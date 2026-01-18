Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Oktagon zahájil rok 2026 turnajem v hokejové aréně PSD Bank Dome. Krosčeky a souboje na mantinelu tentokrát vystřídaly bitky na pletivu.
A že se bylo na co koukat!
Jen vrchol večera utekl snad až příliš rychle. Hala ztichla, byla v šoku. Naopak 36letý Jotko tančil uprostřed klece v záplavě modrých a oranžových konfet. Zvládl to. Do USA, kde žije a trénuje v renomovaném American Top Team, si veze i skleněnou sošku za triumf v milionové pyramidě Gamechanger střední váhy.
Do Engizeka se hned po gongu zakousl a nepustil. Chytl ho u pletiva, vlezl mu na záda a předvedl precizní rear naked choke čili škrcení zezadu. Čas? 3:38. Údery? Jen 8:2. Engizek se nedostal vůbec do zápasu.
„Vím, že soupeř asi neměl ideální trénink, protože si v přípravě zlomil ruku. Dobře, že zápas nevzdal. Ale já jsem i tak na jiné úrovni,“ vykládal Jotko.
Ten získal po cestě k milionům několik cenných zápasnických skalpů – Surdu, Mazúch, Khajevand a tentokrát Engizek, přes 10 let neporažený. Než potkal Jotka... A tenhle polský pořízek zpečetil celý Gamechanger.
„Pro nás šlo o mimořádně důležitý projekt. Během tří sezon přilákal špičkové zápasníky z celého světa a výrazně posunul úroveň evropského MMA. V Düsseldorfu se neuzavřel jen jeden turnaj, ale celá kapitola naší historie, na kterou budeme vždycky hrdí,“ řekl spolumajitel organizace Pavol Neruda.
|
Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu
Ještě před velkým finále byla v Německu k vidění desítka zápasů, v nichž se představili i tři Češi. Ale všichni odcházeli z klece coby poražení. Nejprve se ve střetu velterových vah dostal do akce Jixie Molapo, jedenatřicetiletý Jihoafričan žijící v Praze, který bojuje za Česko.
A rval se statečně. Proti favoritovi Arianu Sadikovičovi nasadil vysoké tempo, při wrestlingu dominoval a překvapivě získal první kolo. V dalším už ale Němec šlápl na plyn a za 38 vteřin zvedal vítězoslavně ruce nad hlavu. Dostal Molapa na kolena a tvrdými údery ho utloukl u klece – TKO ve druhém kole.
I další Čech Marek Bartl vydržel jen do druhého kola, po dvou výhrách si tentokrát připsal porážku. Polák Kamil Oniszczuk byl zejména na zemi silnější, nakonec utáhl Čecha na arm-tringle.
Ligocki se rval o půl milionu Kč
A do třetice česká bolest. Tentokrát i s pachutí krve, která Danielu Ligockimu zalila tvář. Zápas proti mazákovi Davidu Zawadovi vzal na poslední chvíli místo zraněného Dominika Humburgera. Ale neupejpal se.
První kolo? Možná nejatraktivnější pětiminutovka turnaje. Přestřelka, tvrdé lokty, kolena, zdviháky. Diváci byli u vytržení a na nohou. Takhle vypadá první zápas hlavní karty turnaje!
Zhruba minutu se zdálo, že ke KO má blíž Ligocki, v posledních vteřinách ho však Zawada posadil tvrdou levou na zadek. Finišovat už nestihl, ale i díky působivému závěru získal kolo dle bodových rozhodčích pro sebe.
Atraktivní podívaná pokračovala. Druhé kolo získal i díky dobré práci na zemi a pokusům o submise Ligocki. A tak rozhodla poslední runda. Ta už nebyla v tak extrémním tempu, ale nabídla třeba vzájemné údery. Aktivnější byl Zawada a mohl slavit. Kromě vítězství i odměnu 20 tisíc eur, tedy téměř půl milionu korun.
„Respekt před mým soupeřem. Rozhodl se vzít zápas týden před turnajem a byl sakra nebezpečný,“ vyzdvihl Zawada ostravského bijce. „Co dál? Končí mi smlouva, ale snad dostanu novou. Věřím, že dva tři roky v kleci ještě vydržím,“ doplnil 35letý hromotluk, jenž kdysi působil v PFL, KSW a rovněž v UFC.
Čechům se v Německu tedy nevedlo, naopak trio slovenských bojovníků uspělo – Patrik Šebek, Tomáš Cigánik i Karol Ryšavý. Ten se postaral o jednu ze senzací večera. Dokázal ukončit urputného Denize Ilbaye, navíc efektně díky naskočené gilotině. Favorizovaný Němec odklepal. Co na tom, že byl aktivnější. Signifikantní údery? 17:9.
Pro Ryšavého šlo o parádní oslavu jubilejního 20. zápasu v Oktagonu. Nejvíc (23) jich má jeho krajan Ronald Paradeiser. Ten se dostane šanci předvést už za měsíc.
|
Oktagon chystá revoluční novinku: dopingové kontroly pro zápasníky
Další turnaj Oktagonu se uskuteční 31. ledna opět v Německu, tentokrát ve Stuttgartu. Pak se organizace vrátí do Česka. 14. února je na programu Oktagon 84 v Ostravě. Do klece se v Ostravar Areně podívá místní oblíbenec David Kozma a hlavní zápas obstará souboj Paradeiser-Brito.