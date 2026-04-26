Oktagon v Liberci: Szabová má titul, Roušal čtvrtou výhru v řadě. Slavil i Humburger

Dosud neporažená Szabová se s Brazilkou Leidianou Fernandesovou zapotila. Hned v úvodu bavila diváky řada přestřelek a bodoví rozhodčí dali kolo nakonec Fernandesové.
Postupně se ale hůř a hůř hýbala, Slovenka byla hbitější a přesnější, vládla hlavně u pletiva, fungovaly jí klinče. Ve 3. kole přenesla souboj na zem a tvrdým ground-and-poundem duel ukončila.
Je tak první dvojnásobnou šampionkou Oktagonu. „Jsem vděčná, že tu můžu být, díky mému muži, rodičům, mám skvělé zázemí. A díky vám, fanouškům,“ říkala dojatě Szabová.
„Fernandesová byla silná, silnější než já, říkala jsem si: Tyjo, co je to za buldozer. Ale věděla jsem, že nakonec vyhraju. Teď bych ráda zápas s Lucií Pudilovou,“ doplnila.
Dominik Humburger se vrátil do Oktagonu po půl roce. Tehdy nestačil v semifinále Tipsport Gamechangeru na Kerima Engizeka. Teď ale předvedl, že je zpět.
Po úvodním zahřívacím kole se do Švéda Zebaztiama Kadestama zakousl, hlavně na zemi hrál prim, ale soupeř držel. K.O. sice nepřišlo ani ve třetím kole, ale Humburger si už zápas pohlídal. Vyhrál na body.
Naopak moc dlouho se v kleci neohřál Radek Roušal. Jeho zápas se Švédem Samuelem Barkem neměl jasného favorita, ale blonďák z Brna ho utnul už v 1. kole.
Bark zahájil zápas dobře, dokonce Roušala zasáhl tak, že došlo ke knockdownu, ale Čech zápas otočil, trefil soupeře z ústupu zezadu na temeno hlavy a bylo hotovo. „My fighteři jsme chytří,“ culil se „Ruchy“.
Poprvé nakráčel do klece teprve 21letý Alex Hutyra a Turka Umuta Birdala utáhl na submisi ve 2. kole.
Mladý talent Václav Štěpán, jenž měl ve svém rohu i Patrika Kincla, předvedl s německým sokem Firasem Dudem vyrovnaný souboj. Nakonec se oba vyhoupli vítězoslavně na pletivo. Rozhodčí ale zvedl ruce nad hlavu jen Štěpánovi.
Vojtěch Garba se vrátil do zápasu po roční pauze, ale v kleci se moc dlouho nezdržel. Zkušeného Poláka Mateusze Strzelczyka sestřelil hned v 1. kole v čase 3:48.
Poprvé se hala rozburácela a postavila na nohy během zápasu domácího oblíbence Jana Malacha.
„Došla mi fíza, to se mi snad nikdy nestalo. A zrovna tady v Liberci,“ vykládal po zápase. Nakonec ale ve 3. kole přišpendlil soupeře na pletivo a dobil. Poslední rána do žeber rozhodla. „Liberec je nejkrásnější město na světě, miluju vás,“ děkoval fanouškům.
K velkému údivu fanoušků došlo v zápase lehké váhy mezi Vladimírem Lengálem a Turkem Ozanem Aslanerem. Brněnský patriot byl zejména ve 2. kole blízko ukončení soupeře, ale nakonec sudí rozhodli, že po třech kolech je na body vítězem Aslaner. Ten si vyslechl i pískot, fanoušci s verdiktem nesouhlasili. Údery? 143:95 pro Lengála. „Prokaučoval jsem třetí kolo, omlouvám se sám sobě a hlavně vám.“
Josef Hála přešel z MMA k boxu bez rukavic. V říjnu 2025 se stal historicky prvním Čechem, který získal titul v organizaci Bare Knuckle Fighting Championship. Teď se poprvé představil v Oktagonu. Proti byl Tomáš Mudroch.
A od prvních minut bylo jasné, že potetovaný svéráz s přezdívkou „Berserker“ má navrch. Ve druhém už své dílo dokončil. Kdy ho uvidíme v Oktagonu příště?
Další turnaj se koná 16. května v německém Hannoveru.