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Buday z UFC opět na kolenou. Na Oktagonu v Bratislavě padl i Paradeiser

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  7:27
Takový závěr turnaje Oktagon 89 v Bratislavě si fanoušci rozhodně nepředstavovali. Martin Buday a Ronald Paradeiser, lákadla sobotního večera, ve svých zápasech selhali. Naopak Robert Pukač mohl po loňské prohře s Patrikem Kinclem tentokrát slavit. Hlavní zápas - boj o titul bantamové váhy mezi Igorem Severinem a Zhalgasem Zhumagulovem - skončil předčasně a bez vítěze. Brazilec totiž trefil soupeře do rozkroku a ten nemohl pokračovat.

MMA zápasník těžké váhy Martin Buday. | foto: Oktagon MMA

Oktagon v Bratislavě představil i několik novinek: 12. září se uskuteční turnaj v Brně, 17. října v Karlových Varech a hned příští MMA galavečer v Berlíně (20. 6.) nabídne velký návrat: po 18 měsících bude bojovat Matěj Peňáz.

Ale zpět na stadion Ondreje Nepely v Bratislavě, kde bylo v akci hned 10 slovenských bojovníků a také dva Češi – Ondřej Raška a Marek Bartl. Oba si dali federální derby. Zatímco Raška dostal KO už po zhruba minutě, Bartl zvítězil.

Ondřej Raška, zkušený bijec a zvěrolékař z povolání, ve svém posledním zápasu v Oktagonu zvítězil jednoznačně nad Pavlem Tóthem alias Spicy Pájou a stal se prvním vítězem projektu Celebrity Series.

Jenže teď přišla těžší šichta – Radovan Úškrt. Slovák se v kleci dlouho neupejpal a v čase 1:49 předvedl levým hákem drtivý knokaut. Raška padl jak podťatý. „Protiúdery jsme trénovali a ten levý hák jsem trénoval dokonce i teď v šatně. A vyšlo to. Jen jsem zadýchaný jak pes,“ usmíval se Úškrt, jenž si připsal už 9. vítězství na TKO.

Další Čech Marek Bartl si vedl daleko lépe než Raška. I když... Moc nechybělo a do zápasu vůbec nenastoupil. Převážil totiž limit velterové váhy 77,6 kg o 3,5 kilogramu! Jeho soupeř Jozef Wittner ale zápas přeci jen vzal.

Ovšem když se pustil do dlouhých tahanic, rychle se vyšťavil a prim měl Bartl. Využil kila navíc a u pletiva svého svého soka ve 2. kole dorazil. Výhra v čase 3:46 na TKO. Wittner tak po svém návratu do Oktagonu kousal porážky jak proti Kozmovi, tak proti Bartlovi.

Ten se tak po porážkách s Oniszczukem a Pfeiferem vzchopil. „Moc jsem se těšil a zápas si užil. Když jsem věděl, že moje údery píšou, počkal jsem si a vyšlo to. Ano, mám za sebou hrozný rok, dvě porážky, ale teď jsem zpět. Díky za šanci,“ poděkoval Bartl ve své řeči promotérům.

Marek Bartl na Oktagonu 78 v Kolíně nad Rýnem

Nabitý stadion se těšil na domácího Ronalda Paradeisera. Bývalý šampion lehké váhy potřeboval po prohře s Kaikem Britem uspět. Jenže v duelu s Irem Jackem Grantem inkasoval hned na začátku 1. kola, dostal se na lopatky, načež Grant předvedl málo vídanou techniku „skotský twister“. A bylo hotovo.

Porážku kousal i Martin Buday, navrátilec z UFC. S Bulharem Lazarem Todevem prohrál po třech kolech na body. Na další šanci v Oktagonu si bude muset počkat. A Todev? Ten naopak vyhlíží zápas o titul těžké váhy proti Willu Fleurymu.

Spokojen mohl být aspoň Robert Pukač. Potetovaný chlapik s přezdívkou Princ bratislavský loni zdolal Kozmu i Eckerlina, ale na konci roku nestačil na Patrika Kincla – porážka na body. Tentokrát si duel s Irem Brianem Manningem pohlídal. Jednoznačná výhra na body po třech kolech.

Na programu byl i jeden ženský zápas. Veronika Smolková, jednička ženského žebříčku muší váhy, narazila na Lisu Kyriacouovou, australskou debutantku v Oktagonu. Slovenka dominovala a ve 2. kole vyhrála na armbar. Zvládla už sedmý zápas v řadě a může si hvízdat: „Teď chci jít o titul.“

V Bratislavě dostala nového člena i Síň Slávy Oktagonu. Stal se jím Slavomír Mollnár, jedna z prvních výrazných tváří slovenského MMA.

Další turnaj Oktagonu se koná 20. června v Berlíně.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Siniaková, Townsendová vs. Danilinová, KrunićováTenis - Čtyřhra - finále - 7. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Danilinová, Krunićová //www.idnes.cz/sport
7. 6. 11:00
  • 1.23
  • -
  • 4.13
Ealaová vs. BartůňkováTenis - - 7. 6. 2026:Ealaová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
7. 6. 12:00
  • 1.49
  • -
  • 2.60
Varnsdorf vs. Hradec Králové BFotbal - 31. kolo - 7. 6. 2026:Varnsdorf vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
7. 6. 17:00
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Dánsko vs. UkrajinaFotbal - - 7. 6. 2026:Dánsko vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
7. 6. 18:30
  • 1.72
  • 3.54
  • 4.93
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
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