Malér pro šampiona Oktagonu! Surdu převážil o víc než tři kila a přijde o titul

„Tak tohle fakt nechápu. Oktagon je profesionální organizace, kde by se tohle dít nemělo,“ popisoval Kalašnik, jenž zapsal váhu 76,9 kg a těšil se na nejdůležitější zápas své kariéry.
Doma v Brně. Tam, kde žije od dvou let.
A hlavou kroutili i spolumajitelé Oktagonu Ondřej Novotný a Pavol Neruda: „První velká prohra pro Surdua, tři kila jsou masakr.“
Naopak zklamaný Surdu toho moc nenamluvil.
Bez boje přišel o svůj pozlacený pás, navíc za svůj váhový přestupek odevzdá 50 procent výplaty soupeři. „Nevím, co se stalo, vše šlo podle plánu.“
Sice dostal Surdu podle pravidel dvě hodiny na to, aby stihl hrozivý váhový přebytek dohnat, to ale rezolutně zamítl lékař.
Moldavan s rumunskými kořeny má v Oktagonu pět zápasů. Porazil Alexe Lohorého či Davida Kozmu. Loni v prosinci v Mnichově knokautoval Kaika Brita a slavil titul. Nový šampion velterové váhy Oktagonu!
Byť vypadl v pyramidě Tipsport Gamechanger proti Polákovi Krzysztofu Jotkovi, titul třímal dál. Až do halloweenského víkendu, kdy v Brně selhal na váze. Ani jednou nestačil pás obhájit.
„Surdu nevypadá OK. Zjevně má zdravotní problém, který řešil před váhou nebo který se objevil během dělání váhy. To by odpovídalo takovému převážení,“ míní zápasník Zdeněk Polívka. „Tenhle stav mi vůbec nechybí. Radši jsem teď malá 93 než 84 nevážící si svého zdraví, byť jsem vždy váhu vždy splnil.“
Zápas Surdu vs. Kalašnik se v sobotu v Brně přesto uskuteční. „Kdyby to bylo někde jinde, zápas nevezmu, tady v Brně je to ale jiné. Budu bojovat pro mé město a pro pás,“ dodává Kalašnik.
Po dlouhých šesti letech v Oktagonu si vysloužil souboj o titul.
Pokud vyhraje, stane se po delší době českým šampionem. Když padne, velterová váha Oktagonu zůstane bez krále.