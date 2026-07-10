Těžká výzva pro Kincla i odveta finále Gamechangeru. Co nabídne Oktagon v Kolíně?

Česko-slovenská organizace Oktagon MMA už potřetí míří do čtvrtého největšího německého města. Na kolínské kartě se objeví i dva čeští zástupci. Jakub Zacpal nastoupí do svého sedmého zápasu pod amatérskými pravidly, ale zraky se upínají především na Patrika Kincla.
Oktagon 91
- od 18:00 v Kolíně nad Rýnem
Královéhradecký rodák se pokusí případnou výhrou přiblížit zápasu o pás pro šampiona. „Je to o vnitřní motivaci a musím se přiznat, že chci opravdu hodně,“ říká pro YouTube kanál Oktagonu.
Kincl nemá na Německo dobré vzpomínky. Na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu padl v pětikolové bitvě se současným šampionem Kerimem Engizekem po nepřesvědčivém výkonu, kdy se vůbec nedostal do zápasu. Místy to vypadalo, že ani v kleci nechce být. Aby toho nebylo málo, při zpáteční cestě měl se svojí manželkou autonehodu, dostal smyk a vozidlo skončilo na střeše.
Oba naštěstí vyvázli bez zranění, k této trpké zkušenosti se však v následujícím zápase přidala další prohra, tentokrát s Machmudem Muradovem. Dokonce to chvíli vypadalo, že nastává pozvolný Kinclův odchod z nejvyšších příček.
Do varu ho dostal až slovenský bijec Robo Pukač, který díky ostrému trashtalku v Kinclovi opět zažehl oheň, vše vyvrcholilo jejich společným zápasem. V něm Slováka naprosto přejel, předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů. I přímo v kleci na něm bylo vidět, jak si zápasení zase užívá.
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Na nadcházející střet se připravuje svědomitě, nemá v plánu nic podcenit. K tomu by mu mohl pomoct nový tréninkový prvek - neurovizuální rozcvička před každým sparingem. „Tato technika rozvíjí reakční dovednosti, koncentraci a přesnost úderů v rychlosti,’' uvedl jeho trenér Michal Cipro.
V případě výhry by měl pozorně sledovat hlavní zápas večera, jelikož bude ve hře titulový souboj s jeho vítězem.
Znovu nalezená chuť k zápasení se Kinclovi teď bude hodit, matchmakeři proti němu totiž postavili pořádný íránský oříšek Hojata Chajevanda. Ten prokázal své kvality především v posledním ročníku Tipsport Gamechangeru, kde si nejdříve poradil s Poláky Lukaszem Siwiecem a Piotrem Wawrzyniakem a následně pořádně potrápil pozdějšího vítěze Jotka.
Chajevand byl dlouhou dobu považován především za kvalitního wrestlera, v poslední době však velmi zapracoval na svém postoji a stal se z něj nepříjemný striker s K.O. úderem.
„Kincl je velké jméno, já si jdu ale pro titul a on mi stojí v cestě,“ říká sebevědomě v dokumentu Oktagon na dohled. „Vlézt do klece, knokautovat ho, oslavit výhru s rodinou,“ přikládá svou vizi zápasu.
Jelikož je prozatímní šampion Machmud Muradov aktuálně bez smlouvy v Oktagonu, bude mít vítěz zápasu cestu k titulu usnadněnou.
Vyostřená odveta šampionů
V hlavním zápase si to rozdají poslední finalisté turnaje Tipsport Gamechanger, tedy Kerim Engizek a Krzysztof Jotko. Jejich lednový duel jednoznačně opanoval druhý zmíněný, přičemž Engizekovi nedal žádnou šanci a vítězství slavil už v prvním kole na škrcení.
Jelikož však Engizek nedal svůj pás všanc, jako tomu bylo v předchozích dvou případech, právoplatným šampionem divize do 84 kilogramů je i přes prohru stále on. I kvůli této situaci Jotko do svého protivníka neustále pálí.
Další svár nastal poté, co se Engizek nechal slyšet, že do zápasu nastupoval připravený pouze na 30 procent. V předchozím zápase s Dominikem Humburgerem sice konečně prokázal své obrovské kvality, přesto si z něj odnesl zlomeninu ruky a nosu.
Tato zranění do finále nestihl vyléčit. „Doufám, že do zápasu konečně nastoupí připravený na sto procent, já si ten pás ale stejně odvezu domů,“ nedělá si z protivníka Jotko těžkou hlavu.
Jotko je i v tomto zápase favorit. Má za sebou 18 zápasů v UFC, kde ho potkal podobný osud jako slovenského bijce Martina Budaye. Přes úspěchy a výhry jim nebyla v nejprestižnější organizaci prodloužena smlouva.
Jotkův zápasnický styl je většinou považován za nudný, stejný názor mělo i vedení UFC, takže když po sérii výher přišla po delší době porážka, byl okamžitě vyňat z žebříčků UFC a mohl si hledat angažmá jinde.
Nakonec z toho bylo celkové vítězství Gamechangeru a titulová šance, což pro bojovníka, který vyrůstal v chudobě, není zas tak špatné pokračování kariéry.
V druhém titulovém zápase dojde na souboj šampiona Maga Machaeva a Gjoniho Palokaje, jenž se měl uskutečnit o několik měsíců dříve, avšak kvůli zranění vyzyvatele musel být odložen. „Machaevův tým si myslí, že nejsem na jeho úrovni, já ho však vyvedu z omylu,“ prohlašuje sebevědomě albánský nájezdník.
V dalších zápasech lze sledovat návrat Matého Kertésze, který bude chtít přerušit sérii neúspěchů, nebo dalšího účastníka Gamechangeru Micka Stantona. Ten se postaví veteránovi Bellatoru Kamilu Oniszczukovi. Turnaj začíná tradičně v 18 hodin.