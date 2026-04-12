První Oktagon v Polsku bavil. Zvítězil Materla i Češi: A teď fandíme Procházkovi!

Lucie Macháčová
  0:11
Witajcie! Vítejte! Oktagon poprvé ve své desetileté historii uspořádal turnaj v Polsku. Galavečer MMA ve Štětíně vyvrcholil netradičně - zápasem podle upravených pravidel Underground. V bouřlivé atmosféře si tamní rodák Michal Materla došel díky tvrdé ráně pravačkou těsně před koncem pátého kola pro vítězství. Němec Christian Jungwirth padl na zadek. Doslova i v hlavě. Souboj, který kontroloval, se mu zcela vymkl z rukou.
Michal Materla porazil na Oktagonu 86 v Polsku Christiana Jungwirtha. | foto: OKTAGON MMA

Christian Jungwirth (vlevo) a Michal Materla na Oktagonu 86 v Polsku.
Jan Chotěnovský (vpravo) na Oktagonu 86 v Polsku zvítězil.
Ondřej Novotný si moderování posledního turnaje Oktagonu v roce 2024 náramně...
Michal Materla se představí v hlavním zápase Oktagonu 86 proti Jungwirthovi.
7 fotografií

V zápase, který proběhl v dohodnuté váze do 89 kilogramů, se zdálo, že na body zvítězí Jungwirth, ale 42letý veterán Materla, nováček v Oktagonu, v závěru zabral. A 40 vteřin před koncem tvrdou pravačkou poslal o čtyři roky mladšího Jungwirtha k zemi.

„Jsem zklamaný, omlouvám se za svůj výkon, chtěl jsem být dominantnější. Děkuju za skvělou podporu, Štětíne, a uvidíme se příště,“ vykládal po zápase Materla.

V Enea Areně bylo k vidění 11 zápasů včetně dvou soubojů s českou účastí. A oba měly podobný průběh. Český zápasník prohrával, ale nakonec předvedl obrat a mohl slavit.

Nejprve se v kleci objevil Lukáš Chotěnovský, který si to v bantamové váze (do 61 kg) rozdal s domácím Michalem Hawrem. Chotěnovský, jenž trénuje v All Sports Academy v Hradci Králové, měl ve svém rohu i parťáka a mentora Patrika Kincla. Ten ale po 1. kole jistě nemohl být spokojený.

Úvodní rundu prohrál český bijec u všech třech bodových rozhodčích. Naopak ve druhé pětiminutovce se vzchopil a těsné kolo získal pro sebe. A ve třetím se neupejpal. Nedal soupeři šanci, dominoval a nakonec ho v čase 4:14 utáhl na rear-naked choke. Signifikantní údery? 167:86.

Jan Chotěnovský (vpravo) na Oktagonu 86 v Polsku zvítězil.

„Asi se zítra nepostavím, drtil mi moje lýtko calf-kicky, ale byl jsem rozhodnutý ho ukončit, což se stalo. Tohle vítězství pro mě strašně moc znamená, je vydřené a napravil jsem si chuť po turnaji v Brně,“ zmínil hořkou porážku, kdy padl s Nathanem Haywoodem hned v úvodním kole.

Teď byl ale naopak šťastný jak blecha. Po výhře dlouho klečel na kolenou. Se sklopenou hlavou a slzami v očích. Jako by nevěřil. A přece. Po dvou porážkách přišla i první výhra v Oktagonu.

Výtečně si vedl i druhý Čech na turnaji Jan Stanovský. Brněnský patriot s přezdívkou „Dzevelekis“ zaujal loni v Edenu, kde skolil Danijela Solaju, a polský vzduch mu voněl rovněž.

ONLINE: MMA zápasník Procházka jde bojovat o titul v UFC s Ulbergem

Nabídku bojovat ve Štětíně proti Lukaszovi Rajewskému přijal na poslední chvíli (short-notice). V prvním kole se rozkoukával a rozhodčí ho přidělili Polákovi, ve druhém ale dostal soupeře na zem, nachystal si back-triangle, zamkl mu hlavu nohami a rozjel precizní práci lokty.

Rajewski už na obranu neměl energii. „Tuhle techniku umím, jsem v ní jednička,“ culil se Stanovský. Výhru věnoval své tříměsíční dcerce Jasmínce.

A pak už se spolu s dalšími českými kumpány těšil, až si oddychne a k ránu zapne na monitoru zápas Jiřího Procházky v Miami o titul polotěžké váhy UFC.

Švihá se kopřivami, plave pod ledem. I proto v Americe milují rváče Procházku

Ale ještě zpátky do Štětína. Poslední zápasy tu zvedly diváky na nohy. Působivý výkon předvedl Gruzínec Amiran Gogoladze, který zatloukl proti Ionu Surduovi KO večera. A stal se vyzyvatelem boje o titul velterové váhy Oktagonu proti Kaiku Britovi.

Soupeře vůbec nepustil do zápasu. Moldavan Surdu, bývalý šampion velterové váhy Oktagonu, jenž mluví pěti jazyky, ztratil slova.

Levý hák, pravý hák a po povedené kombinaci a pádu k zemi už rozhodčí zápas ukončil. Ztichla i aréna, která fandila Surduovi, bijci s přezdívkou „Dracula“. Ten totiž žije a trénuje v Polsku.

Ani v hlavním předzápase nemohlo být domácí publikum spokojené. Tomasz Narkun, chlapík, který byl šest let šampionem KSW a dvakrát porazil ikonu Mameda Khalidova, nestačil na Němce Alexandera Poppecka. Jednička polotěžké váhy Oktagonu měla navrch a vyhrála po třech kolech na body. Poppeck tak ani v šestém zápase nepoznal porážku a mlsně kouká na souboj o titul.

No a pak, před půlnocí, přišel hlavní zápas večera a do klece nakráčel Materla...

Další turnaj v Oktagonu se uskuteční zpátky v Česku, tentokrát podruhé v historii v Liberci (v sobotu 25. dubna). V akci bude kupříkladu místní rodák Dominik Humburger.

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

12. dubna 2026

Až v neděli večer dorazí do Edenu k fotbalovému šlágru mezi Slavií a Plzní, bude mít na sobě zase stejný outfit. Už počtvrté. „Musím! Dokud se vyhrává, nemůžu si měnit oblečení,“ usměje se nad...

12. dubna 2026

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

11. dubna 2026  23:59

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zářila jako kolumbijské sluníčko. Z Bogoty, kde opanovala tamní turnaj, si Marie Bouzková přivezla dobrou formu i do švýcarského Bielu. Ustála tlak, v rozhodujícím singlu kvalifikace tenisového...

11. dubna 2026  23:28

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

11. dubna 2026  22:24,  aktualizováno  22:41

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

11. dubna 2026  22:28

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a...

11. dubna 2026  22:04

Už v neděli brzy ráno středoevropského času bude mít šanci stát se podruhé v životě šampionem UFC, nejslavnější MMA organizace světa. Jiří Procházka, zápasník z Hostěradic, zabojuje na turnaji v...

11. dubna 2026  21:54

Volejbalová bitva o postup do finále extraligy mezi Lvy a Českými Budějovicemi je po dvou zápasech vyrovnaná. Úřadující mistři ve středu doma v Praze nečekaně prohráli, ale v sobotu Jihočechům v...

11. dubna 2026  21:49

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

