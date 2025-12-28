ONLINE: Oktagon v O2 areně: Kinclův návrat i dva titulové zápasy

Po vánočních svátcích se pražská O2 tradičně mění v místo pro milovníky bojových sportů, zejména MMA. Tentokrát se zde koná turnaje Oktagonu s pořadovým číslem 81.
Svůj poslední zápas v O2 areně vyhlíží Miloš „Meloun“ Petrášek, který se utká s polským ranařem Mateuszem Strzelczyekem. Premiérový zápas v zažije influencer Pavel Tóth, jenž na jaře vyhrál reality show Survivor. Bojovat bude se zkušeným Andrejem Raškou. Tento duel je součástí projektu Celebrity Series.
Vrcholem turnaje budou dvě bitvy o titul. Český bijec David Dvořák vyzve Zhalgase Zhumagulova. Ve hře je pás šampiona muší váhy Oktagonu. A Slovák Martin Buday, hromotluk z UFC, zkusí při svém debutu v Oktagonu přemoci Willa Fleuryho. Ir je úřadujícím dvojnásobným šampionem Oktagonu, nyní půjde o ten v těžké váze.