Návrat Peňáze i obr Fleury před obhajobou titulu. Co nabídne Oktagon v Berlíně?

V sobotu večer se v Berlíně opět rozjede černožlutý kolotoč v podobě galavečera organizace Oktagon MMA. Přestože je zápasová karta stavěná spíše pro německé publikum, nastoupí zde do svých zápasů i dva Češi - domácí hvězda Matěj Peňáz a naděje českých bojových sportů Jan Stanovský.
,,Jsem lehce nervózní, zápas jsem bral na poslední chvíli a ještě nikdy jsem neměl takhle dlouhou pauzu. Mám ale ze sebe dobrý pocit, po té době se extrémně teším na zápas,“ řekl Peňáz v podcastu Fight.
Oktagon 90 v Berlíně
V sobotu od 18:00
Tenhle dlouhán zaujal nejprve při covidových turnajích pod underground pravidly a od té doby připisoval jednu výhru za druhou. Po neúspěšné snaze vybojovat smlouvu v UFC se vrátil do Oktagonu a pokračoval ve šňůře vyhraných zápasů.
Minulý rok však došlo k lehkému přibrzdění jeho kariéry. Poté, co v únoru naskočil do Tipsport Gamechangeru a v prvním zápase ukončil Davida Zawadu, přišly nepříjemné zdravotní komplikace. Peňáz se dvakrát těsně před ohlášeným zápasem nakazil stafylokokem a z turnaje o jeden milion korun musel odstoupit. Pak se přidaly problémy s krkem a komplikované stěhování ve Švédsku. Výsledek? Téměř rok a půl bez boje.
K tomu všemu se pak ještě přidaly názorové rozkoly mezi ním a majitelem Ondřejem Novotným. A na stole byla otázka: Bude vůbec v oraganizaci pokračovat? Výsledkem je jeho zápas v Berlíně, kde se utká s Brazilcem Alanem Silvou, zkušeným šampionem pěti brazilských organizací, jenž má sebou hned 35 utkání.
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Peňáz by si chtěl rozšířit sbírku finišů. Dosud totiž pouze jeden jeho zápas pod hlavičkou Oktagonu došel k bodovým rozhodčím, v ostatních případech mohl slavit předčasně výhru na K.O. Zároveň zde stále nenašel přemožitele, jeho jediná porážka je ze zmíněného zápasu o smlouvu v UFC, kde si po minutě nešťastně naběhl do gilotiny a nechal se utáhnout. V Německu zabojuje o 11. výhru.
V hlavním zápase večera bude šampionský pás v těžké váze do 120 kilogramů podruhé obhajovat irský tank Will Fleury. Je veřejným tajemstvím, že v případě jeho výhry by nemělo nic bránit očekávané odvetě s Danem Škvorem, ideálně na srpnové Štvanici.
Fleury vlétl do Oktagonu jako uragán, už po deseti měsících se mohl pyšnit šampionským opaskem ve váze do 93 kilogramů, který vybojoval po drtivém výkonu nad Karlosem Vémolou. To mu ale nestačilo a hned v dalším zápase o váhu výš udolal na body Bulhara Lazara Todeva. Jelikož se opět jednalo o titulový zápas, stal se tak dvojnásobným šampionem, což se před ním podařilo pouze třem bojovníkům.
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Do posledního zápasu nastoupil na konci minulého roku, v prosinci v Praze nekompromisně sestřelil Martina Budaye, veterána UFC.
Nyní bude proti Kasim Aras, Turek se zkušenostmi z Bellatoru. „Je to fakt velkej týpek, mentálně silnej chlap“ řekl Fleury na Youtube kanálu Oktagonu. „Hrozně se těším, poprvé bude na mém zápasu přítomen můj bratr. A co můj soupeř? Arasovi bych přál, aby šanci dostal proti někomu jinému, tady narazí. Teď je Fleuryho éra.“
Fleury, který mimochodem tvoří pár s českou bojovnicí Lucií Pudilovou, je postaven před další výzvu, ve které může potvrdit status jednoho z nejlepších zápasníků, který kdy nastupoval v domácí organizaci.
Na turnaji se také představí princezna německého MMA Alina Dalaslan, která z pěti svých předešlých zápasů odcházela vždy jako vítězka a s každým zápasem rostla její popularita i kvalita.
Zároveň už pokukuje po Veronice Smolkové, o jejichž střetnutí se šušká delší dobu. „Určitě na souboj s Veronikou v budoucnu dojde, bude to tady jeden z největších ženských zápasů,“ vyhlašuje. Nejprve si ale musí poradit s Djulijí Arianou z Brazílie. Bojovala jsem už s lepšími a zkušenějšími bojovnicemi, než je ona“ věří si Ariana.
Případná výhra by mohla Němce otevřít dveře k titulové šanci a vysněnému duelu se Smolkovou.
Hned v úvodu večera se německému publiku ukáže Jan Stanovský, druhý Čech na této kartě. Ten se pokusí rozčeřit vody divize do 70 kilo a prodloužit třízápasovou vítěznou šňůru. V kleci se mu postaví Albánec Arijan Topallaj se skóre 9-2, který dokázal porazit Karola Ryšavého a Romana Pauluse, navíc si obě výhry připsal hned v prvním kole.
„Soupeř je hodně nebezpečný hlavně v prvním kole, ale já mu budu chtít vnutit dlouhý zápas, takový maraton,“ vyhlašuje český zápasník. Teď má Stanovský šanci získat svůj dosud největší skalp kariéry.
MMA turnaj v Berlíně začíná tradičně v 18:00 a lze jej sledovat přes PPV Oktagonu.