Oktagon v Liberci: Szabová má titul, Roušal čtvrtou výhru v řadě. Slavil i Humburger

Po třech letech se vrátil do liberecké Home Credit Areny turnaj Oktagonu. K vidění byl titulový zápas o pás šampionky bantamové váhy, královnou je Slovenka Lucia Szabová. Nastoupilo hned devět Čechů. A vedli si náramně. Radek Roušal knokautoval Švéda Samuela Barka v úvodním kole, dominovali i liberečtí patrioti Dominik Humburger a Jan Malach.
Radek Roušal vyhrál čtvrtý zápas v řadě.

Dosud neporažená Szabová se s Brazilkou Leidianou Fernandesovou zapotila. Hned v úvodu bavila diváky řada přestřelek a bodoví rozhodčí dali kolo nakonec Fernandesové.

Postupně se ale hůř a hůř hýbala, Slovenka byla hbitější a přesnější, vládla hlavně u pletiva, fungovaly jí klinče. Ve 3. kole přenesla souboj na zem a tvrdým ground-and-poundem duel ukončila.

Je tak první dvojnásobnou šampionkou Oktagonu. „Jsem vděčná, že tu můžu být, díky mému muži, rodičům, mám skvělé zázemí. A díky vám, fanouškům,“ říkala dojatě Szabová.

„Fernandesová byla silná, silnější než já, říkala jsem si: Tyjo, co je to za buldozer. Ale věděla jsem, že nakonec vyhraju. Teď bych ráda zápas s Lucií Pudilovou,“ doplnila.

Dominik Humburger se vrátil do Oktagonu po půl roce. Tehdy nestačil v semifinále Tipsport Gamechangeru na Kerima Engizeka. Teď ale předvedl, že je zpět.

Po úvodním zahřívacím kole se do Švéda Zebaztiama Kadestama zakousl, hlavně na zemi hrál prim, ale soupeř držel. K.O. sice nepřišlo ani ve třetím kole, ale Humburger si už zápas pohlídal. Vyhrál na body.

Naopak moc dlouho se v kleci neohřál Radek Roušal. Jeho zápas se Švédem Samuelem Barkem neměl jasného favorita, ale blonďák z Brna ho utnul už v 1. kole.

Bark zahájil zápas dobře, dokonce Roušala zasáhl tak, že došlo ke knockdownu, ale Čech zápas otočil, trefil soupeře z ústupu zezadu na temeno hlavy a bylo hotovo. „My fighteři jsme chytří,“ culil se „Ruchy“.

Poprvé nakráčel do klece teprve 21letý Alex Hutyra a Turka Umuta Birdala utáhl na submisi ve 2. kole.

Mladý talent Václav Štěpán, jenž měl ve svém rohu i Patrika Kincla, předvedl s německým sokem Firasem Dudem vyrovnaný souboj. Nakonec se oba vyhoupli vítězoslavně na pletivo. Rozhodčí ale zvedl ruce nad hlavu jen Štěpánovi.

Vojtěch Garba se vrátil do zápasu po roční pauze, ale v kleci se moc dlouho nezdržel. Zkušeného Poláka Mateusze Strzelczyka sestřelil hned v 1. kole v čase 3:48.

Poprvé se hala rozburácela a postavila na nohy během zápasu domácího oblíbence Jana Malacha.

Jan Malach na Oktagonu v Liberci.

„Došla mi fíza, to se mi snad nikdy nestalo. A zrovna tady v Liberci,“ vykládal po zápase. Nakonec ale ve 3. kole přišpendlil soupeře na pletivo a dobil. Poslední rána do žeber rozhodla. „Liberec je nejkrásnější město na světě, miluju vás,“ děkoval fanouškům.

K velkému údivu fanoušků došlo v zápase lehké váhy mezi Vladimírem Lengálem a Turkem Ozanem Aslanerem. Brněnský patriot byl zejména ve 2. kole blízko ukončení soupeře, ale nakonec sudí rozhodli, že po třech kolech je na body vítězem Aslaner. Ten si vyslechl i pískot, fanoušci s verdiktem nesouhlasili. Údery? 143:95 pro Lengála. „Prokaučoval jsem třetí kolo, omlouvám se sám sobě a hlavně vám.“

Josef Hála přešel z MMA k boxu bez rukavic. V říjnu 2025 se stal historicky prvním Čechem, který získal titul v organizaci Bare Knuckle Fighting Championship. Teď se poprvé představil v Oktagonu. Proti byl Tomáš Mudroch.

A od prvních minut bylo jasné, že potetovaný svéráz s přezdívkou „Berserker“ má navrch. Ve druhém už své dílo dokončil. Kdy ho uvidíme v Oktagonu příště?

Další turnaj se koná 16. května v německém Hannoveru.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Oktagon v Liberci: Szabová má titul, Roušal čtvrtou výhru v řadě. Slavil i Humburger

Radek Roušal vyhrál čtvrtý zápas v řadě.

Po třech letech se vrátil do liberecké Home Credit Areny turnaj Oktagonu. K vidění byl titulový zápas o pás šampionky bantamové váhy, královnou je Slovenka Lucia Szabová. Nastoupilo hned devět Čechů....

Padesátník Kresta: Do auta už ke každému nesednu. Zdravotní problémy mám pořád

Premium
Bývalý závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Je běžné všední odpoledne v jednom nákupním centru na okraji Zlína. Najednou se na rozlehlé chodbě vytvoří lidský hlouček. A po jeho rozpuštění se o chvíli později opakuje to samé. Centrem pozornosti...

26. dubna 2026

Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

Fermín López se raduje z gólu Barcelony do sítě Getafe.

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok...

25. dubna 2026  19:23,  aktualizováno  23:02

Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu...

25. dubna 2026  17:38,  aktualizováno  21:35

Šelmy vrací finálovou sérii před bouřlivé brněnské fanoušky, v Liberci zvládly bitvu

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalové Šelmy si vynutily rozhodující páté finále. Liberec porazily podruhé za sebou, v sobotu večer zvítězily v jeho hale 3:2, v pátém setu po téměř tříhodinové bitvě 15:9. Kdo získá druhou...

25. dubna 2026  21:22,  aktualizováno  21:33

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.

Jestli měli fanoušci Litvínova v baráži nervy na kaši, výkony bratrů Kašových jim vrátily kuráž. Hvězdná dvojka se zásadně podepsala pod záchranu extraligové bašty v sérii proti Jihlavě. Starší...

25. dubna 2026  21:21

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

25. dubna 2026  21:07

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z...

Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být...

25. dubna 2026  21:05

Souček pomohl West Hamu k vítězství. Kinský má nulu, slaví i Arsenal

Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A Tomáš Souček nakonec gólem přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton 2:1, v tabulce Premier League dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva body zpět...

25. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  21:04

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrik Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v...

25. dubna 2026  17:56,  aktualizováno  21:02

Táborsko zůstává po výhře nad Příbramí druhé, Artis otočil duel s Budějovicemi

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu.

Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček z Kroměříže v...

25. dubna 2026  20:55

Já jsem snílek. Liberec vidím ještě výš, než momentálně je, říká gólman Koubek

Liberecký brankář Tomáš Koubek

I díky skvělému zákroku gólmana Tomáše Koubka stvrdili fotbalisté Liberce postup do elitní nadstavbové skupiny první ligy. Před rokem jim proklouzl mezi prsty, tentokrát ho okořenili stylově –...

25. dubna 2026  20:41

