Tvrdé KO loktem z otočky! Bartl na Oktagonu v Kolíně řádil, Eckerlin opět padl

Nabitá Lanxess Arena, největší hala v Německu, ztichla. Šok.
Bylo už po půlnoci, kdy se odehrál hlavní zápas večera Eckerlin vs. Prušček, dva veteráni MMA. Chorvat, který má už v životopisu 83 profi zápasů, byl od úvodu aktivnější a souboj završil na zemi, nad fantomem Eckerlinem, jehož dobil lokty a kladívky do hlavy. Rozhodčí musel střet ukončit.
Prušček, 37letý bijec, který prošel řadou balkánských organizací, si připsal tuze cenný skalp. „Vím, že mně teď Kolín nemá rád, ale uvidíme se v únoru v Mnichově.“
Naopak Eckerlin si po červnové porážce od Slováka Roba Pukače opět líže rány. „Cítím se mizerně, příprava byla kvalitní, desetkrát lepší než minule, ale nezvládl jsem to. Ivica je na Balkáně legenda a má můj respekt. Nedá se nic dělat, takový je sport, ale moje cesta zdaleka nekončí,“ odvál debaty o tom, že by dal MMA definitivně vale.
V Kolíně byli v akci i dva Češi. Zkušený Marek Bartl se už posedmé předvedl na německé půdě a ukázal, že mu to tady sedí. V kleci se neupejpal. Na Kennedyho Rayomba vyrukoval aktivně, lépe se hýbal i trefoval a hned v úvodní rundě i zápas ukončil.
Z otočky trefil soupeře čistě loktem a uspal ho. Parádní spinning elbow.
„Snažím se dát lidem zábavu a to se snad povedlo. Snad dostanu prémii za výkon večera,“ hlásil do mikrofonu a vyzval pod klecí stojícího Christiana Jungwirtha: „Užij si příští zápas se Stolzem a pak se musíme potkat spolu. Když ne, počkám na tebe na parkovišti,“ culil se Bartl.
Druhým českým bijcem v Kolíně byl nováček Marcel Máša. Mladík, který vyrůstal v dětském domově, zaujal na amatérské scéně třinácti vítězstvími. A dostal nabídku od Oktagonu.
V Kolíně nastoupil jako outsider, ale předvedl houževnatý výkon. Zápas s německo-albánským 20letým talentem Altinem Zenunim nabídl zejména grapplingové výměny stylem každý chvilku tahá pilku. Oba se pokoušeli o submisi, ale marně. Domácí zápasník tak nakonec vyhrál na body. Ale Máša rozhodně nemusí odcházet s hlavou dole:
Údery? 52: 46. Takedowny? 2:0. „Skvělý zápas, soupeř mě dovedl až na pokraj sil, má můj respekt,“ chválil Zenuni.
Marcel Máša (vlevo) a Altin Zenuni po duelu, jenž vyhrál na body Němec:
Hlavní předzápas večera obstaraly Němky Alina Dalaslanová a Katharina Lehnerová. Šlo o těsný souboj, ale díky přesnějším úderům vyhrála Dalaslanová. Závěr si pohlídala a zůstává neporažená. Byť se svým výkonem nebyla spokojený.
V lednu bude mít zápas ve Stuttgartu. A dál? „Plánuju jít z bantamové do muší váhy a nejlépe o titul proti Veronice Smolkové,“ prohlásila Dalaslanová.
Jenže Smolková má před sebou nejprve duel 28. prosince v O2 areně. A příští turnaj Oktagonu? Ten se uskuteční 1. listopadu v Brně.