra Andrého Reinderse může znovu zamířit mezi kandidáty na titul. Jeho tradiční velkou zbraní je judo. Umí soupeře dostat na zem a z klinče a kontrolovat průběh zápasu. Proti Wittnerovi se mu povedl takedown v každém kole.
Jenže proti němu bude stát soupeř, který dokáže trestat každé zaváhání. David Zawada má za sebou angažmá v UFC, PFL i KSW a pověst jednoho z nejnebezpečnějších postojářů evropské scény. Ze svých vítězství jich hned dvanáct ukončil knockoutem a naposledy si připsal bonus za Výkon večera po působivém finiši Joricka Ligockého. Právě tvrdé údery německého bojovníka budou velkou prověrkou Kozmovy často diskutované odolnosti.