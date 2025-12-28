ONLINE: Oktagon v O2 areně: Kinclův návrat i dva titulové zápasy

V pražské O2 areně se koná turnaj Oktagon 81, který nabízí jedenáct zápasů včetně dvou soubojů o titul. V akci bude hned osm českých bojovníků včetně navrátilce z UFC Davida Dvořáka. Průběh turnaje sledujte v online reportáži.

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu. | foto: OKTAGON MMA

Po vánočních svátcích se pražská O2 tradičně mění v místo pro milovníky bojových sportů, zejména MMA. Tentokrát se zde koná turnaje Oktagonu s pořadovým číslem 81.

Svůj poslední zápas v O2 areně vyhlíží Miloš „Meloun“ Petrášek, který se utká s polským ranařem Mateuszem Strzelczyekem. Premiérový zápas v zažije influencer Pavel Tóth, jenž na jaře vyhrál reality show Survivor. Bojovat bude se zkušeným Andrejem Raškou. Tento duel je součástí projektu Celebrity Series.

Vrcholem turnaje budou dvě bitvy o titul. Český bijec David Dvořák vyzve Zhalgase Zhumagulova. Ve hře je pás šampiona muší váhy Oktagonu. A Slovák Martin Buday, hromotluk z UFC, zkusí při svém debutu v Oktagonu přemoci Willa Fleuryho. Ir je úřadujícím dvojnásobným šampionem Oktagonu, nyní půjde o ten v těžké váze.

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

ONLINE: Tottenham vede na půdě Crystal Palace, Sunderland remizoval s Leedsem

Sledujeme online
Záložník Archie Gray z Tottenhamu střílí gól v utkání proti Crystal Palace.

Nedělní program anglické fotbalové ligy nabízí zbylé dva zápasy 18. kola. Od 15 hodin se v souboji dvou nováčků střetnou Sunderland a Leeds, v 17.30 pak bude následovat londýnské derby mezi Crystal...

28. prosince 2025  14:50,  aktualizováno  18:23

Koudelka postoupil do úvodního závodu Turné, vyzve obhájce Tschofeniga

Roman Koudelka při svém skoku na Turné čtyř můstků v Oberstdorfu

Skokan na lyžích Roman Koudelka prošel do úvodního závodu Turné čtyř můstků. V kvalifikaci v Oberstdorfu jediný český zástupce obsadil 48. místo, v prvním kole pondělní soutěže bude jeho protivníkem...

28. prosince 2025  18:19

ONLINE: Pardubice vedou v Brně o dva góly, Litvínov zdolal Motor, Plzeň vede

Sledujeme online
Hráči Litvínova se radují z gólu Českým Budějovicím.

Hokejová extraliga pokračuje 35. kolem, hraje se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, Kometa od 17 hodin v repríze finále vyzve Pardubice a Třinec se v 17.30 už...

28. prosince 2025  15:20,  aktualizováno  18:18

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  18:11

ONLINE: Oktagon v O2 areně: Kinclův návrat i dva titulové zápasy

Sledujeme online
Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

V pražské O2 areně se koná turnaj Oktagon 81, který nabízí jedenáct zápasů včetně dvou soubojů o titul. V akci bude hned sedm českých bojovníků včetně navrátilce z UFC Davida Dvořáka. Průběh turnaje...

28. prosince 2025

Turné čtyř můstků 2025/2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období je Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích se letos koná od 28. prosince do 6. ledna. Dva podniky zamíří do...

28. prosince 2025  17:49

V srpnu konec kariéry, v září svatba. Teď se Venierová pochlubila narozením potomka

Rakušanka Stephanie Venierová se raduje z vítězství v super-G na mistrovství...

S kariérou profesionální lyžařky se rozloučila letos v srpnu. Nyní se Stephanie Venierová pochlubila fanouškům na sociálních sítích, že 14. prosince přivedla na svět svého prvního potomka. „Letos o...

28. prosince 2025  17:23

Tuž zahájil Tour de Ski osmnáctým místem ve sprintu, Klaebo jde do čela

Jiří Tuž běží čtvrtfinále sprintu v Davosu.

Běžec na lyžích Jiří Tuž vstoupil do Tour de Ski v Toblachu 18. místem ve sprintu volnou technikou, Ondřej Černý obsadil 28. příčku. Michal Novák a Kateřina Janatová skončili v kvalifikaci. Úvodní...

28. prosince 2025  13:28,  aktualizováno 

Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger.

Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos startuje 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje by měli patřit Michal Novák a Kateřina Janatová....

28. prosince 2025  16:56

Dubovská ve slalomu v Semmeringu vypadla po pěti brankách, vede Rastová

Camille Rastová na trati slalomu v Semmeringu

Martině Dubovské se návrat do Světového poháru lyžařek po zranění zad nevydařil. V úvodním kole slalomu v Semmeringu zvládla jen pět branek, než v rozbité trati chybovala. Druhá Češka Celine...

28. prosince 2025  16:10

Možná se nevrátím, říkala si Plíšková. Teď líčí: Ještě to zkusím, ale nechci se trápit

Karolína Plíšková na tiskové konferenci před začátkem tenisové sezony 2026

Do Austrálie, kde tradičně začíná tenisová sezona, odlétá po dvou letech. „Těším se o to víc,“ přiznává. Karolína Plíšková se vrací na elitní okruh WTA po vleklých potížích s kotníkem, kvůli nimž za...

28. prosince 2025  15:32

Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola přiznal, že s hráči na letním mistrovství světa klubů v USA vedl po nepovedené minulé sezoně upřímné debaty. Tým podle něj na jejich základě změnil...

28. prosince 2025  14:18

