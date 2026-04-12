První Oktagon v Polsku bavil. Zvítězil Materla i Češi: A teď fandíme Procházkovi!

V zápase, který proběhl v dohodnuté váze do 89 kilogramů, se zdálo, že na body zvítězí Jungwirth, ale 42letý veterán Materla, nováček v Oktagonu, v závěru zabral. A 40 vteřin před koncem tvrdou pravačkou poslal o čtyři roky mladšího Jungwirtha k zemi.
„Jsem zklamaný, omlouvám se za svůj výkon, chtěl jsem být dominantnější. Děkuju za skvělou podporu, Štětíne, a uvidíme se příště,“ vykládal po zápase Materla.
V Enea Areně bylo k vidění 11 zápasů včetně dvou soubojů s českou účastí. A oba měly podobný průběh. Český zápasník prohrával, ale nakonec předvedl obrat a mohl slavit.
Nejprve se v kleci objevil Lukáš Chotěnovský, který si to v bantamové váze (do 61 kg) rozdal s domácím Michalem Hawrem. Chotěnovský, jenž trénuje v All Sports Academy v Hradci Králové, měl ve svém rohu i parťáka a mentora Patrika Kincla. Ten ale po 1. kole jistě nemohl být spokojený.
Úvodní rundu prohrál český bijec u všech třech bodových rozhodčích. Naopak ve druhé pětiminutovce se vzchopil a těsné kolo získal pro sebe. A ve třetím se neupejpal. Nedal soupeři šanci, dominoval a nakonec ho v čase 4:14 utáhl na rear-naked choke. Signifikantní údery? 167:86.
„Asi se zítra nepostavím, drtil mi moje lýtko calf-kicky, ale byl jsem rozhodnutý ho ukončit, což se stalo. Tohle vítězství pro mě strašně moc znamená, je vydřené a napravil jsem si chuť po turnaji v Brně,“ zmínil hořkou porážku, kdy padl s Nathanem Haywoodem hned v úvodním kole.
Teď byl ale naopak šťastný jak blecha. Po výhře dlouho klečel na kolenou. Se sklopenou hlavou a slzami v očích. Jako by nevěřil. A přece. Po dvou porážkách přišla i první výhra v Oktagonu.
Výtečně si vedl i druhý Čech na turnaji Jan Stanovský. Brněnský patriot s přezdívkou „Dzevelekis“ zaujal loni v Edenu, kde skolil Danijela Solaju, a polský vzduch mu voněl rovněž.
|
Nabídku bojovat ve Štětíně proti Lukaszovi Rajewskému přijal na poslední chvíli (short-notice). V prvním kole se rozkoukával a rozhodčí ho přidělili Polákovi, ve druhém ale dostal soupeře na zem, nachystal si back-triangle, zamkl mu hlavu nohami a rozjel precizní práci lokty.
Rajewski už na obranu neměl energii. „Tuhle techniku umím, jsem v ní jednička,“ culil se Stanovský. Výhru věnoval své tříměsíční dcerce Jasmínce.
A pak už se spolu s dalšími českými kumpány těšil, až si oddychne a k ránu zapne na monitoru zápas Jiřího Procházky v Miami o titul polotěžké váhy UFC.
|
Ale ještě zpátky do Štětína. Poslední zápasy tu zvedly diváky na nohy. Působivý výkon předvedl Gruzínec Amiran Gogoladze, který zatloukl proti Ionu Surduovi KO večera. A stal se vyzyvatelem boje o titul velterové váhy Oktagonu proti Kaiku Britovi.
Soupeře vůbec nepustil do zápasu. Moldavan Surdu, bývalý šampion velterové váhy Oktagonu, jenž mluví pěti jazyky, ztratil slova.
Levý hák, pravý hák a po povedené kombinaci a pádu k zemi už rozhodčí zápas ukončil. Ztichla i aréna, která fandila Surduovi, bijci s přezdívkou „Dracula“. Ten totiž žije a trénuje v Polsku.
Ani v hlavním předzápase nemohlo být domácí publikum spokojené. Tomasz Narkun, chlapík, který byl šest let šampionem KSW a dvakrát porazil ikonu Mameda Khalidova, nestačil na Němce Alexandera Poppecka. Jednička polotěžké váhy Oktagonu měla navrch a vyhrála po třech kolech na body. Poppeck tak ani v šestém zápase nepoznal porážku a mlsně kouká na souboj o titul.
No a pak, před půlnocí, přišel hlavní zápas večera a do klece nakráčel Materla...
Další turnaj v Oktagonu se uskuteční zpátky v Česku, tentokrát podruhé v historii v Liberci (v sobotu 25. dubna). V akci bude kupříkladu místní rodák Dominik Humburger.