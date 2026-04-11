Oktagon poprvé v Polsku! Váhu splnil i domácí hromotluk Materla, posila z KSW

Bez zádrhele, všichni mají zelenou. Ve štětínské Enea Areně na turnaji Oktagon 86 ke změně aktérů nedojde, jelikož všichni zápasníci své váhové limity splnili.
Hlavním tahákem sobotního galavečera je výjimečně nikoli MMA zápas, nýbrž duel pod unikátními pravidly „STAND and BANG“, která eliminují boj na zemi a slibují tvrdou bitvu v postoji.
Polská ikona Michal Materla se střetne s Němcem Christianem Jungwirthem. Oba navážili shodně 89 kilogramů.
Materla zápasil v kleci naposledy v březnu 2024 a se svým dřívějším zaměstnavatelem (KSW) se nerozešel v dobrém. A tak kývl na laso z Oktagonu. Co na tom, že mu v den turnaje bude 42 let.
„Moje premiéra v Oktagonu, nemůžu se dočkat,“ říká potetovaný ranař. Naopak Jungwirth už má za sebou v česko-slovenské organizaci pět zápasů s bilancí 2:3.
Domácí diváky lákají i zápasy Tomasze Narkuna, Mateusze Janura či Michala Piwowarskiho. Do boje se vrací rovněž německý svéráz Timo Feucht. Pamatujete?
V roce 2019 měl právě v Oktagonu svůj dosud poslední profesionální zápas. Poté se sice upsal americké UFC, ale tam kvůli kontroverzní minulosti ani nebojoval. Jak to? Dřív působil v ultrapravicovém chuligánském týmu VfB Lipsko a v roce 2016 se účastnil násilností ve čtvrti Connewitz.
Oktagon 86 ve Štětíně
Teď se do Oktagonu vrací s tím, že bude sekat latinu.
Ve velterové váze si to rozdá bývalý šampion Ion Surdu a Gruzínec Amiran Gogoladze. Vítěz nejspíš dostane možnost vyzvat soupeře v boji o titul. Ale nepředbíhejme. Oba navážili 77,6 kg a slibují atraktivní podívanou.
Oba Češi na kartě se představí už v úvodních prelims proti domácím bijcům. Lukáš Chotěnovský loni prohrál s Nathanem Haywoodem hned v prvním kole. Spraví si chuť proti Michalovi Hawrovi?
Jan Stanovský naopak v Edenu zdolal Danijela Solaju a teď ho čeká domácí Lukasz Rajewski, jeden ze skalpů legendárního Ivana Buchingera.
Výsledky oficiálního vážení
Hlavní karta
Dohodnutá váha (89 kg / 196 lbs)
Polotěžká váha
Welterová váha
Dohodnutá váha (88 kg / 194 lbs)
Těžká váha
Pérová váha
Prelims
Lehká váha
Střední váha
Welterová váha
Bantamová váha
Dohodnutá váha (59 kg / 130 lbs)