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Vémola se vrací do klece, čeká ho zápas s Neandrtálcem. Kincl znovu vyhrál

  10:25
Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem.

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem. | foto: OKTAGON MMA

Krzyszto Jotko, šampion střední váhy Oktagonu, porazil Kerima Engizeka na body.
Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.
Maďarský MMA zápasník Maté Kertész po prohraném zápase ukázal i úsměv.
Frederic Vosgröne, nováček v Oktagonu
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Na sobotním turnaji Oktagon 91 v Kolíně nad Rýnem byl v akci i český bijec Patrik Kincl. A vedl si náramně. Po profesorském výkonu ukončil ve druhém kole na submisi Hojata Khajevanda a v žebříčku střední váhy se opět posunul výš. Novým šampionem této divize je však Polák Krzysztof Jotko, který v odvetě finále Tipsport Gamechanger zdolal na body domácího Kerima Engizeka. A do klece se vrátí i Karlos Vémola, který kývl na duel se svérázným Němcem Frédéricem Vosgrönem.

Byť je Vémola oficiálně v MMA důchodu, výzvu od Vosgröna neodmítl. Naběhl do klece a do svého soka si nejprve rýpl: „Kde jsi byl, když jsem zápasil? Já ale nejsem jako ty, neodmítám zápasy, takže si dej pozor, co si přeješ. Doufám, že to bude největší show před 60 tisíci lidmi,“ prohlásil 41letý bojovník, jenž ukončil profesionální kariéru loni v Edenu po výhře nad Attilou Véghem.

Mezitím řešil soudní spory, spolukomentoval turnaje Oktagonu a byl mentorem pro bijce v projektu Oktagonu s názvem Celebrity Series. Teď je zpět při chuti. Čekají ho krušné tréninky i shazování váhy.

„Vždycky zápasím s těmi nejlepšími. Mrzí mě to, protože němečtí fanoušci jsou nejlepší, a já budu muset zmlátit jejich miláčka,“ culil se na Vosgröneho, o jedenáct let mladšího chlapíka s přezdívkou Neandrtálec a parádním skóre 5:0. A Vémola? 38 výher a 9 porážek. Utkají se nejspíš 26. září na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.

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A co bylo v německém Kolíně k vidění dál? Titulovému souboji ve střední váze do 84 kilogramů mezi Jotkem a Engizekem předcházela nepřátelská atmosféra z obou stran už při nástupech. Jotka v aréně přivítal ohlušující pískot, kdežto domácího zápasníka zdravili diváci bouřlivým potleskem.

Zápas začal okamžitým tlakem Jotka, který to ale s horlivostí přehnal a po chvíli sám skončil na zádech. Ze situace se však dostal a začal soupeře ničit na zemi. Po dvou kolech to Němec odnesl zlomeným nosem.

Ve třetím kole přišel zásadní moment celého zápasu. Engizek trefil v klinči Jotka do oblasti podbřišku a ten se skácel k zemi. Soupeř ihned protestoval, že úder rozhodně nedopadl na slabiny, rozhodčí přesto zápas přerušil a dal Polákovi čas na zotavení.

Engizek musel kousat porážku na body i kvůli strženému bodu za držení klece. Při rozhovoru s novým šampionem Jotkem pak moderátorovi vytrhl mikrofon z ruky a vyjádřil nesouhlas s výsledkem. „To nebyl faul, ukažte ten záběr,“ křičel na celou halu.

Polákovi se tenhle moment pochopitelně nelíbil, a když to naznačil i Engizekovi, strkanice byla na světě. Do ní se zapojili členové obou týmů a v jednu chvíli byla klec téměř plná.

Na oficiální výsledky zápasu si budeme nejspíš muset počkat, Engizekův trenér ještě v kleci oznámil, že podá proti rozhodnutí protest. Změna výsledku však není v MMA zase tak běžná, s největší pravděpodobností se tak Jotko může radovat z dalšího pásu.

Výtečně si vedl Patrik Kincl. V kleci nedal příležitost nevyzpytatelnému Hojatu Khajevandovi, semifinalistovi Tipsport Gamechangeru, a připsal si druhou výhru v řadě. Naposledy skolil Roba Pukače.

Kincl měl výškovou nevýhodu, byl to ale spíš Khajevand, kdo se nedokázal k soupeři dostat na bližší vzdálenost. Český bojovník těžil ze zadního úderu, kterým dokázal několikrát tvrdě zasáhnout. V druhém kole se nebál přenést zápas na zem i přes Khajevandovy velké zkušenosti s wrestlingem.

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Netrvalo to dlouho a Kinclovi se povedlo nasadit škrcení, ze kterého se soupeř už nedostal. Další jednoznačné vítězství! „Já jsem tuhle submisi na tréninku snad v životě nikomu nenasadil,“ bavil se v pozápasovém rozhovoru.

Pak ale otočil a soupeři vyjádřil uznání: „Z Hojata jsem měl strach, studoval jsem jeho historii a fakt jsem měl respekt.“

Kincl tak už může pomalu pokukovat po novém šampionovi Jotkovi, kterého plánuje o titul připravit.

Na turnaji byl i druhý Čech Jakub Zacpal, tomu se ale nevedlo. Ve třetím kole prohrál na submisi s domácím Furkanem Ugurem.

Druhý titulový zápas opanoval už v prvním kole úřadující šampion bantamové váhy Mago Machaev. Svého protivníka Gjoniho Palokaje nachytal tak přesnou trefou, že byl soupeř vypnutý mnohem dříve před dopadem na zem.

Na turnaji se s kariérou rozloučila stálice ve žlutočerných barvách, maďarský bijec Maté Kertész. Rozhodl se tak po jubilejním dvacátém zápase v organizaci po prohře s Cihadem Akipou.

Další turnaj Oktagonu se uskuteční v Praze, konkrétně 1. srpna na pražské Štvanici.

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