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OKTAGON 92: Fleury vs. Muradov i dámská bitva. Hlavní karta a kde sledovat

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  10:04

Machmud Muradov ve Stuttgartu | foto: OKTAGON MMA

Populární MMA zápasy pod hlavičkou Oktagonu se vrací na oblíbenou Štvanici. Turnaj číslo 92 odstartuje v sobotu 1. 8. od 18:30. Kde můžete sledovat bitvu Fleuryho s Muradovem a další atraktivní zápasy? Jaká je hlavní karta a které souboje jsou nejočekávanější? Vše najdete v našem přehledu.
  • Na hlavní kartě je deset duelů. Největším tahákem je bezesporu souboj Willa Fleuryho a Machmuda Muradova.
  • Hlavním zápasem večera je dlouho očekávaná ženská bitva Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová.
Oktagon 92 – informace
Datum:sobota 1. srpna 2026 od 18:30
Dějiště:ostrov Štvanice, Praha
Karta:celkem 10 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Szabová vs. Pudilová
Nejatraktivnější zápasFleury vs. Muradov
Živý přenos:TV Tipsport, TV Chance, Telly

Kde sledovat Oktagon 92 živě?

Zápasy Oktagonu 92 z pražské Štvanice nabídne kanál Premier Sport 3, k dispozici budou také live streamy.

Hlavní karta Oktagonu 92

KategorieZápasník 1Zápasník 2Váha
O titul v bantamové vázeLucia Szabová (11-0-0)Lucie Pudilová (17-11-0)Bantamweight
O titul v polotěžké vázeWill Fleury (17-3-0)Machmud Muradov (29-8-0)Light heavyweight
Hlavní kartaDavid Kozma (33-15-0)David Zawada (20-12-0)Welterweight
Hlavní kartaHafeni Nafuka (12-4-0)Tomáš Mudroch (8-2-0)Lightweight
Hlavní kartaJakub Batfalský (9-2-0)Vojtěch Khol (3-1-0)Featherweight
PředzápasyDavid Hošek (13-8-1)Daniel Schwindt (8-5-0)Middleweight
PředzápasyMiroslav Brož (17-4-1)Rafael Aronov (8-6-0)Catchweight 80 kg
PředzápasyJakub Tichota (6-4-0)Firas Daud (5-1-0)Featherweight
PředzápasyRoman Paulus (12-6-0)Harun Kurt (6-0-0)Bantamweight
PředzápasyIvan Klevets (4-3-0)Kevin Enz (6-4-0)Lightweight

Will Fleury vs. Machmud Muradov

Tohle by měl být absolutní hit večera, dámy prominou. Do duelu o titul v polotěžké váze měli původně nastoupit Will Fleury a Daniel Škvor. Jenže Škvor se v tréninku zranil – natrhl si úpon prsního svalu – a musel ze zápasu odstoupit.

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Šéfům organizace se však povedl mistrovský kousek. Něco na způsob: Sparta nemůže nastoupit proti Slavii? Aha, tak přijede Barcelona. Sebrat Fleurymu pás se totiž z pozice náhradníka pokusí Machmud Muradov.

Co od zápasu čekat? Slabiny a přednosti soupeřů

Will Fleury je sice komplexním bojovníkem, ale nejspíš se pokusí zužitkovat skvělé dovednosti ve wrestlingu a v boji na zemi. Zvlášť, když bude v utkání o několik kilogramů těžší než jeho soupeř. Pokud se mu podaří dostat rychlejšího soka často na pletivo či zem, může mu sebrat síly na nebezpečné výpady.

Will Fleury je novým králem polotěžké váhy Oktagonu Porazil Karlose Vémolu.

Fleury vs. Muradov je nejvýše postavený mužský zápasu v historii organizace. Will Fleury je 31. polotěžkou váhou světa, Muradov 34. nejlepším borcem ve střední váze.

A právě váha může být i zrádná. Muradov je jedním z nejlepších postojářů na světě, umí být velmi rychlý a jeho hbitost a kombinace úderů můžou protivníka brzy vyčerpat. Irský hromotluk navíc v Oktagonu narážel na podobné typy obrů, jako je on sám. Výhodu má v kompletní přípravě, i když čekal jiného soupeře.

Zápasy Willa Fleuryho v Oktagonu
DatumSoupeřVýsledekZpůsob
20.06.2026Aras K.VýhraKO, 2. kolo (úder)
28.12.2025Martin BudayVýhraKO, 1. kolo (údery)
08.03.2025Lazar TodevVýhraNa body (5 kol)
29.12.2024Karlos VémolaVýhraNa body (5 kol)
12.10.2024Pavol LangerVýhraKO, 1. kolo (údery)
20.04.2024Daniel ŠkvorVýhraVzdání soupeře, 2. kolo (arm-triangle škrcení)

Machmud Muradov je prostě hráč, ale tentokrát míří opravdu vysoko. Řídí se mottem: „Jsem připravený zápasit s kýmkoliv a kdykoliv.“

Tuhle bitvu však odkýval dvanáct dní před úvodním gongem, navíc nastupuje především ve střední váze. A i když mluví o tom, že je stále v tréninku, nemohl absolvovat klasický přípravný kemp.

Machmud Muradov (vlevo) v Oktagonu proti Patriku Kinclovi.

Jenže uzbeckého bojovníka zdobí skvělý pohyb, výborný postoj, dobrá obrana proti strhům i schopnost rozhodnout zápas jednou ranou. Muradov je zároveň přirozený talent i dříč a jeho zápasy jsou divácky velmi atraktivní. Naposledy technicky dominoval proti fyzicky nadupanému Kinclovi, který v konfrontaci s ním působil jako těžkopádný robot.

Zápasy Makhmuda Muradova v Oktagonu
DatumSoupeřVýsledekZpůsob
14.06.2025Patrik KinclVýhraNa body (5 kol)
08.03.2025Yasubey EnomotoVýhraTKO, 2. kolo (údery)
21.09.2024Scott AskhamVýhraNa body (3 kola)
27.07.2019Wendell MarquesVýhraTKO, 2. kolo
08.06.2019Alberto PereiraVýhraKO, 1. kolo

Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová

Lucia Szabová vstupuje do titulové obhajoby jako jedna z největších hvězd ženského MMA na domácí scéně. Slovenská bojovnice má skóre 11-0-0.

Szabová zatím nepoznala porážku a většinu soupeřek dokázala dostat pod tlak od prvních sekund. Její velkou předností je univerzálnost – není závislá pouze na jednom stylu a dokáže být nebezpečná v postoji i na zemi.

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky první double šampionkou OKTAGONu. Svůj pás bude již tuto sobotu 1. srpna hájit proti české zápasnici Lucii Pudilové.

V září 2025 nejprve ovládla bantamovou váhu a získala titul na vyprodané Štvanici. Následně přidala další velké vítězství proti zkušené Leidiane Fernandesové a stala se první ženskou dvojnásobnou šampionkou organizace. Nyní před ní stojí další velká výzva – obhajoba proti jedné z nejzkušenějších českých bojovnic historie.

Zápasy Lucie Szabové v Oktagonu
DatumSoupeřkaVýsledekZpůsob
25.04.2026Leidiane FernandesováVýhraTKO, 3. kolo (loket a údery)
09.08.2025Cecilie BolanderováVýhraTKO, 1. kolo (loket a údery)
22.02.2025Karolina FariaováVýhraVzdání soupeřky, 1. kolo (keylock)
20.07.2024Ana AlvarezováVýhraNa body, 3 kola
23.03.2024Róża GumiennaováVýhraVzdání soupeřky, 3. kolo (páka na loket)
07.10.2023Amalie AndersrødováVýhraNa body, 3 kola
24.07.2021Cornelia HolmováVýhraNa body, 3 kola
27.03.2021Claudia NetzaováVýhraKO, 1. kolo (kop do hlavy)
30.01.2021Rachida ZouakováVýhraVzdání soupeřky, 2. kolo (páka na loket)
21.11.2020Austėja PetkevičiūtėováVýhraVzdání soupeřky, 1. kolo (páka na loket)

Pudilová: zkušeností proti rozjeté šampionce

Lucie Pudilová je dvojnásobná veteránka UFC a patří mezi nejzkušenější české MMA bojovnice. Během kariéry se utkala s elitními soupeřkami světové úrovně. V organizaci OKTAGON se vrátila zpět mezi absolutní špičku bantamové váhy a její celková bilance činí 17-11-0.

Lucie Pudilová před bojem

Pudilová je známá především svou odolností, fyzickou připraveností a schopností zvládat dlouhé zápasy. Výhodou může být její zkušenost z nejvyšší úrovně – v UFC absolvovala řadu těžkých duelů. Žádná soupeřka ji nikdy neknokautovala.

Zápasy Lucie Pudilové v Oktagonu
DatumSoupeřkaVýsledekZpůsob
31.01.2026Katharina LehnerováVýhraNa body, 3 kola
05.04.2025Betsy CloudyováVýhraNa body, 3 kola
29.12.2024Cecilie BolanderováPorážkaNa body, 5 kol
21.09.2024Cecilie BolanderováVýhraNa body, 3 kola
09.04.2022Celine YariwakeováVýhraNa body, 3 kola
06.11.2021Marta WaliczekováVýhraNa body, 3 kola
24.07.2021Talita BernardováPorážkaNa body, 3 kola
27.03.2021Meri SuotamováVýhraNa body, 3 kola
30.01.2021Marta WaliczekováVýhraNa body, 3 kola
05.12.2020Cornelia HolmováVýhraNa body, 3 kola

David Kozma vs. David Zawada

David Kozma se po vítězství nad Jozefem Wittnerem znovu přihlásil do boje o špičku welterové divize. Bývalý šestinásobný šampion OKTAGONu vládl kategorii více než čtyři roky (1477 dní) a patří mezi nejvýraznější osobnosti historie organizace. Po sérii tří porážek ale potřeboval uspět a výhra v Ostravě naznačila, že pod vedením trenéra Andrého Reinderse může znovu zamířit mezi kandidáty na titul. Jeho tradiční velkou zbraní je judo. Umí soupeře dostat na zem a z klinče a kontrolovat průběh zápasu. Proti Wittnerovi se mu povedl takedown v každém kole.

David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa Wittnera na body.

Jenže proti němu bude stát soupeř, který dokáže trestat každé zaváhání. David Zawada má za sebou angažmá v UFC, PFL i KSW a pověst jednoho z nejnebezpečnějších postojářů evropské scény. Ze svých vítězství jich hned dvanáct ukončil knockoutem a naposledy si připsal bonus za Výkon večera po působivém finiši Joricka Ligockého. Právě tvrdé údery německého bojovníka budou velkou prověrkou Kozmovy často diskutované odolnosti.

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