V Hamburku byly také představeny dva nové zápasy. Němec Kerim Engizek si zopakuje souboj s Krzysztofem Jotkem, kterého porazil v lednu ve finále Tipsport Gamechangeru a pyramidu tak ovládl.
Nyní se utkají 11. července v Lanxess Areně v německém Kolíně. Ve hře bude titul střední váhy Oktagonu.
Tahákem pro turnaj Oktagon 86 v polském Štětíně bude nově duel Němce Alexandera Poppecka, který vyzve domácího Thomase Narkuna. Tento Polák jako jediný porazil dvakrát Mameda Khalidova. Oba si dali v sobotu večer v kleci svůj první staredown.
Připomeňme, že ve Štětíně obstará hlavní zápas večera jiný německo-polský souboj Eckerlin vs. Materla.
Ale zpět do Hamburku a tamní Barclays Areny, kde byli k vidění i dva čeští zápasníci.
Matouš Kohout dokázal nejznámějšího německého MMA bijce Christiana Eckerlina pořádně potrápit. Ostatně tak jako v listopadu Hafeniho Nafuku, kterého nakonec porazil. Tentokrát odcházel bez skalpu.
Eckerlin vsadil na svůj um ve wrestlingu, předvedl několik úspěšných take-downů (skóre 6-0) a zvítězil jednoznačně na body. Vyprodaná aréna byla na nohou. Pro Němce jde o důležitý skalp po dvou porážkách. A 29. září ho čeká zápas ve Frankfurtu.
Marek Bartl nabídl se svým soupeřem Tyronem Pfeiferem atraktivní podívanou. V prvním kole mohl Bartl ukončit Němce na kimuru, ale ten byl pozorný a včas se přetočil. A v dalších kolech byl aktivnější.
Jakmile v závěrečné rundě přenesl souboj na zem, bylo hotovo. Tvrdý ground-and-pound a konec na TKO ve 3. kole. Skvělá premiéra pro německého debutanta v Oktagonu.
Vrcholem večera byl souboj o uvolněný trůn krále bantamové váhy Oktagonu. Fanoušci ale tentokrát slavit nemohli. Zkušený Khurshed Kakhorov na hbitého mladíka Igora Severina nestačil, padl ve 2. kole. Brazilec si tak hýčká pozlacený pás šampiona Oktagonu i skvostnou bilanci 10-1.
Prohrál jedinkrát – kvůli diskvalifikaci v zápase UFC, kdy kousl soupeře. V oktagonu má zatím dva zápasy, dvě výhry. V tom dalším bude hájit titul.
Skvělou přestřelku nabídl zápas v domluvené váze (catchweight) do 69 kilogramů, který si v zaplněné hale vysloužil potlesk vestoje. Deniz Ilbay versus Adrian Hamerski.
Hamerski si připsal první kolo, Ilbay druhé a třetí bylo ve stylu každý chvilku tahá pilku. Nakonec lépe piloval Ilbay. „Když máte nějaký sen, běžte si za tím. jednou se splní,“ vykládal do mikrofonu.
Další turnaj Oktagonu se uskuteční 11. dubna v polském Štětíně, poté se organizace vrátí do Češka – 25. dubna se koná Oktagon v Liberci.