Malér pro šampiona Oktagonu! Surdu převážil o víc než tři kila a přijde o titul

Autor:
  14:18
Moldavský bijec Ion Surdu přezdívaný Dracula teď dost možná pije krev sám sobě. Zpytuje svědomí. Před sobotním turnajem Oktagon 79 v Brně, kde měl v hlavním zápase večera hájit svůj titul proti Andreji Kalašnikovi, totiž nesplnil velterový váhový limit do 77 kilogramů. Převážil o 3,6 kilogramů a přišel o titul.
Moldavan Ion Surdu pózuje s pásem pro šampiona veltrové váhy na turnaji Oktagon...

Moldavan Ion Surdu pózuje s pásem pro šampiona veltrové váhy na turnaji Oktagon 64 v Mnichově. | foto: OKTAGON MMA

Andrej Kalašnik
Moldavan Ion Surdu (zády) knokautuje Brazilce Kaita Brita v utkání o titul...
Moldavan Ion Surdu slaví vítězství na turnaji Oktagon 64 v Mnichově.
David Kozma a Ion Surdu
9 fotografií

„Tak tohle fakt nechápu. Oktagon je profesionální organizace, kde by se tohle dít nemělo,“ popisoval Kalašnik, jenž zapsal váhu 76,9 kg a těšil se na nejdůležitější zápas své kariéry.

Doma v Brně. Tam, kde žije od dvou let.

A hlavou kroutili i spolumajitelé Oktagonu Ondřej Novotný a Pavol Neruda: „První velká prohra pro Surdua, tři kila jsou masakr.“

Naopak zklamaný Surdu toho moc nenamluvil.

Bez boje přišel o svůj pozlacený pás, navíc za svůj váhový přestupek odevzdá 50 procent výplaty soupeři. „Nevím, co se stalo, vše šlo podle plánu.“

Sice dostal Surdu podle pravidel dvě hodiny na to, aby stihl hrozivý váhový přebytek dohnat, to ale rezolutně zamítl lékař.

Moldavan s rumunskými kořeny má v Oktagonu pět zápasů. Porazil Alexe Lohorého či Davida Kozmu. Loni v prosinci v Mnichově knokautoval Kaika Brita a slavil titul. Nový šampion velterové váhy Oktagonu!

Byť vypadl v pyramidě Tipsport Gamechanger proti Polákovi Krzysztofu Jotkovi, titul třímal dál. Až do halloweenského víkendu, kdy v Brně selhal na váze. Ani jednou nestačil pás obhájit.

Moeil na Oktagonu v Mnichově vybouchl a odmítl nastoupit, titul slaví Surdu

„Surdu nevypadá OK. Zjevně má zdravotní problém, který řešil před váhou nebo který se objevil během dělání váhy. To by odpovídalo takovému převážení,“ míní zápasník Zdeněk Polívka. „Tenhle stav mi vůbec nechybí. Radši jsem teď malá 93 než 84 nevážící si svého zdraví, byť jsem vždy váhu vždy splnil.“

Zápas Surdu vs. Kalašnik se v sobotu v Brně přesto uskuteční. „Kdyby to bylo někde jinde, zápas nevezmu, tady v Brně je to ale jiné. Budu bojovat pro mé město a pro pás,“ dodává Kalašnik.

Po dlouhých šesti letech v Oktagonu si vysloužil souboj o titul.

Pokud vyhraje, stane se po delší době českým šampionem. Když padne, velterová váha Oktagonu zůstane bez krále.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Géa vs. BrunclíkTenis - Semifinále - 1. 11. 2025:Géa vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
Živě5:5
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Opava vs. TáborskoFotbal - 15. kolo - 1. 11. 2025:Opava vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.23
  • 6.20
  • 9.50
Ústí n. O. vs. Jablonec BFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2025:Ústí n. O. vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.46
  • 3.50
  • 6.80
Velvary vs. Hradec Králové BFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2025:Velvary vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.24
  • 3.94
  • 1.66
Most/Souš vs. KolínFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2025:Most/Souš vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 13.00
  • 40.00
Kladno vs. PísekFotbal - 13. kolo - 1. 11. 2025:Kladno vs. Písek //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.20
  • 4.71
  • 8.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Trenér Král se vrací do druhé nejvyšší soutěže, povede pardubické béčko

Necelý týden po konci u extraligového týmu Mladé Boleslavi se hokejový trenér Richard Král vrátil do Pardubic a povede prvoligovou rezervu. U béčka Dynama nahradil Tomáše Jirků, jenž v klubu skončil....

1. listopadu 2025  14:37

Malér pro šampiona Oktagonu! Surdu převážil o víc než tři kila a přijde o titul

Moldavský bijec Ion Surdu přezdívaný Dracula teď dost možná pije krev sám sobě. Zpytuje svědomí. Před sobotním turnajem Oktagon 79 v Brně, kde měl v hlavním zápase večera hájit svůj titul proti...

1. listopadu 2025  14:18

V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

Když v červenci 2014 přišli Filip Panák a Jaroslav Zelený do Karviné, v mužském fotbale teprve začínali. S klubem pak na jaře 2016 vybojovali historický postup do první ligy. V neděli od 15:30 se do...

1. listopadu 2025  13:58

Šalková na první finále na okruhu WTA nedosáhla, v Číně podlehla Blinkovové

Tenistka Dominika Šalková si v Ťiou-ťiang první finále na okruhu WTA nezahraje. Po dosud úspěšné cestě turnajem tentokrát jednadvacetiletá Češka padla – v semifinále prohrála dvakrát 4:6 s Ruskou...

1. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  13:31

Nejstarší vítěz grandslamu končí. Bopanna se s tenisem loučí ve 45 letech

Indický veterán Rohan Bopanna v 45 letech oznámil odchod z tenisové scény. Loni v lednu dokázal vybojovat na Australian Open grandslamový titul a stal se ve čtyřhře coby nejstarší hráč světovou...

1. listopadu 2025  13:21

Velký hlupák se musí něco přiučit! Nečas radil Burnsovi, pak předvedli parádní akci

Urostlého vousáče zná celý hokejový svět, českého rychlíka si všímají zámořští fandové především v poslední době. Ovšem v pátek večer se jim předvedli spolu při parádní akci, která skončila vítězným...

1. listopadu 2025  12:36

Šeflovo tiché odcházení. Už nemělo smysl dál pokračovat, říká zkušený plavec

Bylo to odcházení bez sentimentu, fanfár či velkých gest. Český plavec Jan Šefl potichu a postupně uzavřel profesionální kariéru. Na Plzeňských sprintech, kde v minulosti nespočetkrát slavil...

1. listopadu 2025  12:11

Škoda, že se mi Tomáš neozval dřív. Svrčina o Berdychovi, Davis Cupu i průlomu

Premium

Aktuálně se vyhřívá na zasloužené dovolené v Karibiku, v letošní sezoně poskočil z 228. místa až do elitní stovky. Poprvé v kariéře. Ale tenisový rok mu ještě neskončil. Dalibor Svrčina si v prosinci...

1. listopadu 2025

Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...

1. listopadu 2025  11:25

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Prodej pozemku Horní Lipka
Prodej pozemku Horní Lipka

Králíky - Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
3 600 000 Kč

Více z nabídky 108 061 nemovitostí

Čína nás potřebuje! Zlatý pár se vrací a chce olympijské zlato, nadváze navzdory

Sportovní dvojice byly při poslední zimní olympiádě výkladní skříní čínského krasobruslení. Také tuto disciplínu zařadili organizátoři až na konec soutěžního programu v Pekingu. Za téměř čtyři roky...

1. listopadu 2025  10:45

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.