Peňáz je zpátky! V Berlíně slavil i Fleury: obhájil pás a potvrdil odvetu se Škvorem

Žlutočerné barvy poprvé v historii zavlály i v hlavním městě Německa. V Berlíně se bojovalo celkem jedenáctkrát, ve dvou případech byla zastoupena i česká vlajka. Nejdříve šel do akce po delší pauze Matěj Peňáz, kterému neúspěšně vzdoroval Brazilec Alan Silva.
Peňáz byl jasným favoritem, v Oktagonu stále nenašel přemožitele. Navíc se záhy po začátku zápasu ukázala značná výšková převaha. Brazilec sice zaujal při nástupu, kdy si s sebou nesl ananas, v kleci toho ale moc nepředvedl.
Peňáz s ním otřásl hned první přesnou kombinací a po další zadní přímce se už poroučel k zemi. Český bijec na nic nečekal a po salvě loktů a úderů donutil sudího zápas ukončit.
„Jsem hrozně rád, že jsem zpátky. A chtěl bych zase zápasit v Brně,“ radoval se v pozápasovém rozhovoru. Spolumajitel organizace Ondřej Novotný rozhodně nebyl proti. Je tedy dost pravděpodobné, že na zářijový turnaj přibude další velké jméno domácí scény.
Další zápas už tolik radosti českým fanouškům nepřinesl. Jan Stanovský nedokázal vyzrát na ,,Albánského orla“ Arijana Topallaje. Po celý zápas byl méně aktivní než soupeř, který navrch ve druhém kole zvládl na pletivu nasadit škrcení. A z něj se už nevymanil.
Stanovský tak musí po třech vítězstvích v řadě kousat třetí porážku v profesionální kariéře.
Hlavní zápas proti sobě svedl šampiona Willa Fleuryho a německého vyzyvatele Kasima Arase. Fleury vyrostl o pár čísel výš než jeho soupeř, Aras byl naproti tomu o čtyři kila těžší.
První kolo bylo hodně vyčkávací, kromě několika lowkicků ze strany Fleuryho se téměř nic nestalo. Další runda už zvedala ze židlí. Nejprve zahrozil Aras, který svými granáty dostal šampiona do problémů. Fleury si slovo vzal ihned zpátky, když čistým highkickem roztancoval pro změnu jeho.
Následně při ústupu trefil přesně „vypínák“, po kterém se Aras skácel k zemi. Ten se ještě pokusil se zvednout, ale Fleury ho finálovým zvedákem ukončil. Velkolepá výhra!
„Tohle tady dokážu jenom já, jsem double champ, podívejte se na mě,“ křičel po zápase do mikrofonu.
Vzápětí se v kleci objevil jeho příští vyzyvatel Dan Škvor, se kterým si potvrdili zápas na pražském ostrově Štvanice. Ten se uskuteční 1. srpna.
Další tvrdé ukončení předvedla největší ženská naděje německého MMA Alina Dalaslan. Ve druhém kole její souboj s Djulijí Arianou musel přerušit doktor.
Dalaslan na svůj výkon navnadila už při nástupu do klece, kdy roztancovala celé publikum. První kolo probíhalo vlažněji. Němka byla ve výměnách rychlejší, kvůli opačnému postoji protivnice se však nedokázala výrazně přiblížit.
Do druhého kola nastoupily obě svižněji, po dvou minutách pak přišel rozhodující úder. Dalaslan zasáhla soupeřku loktem z otočky, na který už jednou dokázala zvítězit, a způsobila Arianě obrovský cut přes půlku čela. Všem přítomným bylo jasné, že zápas pokračovat nemůže a hala vybuchla radostí.
„Díky Berlíne, byli jste neuvěřitelní, super atmosféra“ pochválila po zápase své příznivce. Následně potvrdila nejvyšší ambice. ,,Doufám, že nám Oktagon umožní zápas o titul s Luckou Szabovou.“ Schyluje se tedy k dalšímu ženskému superfightu.
Parádní obrat předvedl také šampion lehké váhy Mateusz Legierski. V hlavním předzápase ho vyzval Turek Gökhan Aksu a nutno říct, že mu pořádně zatopil. Po úvodním tlaku zasáhl Legierskiho tak, že šel k zemi.
Šampion se ale zmátořil a zavelel k obratu. Protivníka dostal pod sebe hezky provedeným takedownem a na zemi to už byla rychlá práce. Po několika tvrdých úderech přišlo po čtyřech minutách prvního kola ukončení. Legierski si tak může připsat první úspěšnou obhajobu, poté co znovu získal pozlacený opasek.
Turnaj nakonec doručil osm ukončení, z nichž rovnou dvě přišly už v první minutě zápasu. Své soupeře tu deklasovali Niko Samsonidse a Tyrone Pfeifer, jehož protivník, veterán UFC Niklas Stolze, pak v Berlíně ukončil kariéru.
Co plánuje Oktagon dál?
Už ve středu 24. června se ve slovenském Šamoríně koná finále talentové soutěže Tipsport Cage Game. Vítěz získá smlouvu s Oktagonem. 11. července je turnaj v Kolíně nad Rýnem a 1. srpna na pražské Štvanici, kde se mimojiné odehraje ženský duel o titul mezi Češkou Lucií Pudilovou a Slovenkou Lucií Szabovou.