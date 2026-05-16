Drzoun Holzer vs. veterán UFC. Kdo na Oktagonu v Hannoveru získá šanci na titul?

  7:44
Oktagon se v sobotu představí v Hannoveru, kde dojde na bitvu o post titulového vyzyvatele pérové váhy do 66 kilogramů. Ve vyhroceném derby se utkají dva Němci: talent Max Holzer a veterán UFC Khalid Taha. Zároveň na turnaji s číslem 88 dostávají šanci méně známé naděje v čele s Hugo Vachem a Altinem Zenunim.
Fotogalerie4

Max Holzer po výhře nad Denizem Ilbayem | foto: OKTAGON MMA

,,Jsem stoprocentně přesvědčený, že jsem lepší a komplexnější zápasník. V zápase doručím více takedownů než on,“ vyhlašuje Taha, přestože jeho soupeř Holzer na zemi tráví podstatnou část svých zápasů.

Němec si však z jeho slov zas tak moc nedělá a předesílá, že mu pomůže ke konci kariéry. „Už teď je odepsanej, jsem vyšší než on, silnější a prostě lepší,“ usmíval se Holzer po pátečním vážení.

Taha je zkušený bojovník, který mezi lety 2018 a 2022 působil v největší organizaci světa UFC a stihl zde nastoupit do šesti zápasů. Bilance? Jedna výhra a čtyři porážky.

Turnaj Oktagon 88 sledujte zde:

Teď se bude chtít předvést v Hannoveru, na který má velmi dobré vzpomínky. Před půlrokem se tu představil pod černožlutými barvami a v atraktivním zápase, kdy celá dvě kola prohrával, nakonec dokázal na začátku třetího kola Kostaričana Edgara Delgada nachytat a tvrdě ho vypnout.

Tahovi se postaví Max Holzer, jehož zápasy budí v Německu extrémní pozornost. Dopomáhají k tomu i jeho netradiční nástupy do klece. Jednou zvládl přijet na elektrokoloběžce, podruhé dorazil v kostýmu Buzze Rakeťáka z filmu Toy Story. Zároveň předvádí kvalitní výkony – táhne šňůru jedenácti výher v řadě! A to je mu teprve 24 let.

Svérázný nástup Maxe Holzera k zápasu na Oktagonu v Dortmundu

Není divu, že po něm pokukuje UFC. Nebude tedy sobotní zápas jeho posledním pod vlajkou Oktagonu? Každopádně v zádech bude mít obří podporu fanoušků, v Hannoveru se narodil a reprezentuje zde místní gym. Navíc v úvodním klání se poprvé v domácí organizaci představí i jeho mladší bratr Jan.

Zájem o Holzera vygradoval loni po turnaji Oktagonu v Dortmundu, na kterém se v hlavním taháku utkal s Němcem Denisem Ilbayem. Už před zápasem mezi bojovníky panovala nevraživost a na tiskovkách i staredownech si oba několikrát vjeli do vlasů. Samotný zápas opanoval Holzer. Ve čtvrtém kole zvládl o sedm let staršího ,,Pistolera“ utáhnout na škrcení.

Drama na Oktagonu. Oplzlý Holzer skončil mezi diváky, vyčinil mu i Novotný

Bezprostředně po ukončení navíc rozpoutal v hale pořádnou melu. Soupeři nejdřív po odklepání věnoval polibek na čelo a při vstávání mu navrch pohybem pánví naznačil, co si o něm myslí. Ilbay si to nenechal líbit a na vysmátého ,,Stiflera“ vystartoval tak, že oba vypadli mimo klec, neboť se mezitím již otevřely dveře do oktagonu.

Připomeňte si drzé chování Maxe Holzera po výhře nad Ilbayem:

Celá situace se vůbec nelíbila majiteli Ondřeji Novotnému, který hned za mladým bojovníkem vyběhl a jasně mu začal vysvětlovat, že takovéto chování je nepřípustné.

Holzerovi paradoxně ale celá vřava pomohla ke slávě, protože se video s incidentem ihned dostalo do celého MMA světa a jemu na Instagramu přibylo několik tisíc nových zahraničních sledujících. Dokonce si ho do svého pořadu pozval i Ariel Helwani, nejznámější kanadský novinář pohybující se v prostředí bojových sportů.

Oktagon v Liberci: Szabová má titul, Roušal čtvrtou výhru v řadě. Slavil i Humburger

I sobotní souboj s Khalidem Tahou doprovází vyhrocená nálada. Několikrát došlo k výměnám názorů, a to ne zrovna v přátelském duchu. Taha například svého soka obvinil z toho, že se ho bojí a couvl z pětikolového zápasu, proto se zápas odehraje pouze na tři.

Tento střet tak napoví: Dosahuje už Holzer úrovně UFC? A je připraven na boj o titul v Oktagonu. Vítěz duelu se totiž nejspíš stane novým titulovým vyzyvatelem.

I další program nabízí prvotřídní zábavu. Pérová divize má na tomto turnaji početné zastoupení, ve váze do 66 kilo se utká naděje německého MMA Hugo Vach a švýcarský ,,Sangre“ Teo Smith.

Oba zápasníci mají shodně zapsanou pouze jedinou prohru a počet jejich zápasů je jednociferný, což vyvolává myšlenku bitvy začínajících fighterů. Minimálně u Smitha však tohle neplatí, protože je na bojové scéně už přes 10 let. Do jeho statistik však bohužel promlouvala častá zranění jak jeho, tak soupeřů. Proto počet jeho zrušených zápasů je skoro stejný jako počet těch, do kterých nastoupil.

Do jejich rekordu se promítly i výhry v Oktagonu. Vach naposled loni v O2 aréně zastavil Vojtěcha Khola, zatímco Smith zvládl o měsíc dřív ukončit veterána Deigu-Schecka.

Švýcar Smith je pozoruhodný bojovník. Drží si stoprocentní úspěšnost ukončených zápasů, dopomáhá mu k tomu i fialový pásek v jiu-jitsu. Nejednoho fanouška už zaujal svým velmi neortodoxním stylem: kupříkladu svého posledního soupeře dokázal přes nasazenou submisi ukončit tvrdými lokty.

„Tarzan“ zpět v akci

V dalším zápase ho však čeká ne moc příjemná procházka. Pětadvacetiletý Hugo Vach přišel do Oktagonu jako velká naděje. K zápasení ho nevede vidina slávy nebo peněz. Těch má opravdu dost díky jeho otci, který kdysi dokázal velmi výhodně prodat svoji síť klenotnictví.

,,Tarzan’', jak si nechává říkat a jehož svým vzhledem i připomíná, u bojových sportů zakotvil poté, co vyzkoušel fotbal a volejbal. Ve tvrdém světě se však našel a začal zápasit čistě ze zábavy.

Němec Hugo Vach (vpravo) porazil Vojtech Khol.

Němec Hugo Vach (vlevo) porazil Vojtěcha Khola na body.

Dostal se až na Nový Zéland, kde se ve světoznámém gymu na žíněnce potkával s hvězdami UFC Danem Hookerem či Israelem Adesanyou.

Mladí vlčáci i nejstarší MMA zápasnice

Na galavečeru v Hannoveru, který čítá 10 zápasů, se můžete těšit také na úvodní duely mladých začínajících německých talentů Justina Detzela proti Matemu Kolovi. Ty doplní Imran Daurbekov s Bedirhan Kabak. Jejich celkový počet profi zápasů nepřekročil číslo deset, o to víc budou všichni účastníci hladoví a budou chtít své kariéry rozjet dalším vítězstvím.

Do akce také půjde pravděpodobně nejstarší profesionální MMA zápasnice Danielle Misteli, která se smíšeným uměním začínala až v neuvěřitelných 46 letech a na prahu padesátky si bude chtít připsat druhou výhru pod hlavičkou Oktagonu.

Jubilejní desátý zápas v její kariéře se jí pokusí znechutit bývalá šampionka organizace Ares FC Ivana Petrovič. Pro Chorvatku se bude jednat o premiéru v Oktagonu, bude mít tak motivaci úspěšně se uvést na mnohem větší platformě, než byla doposud zvyklá.

Turnaj Oktagon 88 v Hannoveru začíná tradičně od 18:00.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav B vs. VelvaryFotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Ml. Boleslav B vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:15
  • 1.50
  • 3.78
  • 4.32
Neratovice vs. BrozanyFotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Neratovice vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:15
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Aritma Praha vs. Táborsko akademieFotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Aritma Praha vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:15
  • 1.40
  • 3.81
  • 5.60
Loko Praha vs. Petřín PlzeňFotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Loko Praha vs. Petřín Plzeň //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Č. Budějovice B vs. Králův DvůrFotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Č. Budějovice B vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:30
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Velké Hamry vs. Ústí n. O.Fotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Velké Hamry vs. Ústí n. O. //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:30
  • 1.86
  • 3.57
  • 2.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Senna, Schumacher nebo Hamilton? Takhle dopadlo srovnání nejlepších pilotů F1

Senna, Schumacher nebo Hamilton? Takhle dopadlo srovnání nejlepších pilotů F1

Je možné určit nejlepšího pilota formule 1 všech dob? Právě o to se pokusil britský deník Telegraph, který vytvořil vlastní žebříček největších legend F1 napříč generacemi. Redakce při sestavování...

16. května 2026

Slovinsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Hokejisté Slovinska se radují z gólu proti Francii

Loni splnili cíl a zachránili se mezi elitou, stejné ambice mají i letos. Hokejisté Slovinska jsou druhým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy...

16. května 2026  8:47

Schweiner s Trousilem podlehli Australanům a na písku v Číně skončili devátí

David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide

Beachvolejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Sia-menu Australanům D’Artagnanu Pottsovi s Jackem Pearsem 24:26, 16:21 a při obnovené...

16. května 2026  8:40

Rána pro basketbalistku Čechovou. Má po sezoně, přetrhla si zkřížený vaz v kolenu

Emma Čechová z Minnesoty se v utkání proti Dallasu zranila.

Basketbalistka Emma Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla zkřížený vaz v kolenu. O diagnóze jednadvacetileté reprezentantky informoval její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit...

16. května 2026  8:22

Rulík po výhře: Je jedno, kdo dává góly. Nebýt Dánové v šesti, měli bychom nulu

Hlavní trenér Radim Rulík na české střídačky během úvodního vystoupení...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jako trenér mohl být spokojený. Se skvělým startem, s povedeným výkonem brankáře Josefa Kořenáře i s prvním tříbodovým ziskem na letošním mistrovství světa. „Je pro nás cenné, jakým způsobem jsme...

16. května 2026  7:56

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

16. května 2026  7:55

Drzoun Holzer vs. veterán UFC. Kdo na Oktagonu v Hannoveru získá šanci na titul?

Max Holzer po výhře nad Denizem Ilbayem

Oktagon se v sobotu představí v Hannoveru, kde dojde na bitvu o post titulového vyzyvatele pérové váhy do 66 kilogramů. Ve vyhroceném derby se utkají dva Němci: talent Max Holzer a veterán UFC Khalid...

16. května 2026  7:44

Byl příliš blízko slunce. Vingegaard spálil vyzyvatele, našel nového. A co dál? Uvidíte

Dán Jonas Vingegaard (vepředu) a Ital Giulio Pellizzari během sedmé etapy...

Byl nejsilnějším mužem dne a také tím nejspokojenějším. V cíli sedmé etapy Gira d’Italia nejevil Jonas Vingegaard vůbec žádné známky toho, že právě dokončil absurdních 244 kilometrů dlouhou etapu s...

16. května 2026  7:35

Lituju dánskýho gólmana! Kořenáře mrzí gól. A příjezd Dostála? Je mi to jedno, říká

Úspěšní debutanti na MS, český brankář Josef Kořenář si plácá s obráncem Markem...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dlouho moc práce neměl, na konci zápasu ale musel zůstávat pozorný. Dánský tlak při hře bez brankáře sílil, nakonec jeden puk za svá záda přece jen pustil. „Mrzí mě to, ale výhra je výhra. Jsem rád,...

16. května 2026

Dostal pěstí od fandů, přišel o práci, neboť se zastal Kúdely. Zlámal věští titul Hearts

Premium
Zdeněk Zlámal v dresu Heart of Midlothian.

Lepší scénář byste nevymysleli. O novém králi skotského fotbalového trůnu rozhodne až poslední kolo. Panovník versus vyzyvatel. Celtic versus Hearts. Ve vzájemném souboji v natřískaném Celtic Parku,...

16. května 2026

Že nemáme hvězdy? Ať si každý říká, co chce. Kubalíka potěšil gól: Pomůže mi to

Dominik Kubalík (druhý zprava) slaví se spoluhráči úvodní gól utkání proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Přesně takový start potřeboval. Nejen vítězný, ale také gólový. „Chtěl jsem pálit na zadní tyč, hlavně co nejrychleji,“ popisoval Dominik Kubalík svou trefu z úvodního vystoupení na letošním světovém...

15. května 2026  23:55

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

15. května 2026,  aktualizováno  23:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.