Drzoun Holzer vs. veterán UFC. Kdo na Oktagonu v Hannoveru získá šanci na titul?

,,Jsem stoprocentně přesvědčený, že jsem lepší a komplexnější zápasník. V zápase doručím více takedownů než on,“ vyhlašuje Taha, přestože jeho soupeř Holzer na zemi tráví podstatnou část svých zápasů.
Němec si však z jeho slov zas tak moc nedělá a předesílá, že mu pomůže ke konci kariéry. „Už teď je odepsanej, jsem vyšší než on, silnější a prostě lepší,“ usmíval se Holzer po pátečním vážení.
Taha je zkušený bojovník, který mezi lety 2018 a 2022 působil v největší organizaci světa UFC a stihl zde nastoupit do šesti zápasů. Bilance? Jedna výhra a čtyři porážky.
Teď se bude chtít předvést v Hannoveru, na který má velmi dobré vzpomínky. Před půlrokem se tu představil pod černožlutými barvami a v atraktivním zápase, kdy celá dvě kola prohrával, nakonec dokázal na začátku třetího kola Kostaričana Edgara Delgada nachytat a tvrdě ho vypnout.
Tahovi se postaví Max Holzer, jehož zápasy budí v Německu extrémní pozornost. Dopomáhají k tomu i jeho netradiční nástupy do klece. Jednou zvládl přijet na elektrokoloběžce, podruhé dorazil v kostýmu Buzze Rakeťáka z filmu Toy Story. Zároveň předvádí kvalitní výkony – táhne šňůru jedenácti výher v řadě! A to je mu teprve 24 let.
Není divu, že po něm pokukuje UFC. Nebude tedy sobotní zápas jeho posledním pod vlajkou Oktagonu? Každopádně v zádech bude mít obří podporu fanoušků, v Hannoveru se narodil a reprezentuje zde místní gym. Navíc v úvodním klání se poprvé v domácí organizaci představí i jeho mladší bratr Jan.
Zájem o Holzera vygradoval loni po turnaji Oktagonu v Dortmundu, na kterém se v hlavním taháku utkal s Němcem Denisem Ilbayem. Už před zápasem mezi bojovníky panovala nevraživost a na tiskovkách i staredownech si oba několikrát vjeli do vlasů. Samotný zápas opanoval Holzer. Ve čtvrtém kole zvládl o sedm let staršího ,,Pistolera“ utáhnout na škrcení.
Bezprostředně po ukončení navíc rozpoutal v hale pořádnou melu. Soupeři nejdřív po odklepání věnoval polibek na čelo a při vstávání mu navrch pohybem pánví naznačil, co si o něm myslí. Ilbay si to nenechal líbit a na vysmátého ,,Stiflera“ vystartoval tak, že oba vypadli mimo klec, neboť se mezitím již otevřely dveře do oktagonu.
Celá situace se vůbec nelíbila majiteli Ondřeji Novotnému, který hned za mladým bojovníkem vyběhl a jasně mu začal vysvětlovat, že takovéto chování je nepřípustné.
Holzerovi paradoxně ale celá vřava pomohla ke slávě, protože se video s incidentem ihned dostalo do celého MMA světa a jemu na Instagramu přibylo několik tisíc nových zahraničních sledujících. Dokonce si ho do svého pořadu pozval i Ariel Helwani, nejznámější kanadský novinář pohybující se v prostředí bojových sportů.
I sobotní souboj s Khalidem Tahou doprovází vyhrocená nálada. Několikrát došlo k výměnám názorů, a to ne zrovna v přátelském duchu. Taha například svého soka obvinil z toho, že se ho bojí a couvl z pětikolového zápasu, proto se zápas odehraje pouze na tři.
Tento střet tak napoví: Dosahuje už Holzer úrovně UFC? A je připraven na boj o titul v Oktagonu. Vítěz duelu se totiž nejspíš stane novým titulovým vyzyvatelem.
I další program nabízí prvotřídní zábavu. Pérová divize má na tomto turnaji početné zastoupení, ve váze do 66 kilo se utká naděje německého MMA Hugo Vach a švýcarský ,,Sangre“ Teo Smith.
Oba zápasníci mají shodně zapsanou pouze jedinou prohru a počet jejich zápasů je jednociferný, což vyvolává myšlenku bitvy začínajících fighterů. Minimálně u Smitha však tohle neplatí, protože je na bojové scéně už přes 10 let. Do jeho statistik však bohužel promlouvala častá zranění jak jeho, tak soupeřů. Proto počet jeho zrušených zápasů je skoro stejný jako počet těch, do kterých nastoupil.
Do jejich rekordu se promítly i výhry v Oktagonu. Vach naposled loni v O2 aréně zastavil Vojtěcha Khola, zatímco Smith zvládl o měsíc dřív ukončit veterána Deigu-Schecka.
Švýcar Smith je pozoruhodný bojovník. Drží si stoprocentní úspěšnost ukončených zápasů, dopomáhá mu k tomu i fialový pásek v jiu-jitsu. Nejednoho fanouška už zaujal svým velmi neortodoxním stylem: kupříkladu svého posledního soupeře dokázal přes nasazenou submisi ukončit tvrdými lokty.
„Tarzan“ zpět v akci
V dalším zápase ho však čeká ne moc příjemná procházka. Pětadvacetiletý Hugo Vach přišel do Oktagonu jako velká naděje. K zápasení ho nevede vidina slávy nebo peněz. Těch má opravdu dost díky jeho otci, který kdysi dokázal velmi výhodně prodat svoji síť klenotnictví.
,,Tarzan’', jak si nechává říkat a jehož svým vzhledem i připomíná, u bojových sportů zakotvil poté, co vyzkoušel fotbal a volejbal. Ve tvrdém světě se však našel a začal zápasit čistě ze zábavy.
Dostal se až na Nový Zéland, kde se ve světoznámém gymu na žíněnce potkával s hvězdami UFC Danem Hookerem či Israelem Adesanyou.
Mladí vlčáci i nejstarší MMA zápasnice
Na galavečeru v Hannoveru, který čítá 10 zápasů, se můžete těšit také na úvodní duely mladých začínajících německých talentů Justina Detzela proti Matemu Kolovi. Ty doplní Imran Daurbekov s Bedirhan Kabak. Jejich celkový počet profi zápasů nepřekročil číslo deset, o to víc budou všichni účastníci hladoví a budou chtít své kariéry rozjet dalším vítězstvím.
Do akce také půjde pravděpodobně nejstarší profesionální MMA zápasnice Danielle Misteli, která se smíšeným uměním začínala až v neuvěřitelných 46 letech a na prahu padesátky si bude chtít připsat druhou výhru pod hlavičkou Oktagonu.
Jubilejní desátý zápas v její kariéře se jí pokusí znechutit bývalá šampionka organizace Ares FC Ivana Petrovič. Pro Chorvatku se bude jednat o premiéru v Oktagonu, bude mít tak motivaci úspěšně se uvést na mnohem větší platformě, než byla doposud zvyklá.
Turnaj Oktagon 88 v Hannoveru začíná tradičně od 18:00.