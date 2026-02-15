Jsem zpět! Kozma v Ostravě vyhrál, slavil i Batfalský. Kdo je nový šampion veltru?

Lucie Macháčová
  1:07
V Ostravar Areně, kam v sobotu večer dorazilo na turnaj Oktagon 84 přes dvanáct tisíc diváků, se představilo devět českých MMA zápasníků a dva Slováci. Ale nedařilo se jim, vyhráli jen ostravští patrioti David Kozma a Jakub Batfalský. Novým šampionem velterové váhy Oktagonu se stal Brazilec Kaik Brito, který ve 3. kole přemohl Ronalda Paradeisera.
Fotogalerie3

David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa Wittnera na body. | foto: OKTAGON MMA

Oba už dobře věděli, jaké je hýčkat pás šampiona Oktagonu. Brito získal titul velterové váhy (do 77 kg), když právě v Ostravě zničil Kozmu. Paradeiser zase vládl lehké váze (do 70 kg).

Teď si to rozdali proti sobě o uvolněný pás velteru.

Brazilec zkoušel od prvních minut spinning backfisty. Nebezpečné, efektní otočky, leč ne efektivní. Tedy v prvním a druhém kole, která pro sebe získal Paradeiser. Jenže ve třetím kole v čase 3:43 Britovi jeho oblíbená praktika vyšla náramně. Slovák byl mimo a rozhodčí zápas ukončil.

Co na tom, že se Paradeiser čílil. „Nelíbí se mi to, mrzí mě to. V přípravě jsem měl zdravotní trable, ale těšil jsem se a věřil si. Nevyšlo to, jedeme dál,“ popisoval zklamaný dlouhán.


A Brito? Předvedl svou dominanci a lásku ke knokautům. 19 výher, 19 finišů s předstihem. „Děkuju Ježíši Kristu, jen díky němu jsem vyhrál,“ říkal nový šampion velterové váhy Oktagonu.

Růžový panter se vrací

Zvedl ruce nad hlavu. Pak David Kozma objal svou partnerku Sáru. On s růžovým přelivem na hlavě, ona v růžovém tričku. „To máš k Valentýnu,“ culil se na brunetku, s níž má dvě dcerky.

A pak už se rozvyprávěl o zápase, který rozhodně nepatřil k nejatraktivnějším. A není divu. Jak Kozma, tak jeho soupeř Jozef Wittner měli za sebou tři porážky. „Nechtěl jsem udělat chybu, nejtěžším momentem bylo, když nasadil kimuru, ale naštěstí se mi z toho povedlo utéct,“ popisoval Kozma.

Šampionem Oktagonu je poprvé Rakušan. Slaví i Pudilová: A teď chci jít o titul!

„Jsem nevypnutelný. A jsem zpátky, a to jste přesně chtěli. Tlak byl velký, ale to miluju a motivuje mě to,“ doplnil 33letý ranař, který se po porážkách s Veličkovičem, Surduem a Pukačem rozhodl změnit gym. Fyzičku nabíral v Monster Gymu třeba i s Machmudem Muradovem.

Dominoval v prvním kole, pak už hlavně kontroloval zápas wrestlingem a graplingem. Oprášil si i judo, u něhož v dětství začínal. Šel na jistotu. A vyplatilo se.

Uspěl i o deset let mladší supertalent Oktagonu Jakub Batfalský. Spolu s Němcem Eugenem Black-Dellem předvedli zábavný zápas, Ostravar Arena byla na nohou. Mnoho přestřelek, tvrdé háky, ostré lokty, parádní kombinace i klinče.

Batfalský využil i toho, že byl o hlavu vyšší než soupeř. První dvě kola získal pro sebe, do třetí závěrečné rundy však Black-Dell vletěl jako znovuzrozený. Čech schytal řadu ran, tlak byl občas drtivý, ale „Batfal“ ho ustál. Jen z obočí mu crčela krev. A v očích se mu během pozápasové řeči blýskaly únava i slzy dojetí.

„Kéž bych se dostal výš a mohl tady zápasit o titul. Omlouvám se za třetí kolo, ale měl jsem teď teploty a fýza nebyla, i když byla objednána. Je můj splněný sen zápasit tady, konečně v Ostravě, v této areně. Chodil jsem sem už jako malý na hokej fandit Vítkovicím,“ říkal objev Oktagonu.

Naopak jeho ostravský parťák Tomáš Mudroch neuspěl. Němec Fero Duric proti němu korunoval svůj skvělý výkon ve druhém kole, zachytil Mudrochovu nohu po kopu, srazil ho k zemi a z horní pozice ho utloukl, až rozhodčí musel duel ukončit.

Oktagon chystá revoluční novinku: dopingové kontroly pro zápasníky

Podobně skončil i další ostravský patriot Václav Klimša, jenž podlehl Polákovi Dawidu Januszewskému jasně na body, a také Matěj Kuzník. Chlapík, který hlavní kartu večera odšpuntoval. Hafeni Nafuka byl pro něj ale příliš velké sousto.

Válel zejména na zemi a nakonec ukončil soupeře ve druhém kole na rear-naked choke. Kuzník, který se vrátil do Oktagonu po víc než dvouleté pauze, se vytouženého skalpu nedočkal. A čísla mluvila jasně. Signifikantní údery? 36:9.

Fero Duric (stojící) porazil v Ostravě Tomáše Mudrocha.

Turnaj v Ostravě byl třetím vyprodaným MMA galavečerem Oktagonu v tomto roce v rámci čtyř týdnů. Düsseldorf, Stuttgart, Ostrava...

Další se uskuteční 7. března v německém Hamburku.

Vstoupit do diskuse
Jsem zpět! Kozma v Ostravě vyhrál, slavil i Batfalský. Kdo je nový šampion veltru?

