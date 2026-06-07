Buday z UFC opět na kolenou. Na Oktagonu v Bratislavě padl i Paradeiser

Oktagon v Bratislavě představil i několik novinek: 12. září se uskuteční turnaj v Brně, 17. října v Karlových Varech a hned příští MMA galavečer v Berlíně (20. 6.) nabídne velký návrat: po 18 měsících bude bojovat Matěj Peňáz.
Ale zpět na stadion Ondreje Nepely v Bratislavě, kde bylo v akci hned 10 slovenských bojovníků a také dva Češi – Ondřej Raška a Marek Bartl. Oba si dali federální derby. Zatímco Raška dostal KO už po zhruba minutě, Bartl zvítězil.
Ondřej Raška, zkušený bijec a zvěrolékař z povolání, ve svém posledním zápasu v Oktagonu zvítězil jednoznačně nad Pavlem Tóthem alias Spicy Pájou a stal se prvním vítězem projektu Celebrity Series.
Jenže teď přišla těžší šichta – Radovan Úškrt. Slovák se v kleci dlouho neupejpal a v čase 1:49 předvedl levým hákem drtivý knokaut. Raška padl jak podťatý. „Protiúdery jsme trénovali a ten levý hák jsem trénoval dokonce i teď v šatně. A vyšlo to. Jen jsem zadýchaný jak pes,“ usmíval se Úškrt, jenž si připsal už 9. vítězství na TKO.
Další Čech Marek Bartl si vedl daleko lépe než Raška. I když... Moc nechybělo a do zápasu vůbec nenastoupil. Převážil totiž limit velterové váhy 77,6 kg o 3,5 kilogramu! Jeho soupeř Jozef Wittner ale zápas přeci jen vzal.
Ovšem když se pustil do dlouhých tahanic, rychle se vyšťavil a prim měl Bartl. Využil kila navíc a u pletiva svého svého soka ve 2. kole dorazil. Výhra v čase 3:46 na TKO. Wittner tak po svém návratu do Oktagonu kousal porážky jak proti Kozmovi, tak proti Bartlovi.
Ten se tak po porážkách s Oniszczukem a Pfeiferem vzchopil. „Moc jsem se těšil a zápas si užil. Když jsem věděl, že moje údery píšou, počkal jsem si a vyšlo to. Ano, mám za sebou hrozný rok, dvě porážky, ale teď jsem zpět. Díky za šanci,“ poděkoval Bartl ve své řeči promotérům.
Nabitý stadion se těšil na domácího Ronalda Paradeisera. Bývalý šampion lehké váhy potřeboval po prohře s Kaikem Britem uspět. Jenže v duelu s Irem Jackem Grantem inkasoval hned na začátku 1. kola, dostal se na lopatky, načež Grant předvedl málo vídanou techniku „skotský twister“. A bylo hotovo.
Porážku kousal i Martin Buday, navrátilec z UFC. S Bulharem Lazarem Todevem prohrál po třech kolech na body. Na další šanci v Oktagonu si bude muset počkat. A Todev? Ten naopak vyhlíží zápas o titul těžké váhy proti Willu Fleurymu.
Spokojen mohl být aspoň Robert Pukač. Potetovaný chlapik s přezdívkou Princ bratislavský loni zdolal Kozmu i Eckerlina, ale na konci roku nestačil na Patrika Kincla – porážka na body. Tentokrát si duel s Irem Brianem Manningem pohlídal. Jednoznačná výhra na body po třech kolech.
Na programu byl i jeden ženský zápas. Veronika Smolková, jednička ženského žebříčku muší váhy, narazila na Lisu Kyriacouovou, australskou debutantku v Oktagonu. Slovenka dominovala a ve 2. kole vyhrála na armbar. Zvládla už sedmý zápas v řadě a může si hvízdat: „Teď chci jít o titul.“
V Bratislavě dostala nového člena i Síň Slávy Oktagonu. Stal se jím Slavomír Mollnár, jedna z prvních výrazných tváří slovenského MMA.
Další turnaj Oktagonu se koná 20. června v Berlíně.