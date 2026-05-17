Oktagon: Tarzan v Hannoveru bavil, Holzer skolil mazáka z UFC a zůstává neporažen

  7:50
Oktagon 88 v Hannoveru nabídl deset zápasů a hned osm předčasných ukončení! Největší pozornost se soustředila na poslední dva duely, v nichž byli v akci oblíbenci německých fanoušků – Max Holzer a Hugo Vach. A oba mladíci odcházeli z klece s aplausem a vítězstvím hned v prvním kole. Pro Holzera jde o dvanáctou výhru v řadě, stále zůstává neporažen. Setrvá ale ve váhové kategorii do 66 kilogramu?
Max Holzer porazil v Hannoveru Khalida Tahu a připsal si 12. výhru v řadě. | foto: OKTAGON MMA

V hlavním předzápase večera se představili domácí Hugo Vach a Švýcar Teo Smith. A publiku v nabité ZAG Areně v Hannoveru nabídli strhující podívanou. Smith chtěl navázat na sérii vítězství před limitem, Vacha naopak hnalo dopředu domácí prostředí.

První minuta zápasu byla oťukávací, oba bojovníci předvedli několik kopů na nohu. Bylo však vidět, že se Vach velmi dobře pohybuje a nedává soupeři příležitost ho zasáhnout. S přibývajícím časem začal Vach přebírat otěže. Nejprve předvedl tvrdou kombinaci, kdy si počkal na Smithovo promáchnutí, čímž napověděl další průběh zápasu.

Vach si zkušeně počkal na Smithův výpad, skvělým sidestepem se mu vyhnul a zároveň ho trefil přesným zadním hákem přímo na bradu. Smith padl na zem totálně vypnutý, dobíjení nebylo třeba. ,,Tarzan“ tak mohl slavit další důležité vítězství, navíc v prvním kole na KO! Svůj úspěch si náležitě vychutnával se všemi přítomnými přímo na břevně klece.

„Na tento úder jsem se připravoval celý tréninkový kemp,“ říkal po zápase do mikrofonu. A jaké jsou jeho další plány? Řekl si o šanci na zářijovém turnaji na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu. Pérová divize do 66 kilo tak získala dalšího hladového vyzyvatele.

V hlavním zápase se o post vyzyvatele o titul Oktagonu do 66 kg utkali dva Němci Max Holzer a Khalid Taha. Jako první nastupoval za pískotu fanoušků zkušenější Taha, podle očekávání se milého přivítání nedočkal. Když se však halou rozezněla německá státní hymna a v průchodu se objevil Holzer s vlajkou kolem ramen, celé publikum se dostalo do varu.

V kleci se bojovníci do sebe pustili hned od první minuty. 24letý Holzer byl přesnější, tvrdší, a především jeho zadní přímka soupeři dělala spoustu potíží.

O devět let starší Taha se snažil rány vracet, zprvu byl i celkem úspěšný, Holzer byl však chirurgicky přesný a ze zadní ruky vysílal jeden tvrdý úder za druhým. Taha se ještě pokusil průběh zápasu zvrátit neúspěšným takedownem, to ale bylo od něj vše.

Holzer po odtrhnutí od pletiva přiskočil k protivníkovi a trefil ho tvrdým předním hákem. Taha byl otřesen. A pak přišla finální kombinace. Holzer trefil pekelné koleno na Tahův žaludek, po kterém se soupeř v bolestech sesunul na zem.

Následovala salva úderů a rozhodčímu Marku Goddardovi nezbývalo nic jiného než zápas v čase 3 minuty 14 vteřin ukončit. Celá aréna vypukla nadšením. Tohle byl tah na jednu branku.

Po duelu přece jen došlo na usmíření mezi oběma rivaly, kteří nabídli před zápasem ostré slovní přestřelky. Ještě v kleci si podali ruce. Holzerovi se pak dostalo ještě jednou obrovských ovací za pozápasovou řeč.

Děkoval svým bratrům i trenérovi a zároveň prozradil své úmysly: „Možná se přesunu do nižší váhové kategorie, nechci totiž v bitvě o titul čelit parťákovi Gjonimu Palokajovi.“

V Hannoveru zaujal mezi debutanty i Holzerův mladší bratr Jan. Ten se střetl s o 17 let starším Paulem Kulzem, dominoval zejména v postoji a minutu a šest vteřin před koncem úvodního kola ho poslal skvělou boxerskou kombinací do kolen. Posune se brzy k profíkům?

Další turnaj Oktagonu se uskuteční na Slovensku, konkrétně 6. června v Bratislavě. V kleci bude kupříkladu bývalý šampion lehké váhy Ronald Paradeiser či slovenský hromotluk se zkušenostmi z UFC Martin Buday.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli na ledě Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas série. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo...

Vysloužil si přezdívku El Lagarto, Ještěr. Prý proto, jak se dokáže proplést mezi soupeři a v nestřežený moment tvrdě zaútočit. V osmé etapě italského Gira to ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byla to pro něj unikátní záležitost. Na mistrovství světa nastoupit v brance soupeře proti Čechům, jeho krajanům? „Snažil jsem se na to nemyslet, ale od začátku na mě dýchly české písničky dýdžeje!"...

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Hráči sklopili hlavy, diváci bučeli a naštvaně rozhazovali rukama. Částečně kvůli historickému nezdaru, částečně kvůli momentu, který v prodloužení předcházel vítězné slovinské trefě. Měli rozhodčí...

Příští týden se tenistka Karolína Plíšková po dlouhých čtrnácti letech opět představí v grandslamové kvalifikaci. Bývalá světová jednička zkusí uspět na Roland Garros, což bere jako další výzvu při...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Národní tým měl herní převahu, soupeře jasně přestřílel. Ale že by měl obrovský počet vyložených šancí? To zase ne. Prohra s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení je obrovským zklamáním. „Málo...

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!" A byla.

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Sobotní program skupiny A v Curychu nabídl tři zápasy hokejového mistrovství světa. A vítězili favorité. Nejprve padla Velká Británie s Rakouskem 2:5, poté Finové porazili 4:1 outsidera z Maďarska a...

