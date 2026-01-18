Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Lucie Macháčová
  0:12
Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním kole. Zároveň získal štědrou odměnu 300 tisíc eur, tedy přes 7,2 milionu korun.
Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru.

Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru. | foto: OKTAGON MMA

Finále třetí série Tipsport Gamechangeru ovládl Krzysztof Jotko, porazil Kerima...
Daniel Ligocki (vlevo) a David Zawada
Marek Bartl (vpravo) a Polák Kamil Oniszczuk
Jixie Molapo (vpravo), Jihoafričan bojující za Česko
5 fotografií

Oktagon zahájil rok 2026 turnajem v hokejové aréně PSD Bank Dome. Krosčeky a souboje na mantinelu tentokrát vystřídaly bitky na pletivu.

A že se bylo na co koukat!

Jen vrchol večera utekl snad až příliš rychle. Hala ztichla, byla v šoku. Naopak 36letý Jotko tančil uprostřed klece v záplavě modrých a oranžových konfet. Zvládl to. Do USA, kde žije a trénuje v renomovaném American Top Team, si veze i skleněnou sošku za triumf v milionové pyramidě Gamechanger střední váhy.

Do Engizeka se hned po gongu zakousl a nepustil. Chytl ho u pletiva, vlezl mu na záda a předvedl precizní rear naked choke čili škrcení zezadu. Čas? 3:38. Údery? Jen 8:2. Engizek se nedostal vůbec do zápasu.

„Vím, že soupeř asi neměl ideální trénink, protože si v přípravě zlomil ruku. Dobře, že zápas nevzdal. Ale já jsem i tak na jiné úrovni,“ vykládal Jotko.

Ten získal po cestě k milionům několik cenných zápasnických skalpů – Surdu, Mazúch, Khajevand a tentokrát Engizek, přes 10 let neporažený. Než potkal Jotka... A tenhle polský pořízek zpečetil celý Gamechanger.

„Pro nás šlo o mimořádně důležitý projekt. Během tří sezon přilákal špičkové zápasníky z celého světa a výrazně posunul úroveň evropského MMA. V Düsseldorfu se neuzavřel jen jeden turnaj, ale celá kapitola naší historie, na kterou budeme vždycky hrdí,“ řekl spolumajitel organizace Pavol Neruda.

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Ještě před velkým finále byla v Německu k vidění desítka zápasů, v nichž se představili i tři Češi. Ale všichni odcházeli z klece coby poražení. Nejprve se ve střetu velterových vah dostal do akce Jixie Molapo, jedenatřicetiletý Jihoafričan žijící v Praze, který bojuje za Česko.

A rval se statečně. Proti favoritovi Arianu Sadikovičovi nasadil vysoké tempo, při wrestlingu dominoval a překvapivě získal první kolo. V dalším už ale Němec šlápl na plyn a za 38 vteřin zvedal vítězoslavně ruce nad hlavu. Dostal Molapa na kolena a tvrdými údery ho utloukl u klece – TKO ve druhém kole.

I další Čech Marek Bartl vydržel jen do druhého kola, po dvou výhrách si tentokrát připsal porážku. Polák Kamil Oniszczuk byl zejména na zemi silnější, nakonec utáhl Čecha na arm-tringle.

Ligocki se rval o půl milionu Kč

A do třetice česká bolest. Tentokrát i s pachutí krve, která Danielu Ligockimu zalila tvář. Zápas proti mazákovi Davidu Zawadovi vzal na poslední chvíli místo zraněného Dominika Humburgera. Ale neupejpal se.

První kolo? Možná nejatraktivnější pětiminutovka turnaje. Přestřelka, tvrdé lokty, kolena, zdviháky. Diváci byli u vytržení a na nohou. Takhle vypadá první zápas hlavní karty turnaje!

Daniel Ligocki (vlevo) a David Zawada

Zhruba minutu se zdálo, že ke KO má blíž Ligocki, v posledních vteřinách ho však Zawada posadil tvrdou levou na zadek. Finišovat už nestihl, ale i díky působivému závěru získal kolo dle bodových rozhodčích pro sebe.

Atraktivní podívaná pokračovala. Druhé kolo získal i díky dobré práci na zemi a pokusům o submise Ligocki. A tak rozhodla poslední runda. Ta už nebyla v tak extrémním tempu, ale nabídla třeba vzájemné údery. Aktivnější byl Zawada a mohl slavit. Kromě vítězství i odměnu 20 tisíc eur, tedy téměř půl milionu korun.

„Respekt před mým soupeřem. Rozhodl se vzít zápas týden před turnajem a byl sakra nebezpečný,“ vyzdvihl Zawada ostravského bijce. „Co dál? Končí mi smlouva, ale snad dostanu novou. Věřím, že dva tři roky v kleci ještě vydržím,“ doplnil 35letý hromotluk, jenž kdysi působil v PFL, KSW a rovněž v UFC.

Čechům se v Německu tedy nevedlo, naopak trio slovenských bojovníků uspělo – Patrik Šebek, Tomáš Cigánik i Karol Ryšavý. Ten se postaral o jednu ze senzací večera. Dokázal ukončit urputného Denize Ilbaye, navíc efektně díky naskočené gilotině. Favorizovaný Němec odklepal. Co na tom, že byl aktivnější. Signifikantní údery? 17:9.

Pro Ryšavého šlo o parádní oslavu jubilejního 20. zápasu v Oktagonu. Nejvíc (23) jich má jeho krajan Ronald Paradeiser. Ten se dostane šanci předvést už za měsíc.

Oktagon chystá revoluční novinku: dopingové kontroly pro zápasníky

Další turnaj Oktagonu se uskuteční 31. ledna opět v Německu, tentokrát ve Stuttgartu. Pak se organizace vrátí do Česka. 14. února je na programu Oktagon 84 v Ostravě. Do klece se v Ostravar Areně podívá místní oblíbenec David Kozma a hlavní zápas obstará souboj Paradeiser-Brito.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Utah vs. SeattleHokej - - 17. 1. 2026:Utah vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.60
  • 2.25
  • 4.40
New Jersey vs. CarolinaHokej - - 18. 1. 2026:New Jersey vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 4.00
  • 2.25
Winnipeg vs. TorontoHokej - - 18. 1. 2026:Winnipeg vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.10
  • 4.00
  • 3.00
Washington vs. FloridaHokej - - 18. 1. 2026:Washington vs. Florida //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.05
  • 4.00
  • 3.10
Pittsburgh vs. ColumbusHokej - - 18. 1. 2026:Pittsburgh vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.70
Ottawa vs. MontrealHokej - - 18. 1. 2026:Ottawa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Australian Open ONLINE: Začíná první grandslam roku, v akci pouze Vondroušová

Sledujeme online
Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii V Melbourne se rozbíhá Australian Open a z českého pohledu má úvodní grandslam tenisové sezony velmi pozvolný start. Ze šestnáctky tuzemských zástupců se během prvního dne představí pouze Markéta...

18. ledna 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru.

Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním...

18. ledna 2026

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Jiříček nahradil v sestavě Špačka

Aktualizujeme
Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1.

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Premium
Hradecký kameraman Michal Dvořáček byl na Dakaru už čtyřikrát.

Už jedenáct let objíždí s kamerou slavnou dakarskou rallye. Dříve točil záběry z pouště v Jižní Americe pro Českou televizi, teď to samé dělá v Saúdské Arábii pro Novu. Spolu s moderátorkou Nikolou...

18. ledna 2026

Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Český krasobruslař Georgii Reshtenko získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13...

17. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  23:42

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

17. ledna 2026  22:33

Naději na postup sebral házenkářům střelecký výpadek, na ME podlehli i Norsku

Český házenkář Jonáš Josef se snaží prosadit mezi Vetlem Ronningenem (vlevo) a...

Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili šanci na postup ze základní skupiny. Po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Francií zůstali...

17. ledna 2026  22:27

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

Ostrava si zajistila nadstavbu A1, Ústí si ve vyprodaném derby poradilo s Děčínem

David Böhm se snaží zastavit střílejícího Dominika Heinzla.

Basketbalisté Ostravy si v posledním kole základní části ligy zajistili účast v nadstavbové skupině A1. Po výhře nad Slavií Praha 77:74 udrželi osmé místo v tabulce před Olomouckem, které prohrálo...

17. ledna 2026  20:41,  aktualizováno  21:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to velké, moc velké, jsem v šoku. Jak Reshtenko žasl a Březinovi se zlomil hlas

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Že ten večer tak úžasně a až pohádkově skončí, nikdo z nich neočekával. Ale najednou se to vážně dělo. Georgii Reshtenko po vynikající volné jízdě vybojoval pro Česko bronz z mistrovství Evropy v...

17. ledna 2026  21:49

Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...

Souboj českých fotbalistů v německé lize dopadl lépe pro Vladimíra Coufala s Robinem Hranáčem. Jejich Hoffenheim v 18. kole doma zvítězil 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném...

17. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.