Oktagon: Tarzan v Hannoveru bavil, Holzer skolil mazáka z UFC a zůstává neporažen

V hlavním předzápase večera se představili domácí Hugo Vach a Švýcar Teo Smith. A publiku v nabité ZAG Areně v Hannoveru nabídli strhující podívanou. Smith chtěl navázat na sérii vítězství před limitem, Vacha naopak hnalo dopředu domácí prostředí.
První minuta zápasu byla oťukávací, oba bojovníci předvedli několik kopů na nohu. Bylo však vidět, že se Vach velmi dobře pohybuje a nedává soupeři příležitost ho zasáhnout. S přibývajícím časem začal Vach přebírat otěže. Nejprve předvedl tvrdou kombinaci, kdy si počkal na Smithovo promáchnutí, čímž napověděl další průběh zápasu.
Vach si zkušeně počkal na Smithův výpad, skvělým sidestepem se mu vyhnul a zároveň ho trefil přesným zadním hákem přímo na bradu. Smith padl na zem totálně vypnutý, dobíjení nebylo třeba. ,,Tarzan“ tak mohl slavit další důležité vítězství, navíc v prvním kole na KO! Svůj úspěch si náležitě vychutnával se všemi přítomnými přímo na břevně klece.
„Na tento úder jsem se připravoval celý tréninkový kemp,“ říkal po zápase do mikrofonu. A jaké jsou jeho další plány? Řekl si o šanci na zářijovém turnaji na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu. Pérová divize do 66 kilo tak získala dalšího hladového vyzyvatele.
V hlavním zápase se o post vyzyvatele o titul Oktagonu do 66 kg utkali dva Němci Max Holzer a Khalid Taha. Jako první nastupoval za pískotu fanoušků zkušenější Taha, podle očekávání se milého přivítání nedočkal. Když se však halou rozezněla německá státní hymna a v průchodu se objevil Holzer s vlajkou kolem ramen, celé publikum se dostalo do varu.
V kleci se bojovníci do sebe pustili hned od první minuty. 24letý Holzer byl přesnější, tvrdší, a především jeho zadní přímka soupeři dělala spoustu potíží.
O devět let starší Taha se snažil rány vracet, zprvu byl i celkem úspěšný, Holzer byl však chirurgicky přesný a ze zadní ruky vysílal jeden tvrdý úder za druhým. Taha se ještě pokusil průběh zápasu zvrátit neúspěšným takedownem, to ale bylo od něj vše.
Holzer po odtrhnutí od pletiva přiskočil k protivníkovi a trefil ho tvrdým předním hákem. Taha byl otřesen. A pak přišla finální kombinace. Holzer trefil pekelné koleno na Tahův žaludek, po kterém se soupeř v bolestech sesunul na zem.
Následovala salva úderů a rozhodčímu Marku Goddardovi nezbývalo nic jiného než zápas v čase 3 minuty 14 vteřin ukončit. Celá aréna vypukla nadšením. Tohle byl tah na jednu branku.
Po duelu přece jen došlo na usmíření mezi oběma rivaly, kteří nabídli před zápasem ostré slovní přestřelky. Ještě v kleci si podali ruce. Holzerovi se pak dostalo ještě jednou obrovských ovací za pozápasovou řeč.
Děkoval svým bratrům i trenérovi a zároveň prozradil své úmysly: „Možná se přesunu do nižší váhové kategorie, nechci totiž v bitvě o titul čelit parťákovi Gjonimu Palokajovi.“
V Hannoveru zaujal mezi debutanty i Holzerův mladší bratr Jan. Ten se střetl s o 17 let starším Paulem Kulzem, dominoval zejména v postoji a minutu a šest vteřin před koncem úvodního kola ho poslal skvělou boxerskou kombinací do kolen. Posune se brzy k profíkům?
Další turnaj Oktagonu se uskuteční na Slovensku, konkrétně 6. června v Bratislavě. V kleci bude kupříkladu bývalý šampion lehké váhy Ronald Paradeiser či slovenský hromotluk se zkušenostmi z UFC Martin Buday.