Kohout na Oktagonu v Mnichově senzačně porazil Nafuku, slavil i Paradeiser

Oktagon zároveň během galavečera oznámil spuštění prodeje vstupenek na svůj historicky první turnaj v Polsku: 11. dubna ve Štětíně. Svou premiéru ve žlutočerné organizaci si tam vychutná polský pořízek Michal Materla, bývalý šampion střední váhy organizace KSW.
Ale zpět do Mnichova. V hlavním zápase turnaje Oktagon 80 porazil Polák Mateusz Legierski tureckého soka Attilu Korkmaze na body a stal se novým šampionem lehké váhy Oktagonu. Po pěti letech získal opět pás. „Jsem plný emocí, dojatý, cítím se stejně, jako když jsem ho získal poprvé,“ popisoval do mikrofonu. A poslal gratulaci mamince, která má v neděli 50. narozeniny.
Už v prvním kole bylo téměř jasno, když Korkmaz mířil ke svému rohu dobitý, kulhající a s nateklým okem. Legierski tančil po kleci a téměř se nezpotil. V podobném tempu souboj pokračoval. Jen ve 3. kole se Korkmaz neuvěřitelně vzchopil a kolo získal pro sebe. Překvapení ale Legierski nedopustil a díky přesným zvedákům, precizním úderům v postoji a zkušenostem je zpět na trůnu.
Hlavní předzápas – německé derby – ovládl ve strhujícím zápase Christian Jugwirth. Ano, dominoval, stejně by nejspíš vyhrál na body, jenže rozhodčí ukončil jeho zápas s Niklasem Stolzem ve 3. kole poněkud předčasně. Stolzemu a jeho fanouškům se to nelíbilo.
A koho příště? „Myslím, že každý chce vidět mou odvetu proti Christianu Eckerlinovi,“ přeje si Jungwirth. Pamatujete? Před rokem ve Frankfurtu vyhrál na body Eckerlin.
České fanoušky ale zajímal výkon Matouše Kohouta, bývalého mistra Evropy v thaiboxu, který už s Oktagonem objel devět evropských měst. A na Mnichov bude vzpomínat rozhodně v dobrém.
Nasadil si svůj kovbojský klobouk, vyhoupl se na pletivo a z prstů vytvořil srdíčko. „Velké vítězství,“ žasl Kohout, jenž v zápase s Němcem Hafenim Nafukou rozhodně nebyl favoritem.
Poslední dva duely – s Niklasem Stolzem a Cihadem Akipou – prohrál. Jenže tentokrát v kleci vládl. Získal hned první kolo, ve druhém po dobré kombinaci od Nafuky vrávoral a sudí přisoudili rundu sokovi, avšak poslední tříminutovku si vychutnal.
Výtečný finiš! Nafuka ustál hodně ran, zejména bolavé lokty, a byl blízko odklepání. Jeho pasivní kontrola k výhře nevedla, pro tu si došel hladový Kohout. Údery? 155:56, jasná záležitost pro českého bojovníka.
„A teď si plánuju koupit nové auto: pick-up, koně a pak se těším na turnaj v Liberci,“ vyhlíží dubnovou akci na severu Čech.
I další Čech David Hošek nastupoval do klece jako outsider. Zápasil v domluvené váze catchweight do 89 kilogramů a hřála ho výhra nad Georgem Biogrevicem z Oktagonu 76 ve Frankfurtu.
Jenže tentokrát byl na domácího Alexandera Poppecka krátký. Stihl pouze dva signifikantní údery, než ho ve druhém kole plešatý Němec utáhl na submisi. Poppeck tak vyhlíží dalšího soka na cestě za titulovou šancí v polotěžké váze.
Slovák Ronald Paradeiser nastoupil proti Geraldu Netovi z Brazílie a připravil mu nemilou premiéru v Oktagonu. Neto získal hned 13 z 18 dosavadních výher v 1. kole, ale přetlačit Paradeisera? Bývalého šampiona lehké váhy Oktagonu? Tuze těžký úkol.
Ve druhém kole ho Slovák poslal na lopatky a bušil do něj, dokud rozhodčí souboj nepřerušil. TKO a sbohem. V prvních řadách poblíž klece tleskali i fotbalisté Bayernu Mnichov – Joshua Kimmich a Alphonso Davies.
Další turnaj Oktagonu se uskuteční 28. prosince v pražské O2 areně. V hlavním zápase si to rozdá irský hromotluk Will Fleury se Slovákem Martinem Budayem, jehož čeká po osmi zápasech v UFC premiéra v Oktagonu. Do akce se vrací i David Dvořák a Patrik Kincl.