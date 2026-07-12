Nechutný závěr Oktagonu v Kolíně? Bitku glosuje Novotný, mluví o trestech

Engizek prožil večer, na který by každý chtěl co nejdříve zapomenout. Ještě v průběhu zápasu přišel o bod za úmyslné chytání se klece, k tomu přidal několik dalších faulů a po dvaceti pěti minutách stál na poražené straně.
Svoji zlost si chtěl vybít na Jotkovi, čímž rozdmýchal velkou melu. Aby toho nebylo málo, stihl ještě v kleci ukradnout šampionský opasek, se kterým se šel chlubit do publika.
Celá situace pořádně vrhá stín na jinak povedený galavečer. Druhý den s reakcí přispěchala i samotná organizace.
„Přes události, které se odehrály po hlavním zápase, opustili všichni arénu v bezpečí a nikdo nebyl zraněn. Bezpečnost našich fanoušků, sportovců, týmů a personálu turnaje bude vždy naší nejvyšší prioritou,“ ubezpečila fanoušky.
Následně přišlo vyjádření samotného spolumajitele Oktagonu Ondřeje Novotného. „Vždy se snažíme mít pochopení pro emoce, které k vrcholovému sportu patří. Takové chování je však nepřijatelné a poškozuje nejen naší organizaci, ale i sport jako takový,“ odsuzuje projevy Engizeka po zápase.
Dodal také, že německý tým podá oficiální protest proti výsledku zápasu, jenž bude přezkoumán v souladu s platnými pravidly. Zároveň však nepřipouští pochopení pro samotné chování bojovníka bezprostředně po prohře.
„Neúcta k organizaci, rozhodčím a symbolický akt odnesení mistrovského pásu jsou nepřijatelné a podkopávají hodnoty, za kterými náš sport stojí.“
Nakonec ubezpečil fanoušky, že z dané situace vyvodí důsledky. „Incident momentálně interně prověřujeme a přijmeme veškerá příslušná opatření v souladu s našimi pravidly a hodnotami.“
|
Vémola se vrací do klece, čeká ho zápas s Neandrtálcem. Kincl znovu vyhrál
Engizeka tak nečeká následující dny nic příjemného, vedle peněžitého trestu může očekávat i pozastavení činnosti, což mu vzhledem k nabité divizi do 84 kilogramů může zkomplikovat cestu zpět na vrchol.