Šampionem Oktagonu je poprvé Rakušan. Slaví i Pudilová: A teď chci jít o titul!

Po dvou letech dostala divize pérové váhy Oktagonu nového krále. A bylo to pořádně rychlé. Mago Machaev knokautoval Němce Samsonidseho po minutě a 47 vteřinách.
Nejprve ho tvrdým levým hákem dostal na lopatky, kde už svou práci dokončil. „Odteď už budu jen ukončovat. Neexistuje, aby to někdy skončilo na body,“ vykládal sebevědomě po zápase do mikrofonu.
Samsonidse tak neproměnil ani svou druhou titulovou výzvu. Byť byl o 5 let starší a o 11 čísel vyšší než soupeř.
26letý Machaev využil své zkušenosti z turnaje Tipsport Gamechanger i z vítězného zápasu proti bývalému bijci UFC Makwanu Amirkhanimu.
A teď je šampionem.
Koho vyzve v obhajobě? Dalšího Němce: Gjoniho Palokaje. Oba si přímo v kleci ve Stuttgartu dali první staredown čili pohled tváří v tvář. Střetnou se 18. května v Hannoveru.
Lucie Pudilová, první Češka v UFC, měla dosud poslední zápas v Oktagonu loni v dubnu, kdy zdolala Američanku Brittney Cloudyovou. Pak se prala hlavně se zraněním. Ve Stuttgartu však přemohla po třech kolech domácí ranařku Lehnerovou.
„Jsem ráda, že jsem zpět. Myslím, že jsem mohla předvést lepší výkon, chtěla jsem ten zápas ukončit, ale nepovedlo se. Teď chci jít o titul,“ má jasno 31letá rodačka z Příbrami.
Královnou bantamové váhy je nyní dosud neporažená Slovenka Lucia Szabová.
|
Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi
Pudilová začala až nečekaně defenzivně, vyčkávala, ale postupně se dostávala do tempa a i díky povedenému take downu vyhrála u bodových rozhodčích první kolo. „Dobrý, ale přidáme, máš na víc,“ nabádal jí v rohu trenér André Reinders.
Další dvě kola už zvládla suverénně i s pár povedenými kombinacemi: přední, přední, zadní... K vidění byl box s prvky wrestlingu, takřka bez kopů. Pamatovat si na tenhle souboj bude i kvůli nepříjemné tržné ráně nad pravým okem, která jí na konci 2. kola zalila tvář krví.
Ale než dojde na souboj proti Szabové, bude Pudilová jistě fit.
Tak kdy a kde se potkají?
Naopak Jan Malach, chlapík z Liberce, který zápasí pod přezdívkou „Král severu“, svůj zápas nezvládl. Hned v 1. kole bylo zřejmé, že Ahmad Halimson, nováček v Oktagonu, je nad jeho síly.
Brzy dostal Malacha na zem a připravoval si finální ground-and-pound. Ten mu nakonec nevyšel, Malach se vysmýkl, ale přesto se celé kolo prakticky jen bránil.
„Tohle není náš zápas, ale přišel si sem vyhrát, nebo ne?!“ čílil se jeho trenér André Reinders. I v dalších dvou rundách byl aktivnější Halimson. Signifikantní údery? 12:19. Jasná výhra na body.
Zatímco první čtyři zápasy turnaje trvaly plná tři kola, v těch dalších už se diváci v zaplněné aréně Hanns-Martin-Schleyer-Halle dočkali předčasných finišů.
V prvním kole vyhrál mazák Alexander Poppeck, který si počíhal na Jesuse Chavarríu a utáhl ho na submisi. A také Ir Brian Manning, nová tvář v Oktagonu, který porazil Němce Daniela Schwindta na TKO.
Ba co víc, Manning bavil nejen svižným zápasem, ale i originálním příjezdem ke kleci s maskou klauna na obličeji.
Těžkotonážník Lazar Todev potvrdil svou dominanci v divizi, uspěl proti veteránovi UFC Joshovi Parisianovi a řekl si o titulovou šanci. A zapotila se i německá princezna Alina Dalaslanová. Polku Karolinu Sobekovou nakonec zničila svými kladívky u pletiva ve 3. kole. Bere už 5. výhru v Oktagonu v řadě. „Ukončení ve 3. kole mě baví. Celý zápas mě bavil. I díky skvělé atmosféře tady u mě doma ve Stuttgartu,“ usmívala se Němka.
Oktagon zároveň oznámil nový zápas: německý oblíbenec Christian Jungwirt se utká 11. dubna v polském Štětíně s tamní ikonou Michalem Materlou. Ovšem nikoli v MMA, nýbrž v boxu.
Příští turnaj Oktagonu se uskuteční 14. února v Česku, konkrétně v Ostravar Areně. Mnoho lásky v kleci v den Sv. Valentýna ale nečekejte.