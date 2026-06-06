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Návrat domů! Paradeiser i Buday chtějí zazářit na Oktagonu v Bratislavě

  7:33
Už v sobotu se v Bratislavě představí organizace Oktagon MMA s dalším turnajem. Na stadionu Ondreje Nepely se v kleci vystřídají MMA ikony slovenské scény jako Rony Paradeiser, Martin Buday, Robo Pukač a Veronika Smolková. Zastoupení bude mít i česká vlajka v podobě Ondřeje Rašky či Marka Bartla. Turnaj pak zakončí bitva světového formátu o prestižní šampionský pás mezi veterány UFC Zhalgasem Zhumagulovem a Igorem Severinem.
Ronald Paradeiser slaví výhru v Oktagonu.

Ronald Paradeiser slaví výhru v Oktagonu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ronald Paradeiser na Oktagonu 80 v Mnichově
Můj nejtěžší zápas v Oktagonu. Keitu čeká finále Gamechangeru proti...
MMA zápasník Martin Buday se stal šampionem těžké váhy Oktagonu
MMA zápasník těžké váhy Martin Buday.
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Oktagon zapisuje v tomto roce již desátý rok své existence a své výročí začíná slavit galavečerem v Bratislavě. Díky tomuto jubileu se matchmakeři snaží pro domácí publikum vymýšlet opravdu nabité startovní karty a je třeba podotknout, že se jim v tomto případě zadařilo.

Do boje se vydávají největší slovenské hvězdy v čele s možná nejlepším bojovníkem na domácí scéně Ronym Paradeiserem, který bude čelit ostřílenému Britovi Jacku Grantovi se zkušenostmi z předních světových organizací.

„Nečeká mě nic jednoduchého, budu však připravený a 6. 6. ukážu divákům nejlepší formu“ uvedl slovenský bijec pro Oktagon.

Paradeiser je vskutku pozoruhodný bojovník. Ač jeho věk stále ještě nepřesáhl hranici třiceti let, má za sebou pod černo-žlutou vlajkou zapsaných hned 29 zápasů. Za tu dobu se stihl několikrát ucházet o pozici šampiona, což se mu před třemi lety v zápase s Ivanem Buchingerem povedlo.

Turnaj Oktagon 89 v Bratislavě


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Poté se přesunul do divize do 77 kilogramů, kde si znovu postupně buduje cestu až na vrchol. Pomoct by mu v tom měla i sedmitýdenní příprava v polském Ankos gymu, kvůli které musel načas odjet od své rodiny, aby mohl naplno pilovat své dovednosti.

Paradeiser se do klece vrací po hořké porážce. Zkraje tohoto roku vyzval v Ostravě šampiona welterové váhy Kaika Brita, který se k pásu probojoval po neúspěšném zápasu o smlouvu v UFC.

Oktagon zavádí dopingové kontroly. Jako první MMA organizace v Evropě

Paradeiser začal zápas dobře, Brito je však znám jako mašina na K.O., což potvrdil i tentokrát. Ve třetím kole trefil fatální úder z otočky a přítomné diváky rozesmutnil.

Slovák tak bude chtít začít novou šňůru vítězství, která by ho mohla dovést až k vytoužené odvetě s šampionem. V cestě mu bude stát Jack Grant, což sice na první pohled není nijak výrazné jméno, má však za sebou zápasy na světové úrovni. Největší pozornost budí jeho pětikolová válka s nynějším titulovým vyzyvatelem v UFC Ianem Garrym, se kterým těsně padl na body.

Buday chce první domácí skalp

I hlavní předzápas se ponese v duchu odčinění poslední prohry. Do akce se vrací slovenský obr Martin Buday, který bude vyhlížet svou první výhru po návratu do Oktagonu z americké štace v UFC. Proti bude Bulhar Lazar Todev.

„Jdu si napravit svoje jméno a vyhrát zápas za každou cenu. Moje vizualizace zápasu je ta, že Lazar Todev padne,“ říká Buday ve videu Cesta na Oktagon.

Slovenský pořízek zažil turbulentní rok. V červenci minulého roku mu po vyhraném zápase překvapivě nebyla prodloužena smlouva v UFC, přestože v osmi zápasech v nejlepší organizaci na světě dokázal hned sedmkrát připsat zelené políčko.

Martin Buday (vpravo) a Lazar Todev při vážení:

O jeho služby se strhl boj, který nakonec vyhrála organizace Oktagon MMA. V ní už Buday působil a opouštěl ji jako šampion těžké váhy, tím pádem i v jeho prvním zápase dostal možnost svůj pás získat zpět. Návrat mu však pořádně zhořkl, když ho už po dvou minutách v kleci nekompromisně ukončil dvojnásobný šampion Will Fleury.

„Bady“, jak se mu říká, tak bude chtít odčinit největší porážku kariéry a zároveň dokázat, že stále patří do špičky nejtěžší váhové divize.

I jeho soupeř Todev, má trpkou zkušenost s šampionem Fleurym. S ním svedl krásnou bitvu, ze které ale po 25 minutách odcházel jako poražený. Následně změnil svůj trenérský tým i způsob přípravy, což mu přineslo úspěch v podobě dvou vítězství a možnost opět zabojovat o titul.

Kdo si vybojuje odvetu s šampionem?

Fanoušci ženského MMA se mohou těšit na princeznu slovenského MMA Veroniku Smolkovou. Oblíbená ,,Sweetheart“ se pokusí natáhnout svou šňůru vítězství na devět zápasů. V případě úspěchu se tak opět přiblíží k zápasu s Němkou Alinou Dalaslan.

Slovenská bojovnice Veronika Smolková

Do federálního derby naskočí Češi Marek Bartl a Ondřej Raška, kteří budou čelit východním bratrům Jozefu Wittnerovi, respektive Radovanu Úškrtovi.

Především na Rašku se upíná velká pozornost. V poslední době o jeho osobu vzrostl obrovský zájem, poté co v prosincovém turnaji v O2 aréně zatl tipec drzému ,,Spicy Pájovi“. Mezi Bartlem a Wittnerem zase od začátku oznámení souboje panuje velká nevraživost, oba duely tak mají pikantní nádech.

Černým koněm turnaje by se mohl stát hned úvodní zápas, který lze sledovat na YouTube kanále Oktagonu zdarma. Do něj nastoupí kazašský objev Dastan Amangeldy s bilancí 10-1, jenž ve své premiéře v československé organizaci zanechal působivý dojem a vyhlásil útok na nejvyšší příčky divize do 61 kilogramů.

Soupeřem mu bude Francouz Moktar Benkaci, někdejší přemožitel Tomáše Deáka. Turnaj startuje tradičně v 18 hodin.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pardubice B vs. Jablonec BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Pardubice B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
6. 6. 10:15
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Neratovice vs. BenátkyFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Neratovice vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
6. 6. 10:15
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  • 3.39
  • 2.29
Třinec vs. BlanskoFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Třinec vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
6. 6. 10:15
  • 1.15
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Karviná B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Karviná B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
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  • 2.42
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  • 2.00
Bohemians B vs. DomažliceFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Bohemians B vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
6. 6. 11:00
  • 4.54
  • 3.97
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Slovácko B vs. Frýdek-MístekFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Slovácko B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
6. 6. 11:00
  • 2.59
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