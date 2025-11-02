Nemocný Roušal v Brně dominoval. Bavil i Lengál, Kalašnik zůstal bez titulu

Na turnaji Oktagon 79 v Brně bylo k vidění hned deset českých bojovníků. Andrej Kalašnik, jenž žije od dvou let právě v Brně a v hlavním zápase bojoval o titul velterové váhy, se však šampionem nestal. Slavili ale jiní jihomoravští patrioti Radek Roušal a Vladimír Lengál.
Kalašnik vyhlížel největší zápas kariéry. Po šesti letech v Oktagonu se těšil na titulový souboj s úřadujícím šampionem velterové váhy Ionem Surduem. Jenže ten v pátek nesplnil váhový limit do 77 kilogramů. Převážil o 3,6 kilogramů! A o titul přišel.

„Neprofesionální, nefér,“ kroutil hlavou Kalašnik, přesto na souboj kývl. Už kvůli fanouškům. Navíc pokud by vyhrál, mohl se stát šampionem. Jenže to se nestalo. Výrazně silnější Surdu ho povalil a utloukl hned v 1. kole. Hořká výhra bez pásu a velkých ovací.

Velterová váha Oktagonu je tak bez šampiona. Trůn je volný.

Ve vyprodané Winning Group Areně pro 7 500 diváků nechyběl ani Jiří Procházka, jeden z nejslavnějších Brňáků na světě. „Snad se příště potkáme už s pásem šampiona UFC,“ vzkázal Procházka fanouškům.

Oktagon zde zároveň oznámil svůj historicky první galavečer v Polsku. V zemi, kde je doma konkurenční organizace KSW, se 11. dubna uskuteční česko-slovenský galavečer Oktagonu. Hlavní hvězdou turnaje ve Štětíně bude 41letá polská ikona Michal Materla, bývalý šampion střední váhy KSW.

Tvrdé KO loktem z otočky! Bartl na Oktagonu v Kolíně řádil, Eckerlin opět padl

Desítka českých bojovníků v Brně nabídla mladé MMA naděje i otřískané matadory. Třeba Vladimíra Lengála, který se ukázal v hlavním předzápase turnaje. A ve 2. kole ukončil svého soupeře Srba Ognjena Dimiče na zemi na ground-and-pound.

Od úvodních vteřin šel po knokautu. Signifikantní údery? 63:16. Po dvou porážkách s Illbayem a Buchingerem tak mohl konečně zapsat výhru a dál snít: „Mým cílem je titul!“

Vladimír Lengál v Brně po dvou porážkách zvítězil.

Jeho tréninkový parťák Radek Roušal nakráčel ke kleci s maskou na tváři a motorovou pilou v ruce. A řízný byl i v zápase. S Coreym Fryem se neupejpal. Třetí KO v řadě.

Byť byl nemocný, trápil ho kašel a průdušky a o necelý kilogram nesplnil váhový limit, ukázal, že je výtečný postojář. Už v 1. kole hladově naháněl soka po kleci a cupoval ho tvrdými údery. Rozhodčí musel souboj ukončit.

Přijde bonus 5 tisíc eur za výkon večera? „Teď pojedu na dovolenou, vyléčím se a pak bych rád zápasil na konci roku v O2 areně,“ přeje si Roušal, jehož v hale podporovala i partnerka Nela Slováková.

Třetí KO ve svém třetím zápase předvedl Tomáš Murdoch alias Ostravský expres. Proti Jakubu Dohnalovi dominoval, a to nejen výškou. Povedl se mu úvodní úder, který soupeře zaskočil a roztancoval. Pak své dílo dodělal pomocí loktů na zemi.

Stačily dvě minuty. Pro „Hezouna“, jak si Dohnal říká, to nebylo vůbec hezké vystoupení. Přijde o smlouvu? Nejspíš ano. Už v předchozím zápase si balil fidlátka hned po 19 vteřinách.

„Čekali jste snad něco jiného?“ ptal se nadšený vítěz s copánky na hlavě. A vyzval na zápas Ivana Buchingera. „14. února v Ostravě anebo klidně později, na legendu si počkám.“

Ale v Brně se představilo i několik debutantů Oktagonu. Václav Klimša zaujal už svou nástupovkou, kdy se halou rozezněla hitovka Václava Neckáře Mýdlový princ. V kleci se ale mydlil nikoli jako princ, nýbrž král!

Nad Francouzem Jessym Joaquimem vyhrál Klimša díky poměrně nezvyklé technice von flue choke: paží ulehl na jeho tepny a uspal ho. Slavil už po minutě a 23 vteřinách.

Václav Klimša

Bavil rovněž Václav Štěpán, který se utkal s Polákem Karolem Kutyłou. Štěpán, jenž trénuje v All Sports Academy v Hradci Králové po boku Davida Dvořáka a Patrika Kincla, vytříbil Kinclovu oblíbenou techniku a nasadil Kutylovi kimuru. Konec ve 2. kole. Co na tom, že úvodní rundu prohrál a i ve druhé nevypadal zrovna svěže.

Václav Štěpán zvítězil na techniku zvanou kimura pojmenovanou podle japonského judisty Masahika Kimuriho:

Atraktivní podívanou nabídl jubilejní 1000. zápas Oktagonu: Samuel Bark vs. Mate Sanikidze. Bývalý šampion pérové váhy Sanikidze zkusil bantamovou divizi, ale teď se vrátil s nepořízenou zpět.

Dvanáct minut byl lepší, v závěru ale Bark hrál na zemi prim a předvedl precizní rear naked choke. První výhra na submisi pro Barka, první prohra na submisi pro Sanikidzeho.

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Další turnaj Oktagonu se uskuteční 22. listopadu v německém Mnichově, 28. prosince pak následuje tradiční akce v pražské O2 areně. Už bez Karlose Vémoly v kleci.

V hlavním zápase Oktagonu 81 se představí Ir Will Fleury a jeho vyzyvatel Slovák Martin Buday. Tahákem je rovněž česko-slovenské derby mezi Patrikem Kinclem a Robem Pukačem či návrat Daniela Dvořáka z UFC před české fanoušky.

Témata: MMA, Oktagon MMA
