Král Německa se vrací. Eckerlin bude hvězdou turnaje v Kolíně pro miliony diváků

  11:00
V červnu dostal facku, která s ním pořádně otřásla. Christian Eckerlin, nejpopulárnější německý MMA bijec, kousal na Oktagonu v Hamburku porážku od Slováka Roba Pukače. Nikdo by se nedivil, kdyby se s boji v kleci definitivně rozloučil. Aktivit i peněz má dost. Ale to by nebyl on. V sobotu na Oktagonu 78 v Kolíně nad Rýnem hodlá předvést svůj hlad a zkušenosti. Proti bude Chorvat Ivica Trušček.
„Pukač trefuje tvrdou zadní, Eckerlin padá, může Princ Bratislavský sundat Krále? A je hotovo! “ Ze zápasu byl u vytržení nejen komentátor, ale i plná Barclays Arena v přístavním městě Německa. TKO ve 3. kole.

Slovák Pukač a jeho největší výhra kariéry.

Co na tom, že při vážení měl o dvě kila víc než byl limit (77 kg). „Pokrčil jsem rameny a řekl si: tak dobře, chci přesto bojovat,“ vzpomíná Eckerlin ve videu z dílny Oktagonu. První kolo vyhrál, ale ve druhém byl lepší o pět let mladší Pukač, který ve třetím dílo završil. Hala ztichla. „Chtěl jsem vstát, ale moje tělo vyplo, nešlo to.“

Jen malou útěchou je to, že vítěz mu musel dát kvůli nesplněné váze 40 % výplaty.

Eckerlin ví, že je teď pod tlakem. V Oktagonu nikdy neprohrál dva zápasy v řadě. „Vstaň, narovnej korunu a pokračuj kupředu. Jsem dobře připraven, 10 týdnů tréninků bez zranění,“ hlásí před soubojem s Chorvatem Truščekem v kolínské Lanxess Areně.

Turnaj Oktagon 78

Souboj dvou veteránů. Němci je 38 let, Chorvatovi o rok méně. V Oktagonu má Trušček jen dva zápasy: padl s Jungwirthem a loni uškrtil ve 2. kole silného Cihada Akipu.

Ale jde o nejzkušenějšího zápasníka v historii Oktagonu. Posuďte sami: 83 profi zápasů ve více než 40 různých organizacích. Stal se šampionem tří balkánských organizací a dokonce jedné čínské. Teď je doma v česko-slovenské struktuře. „Dostávám peníze za to, abych porazil Eckerlina, tak to udělám. Před zraky všech!“

Ano, turnaj v Kolíně nad Rýnem bude jedním z dosud nejsledovanějších v historii Oktagonu. Hlavní dva zápasy totiž poběží na kanálu RTL, největším v zemi. Občas se některý souboj objevil na internetovém vysílání stanice RTL+, ovšem tentokrát bude u obrazovek a monitorů diváků daleko více – podle šéfů Oktagonu dva až tři miliony.

Vedle zápasu Eckerlina s Truščekem zhlédnou i německý souboj neporažené Aliny Dalaslanové s Katharinou Lehnerovou. A v Kolíně se v kleci objeví i dva čeští zápasníci – nováček Marcel Máša a matador Marek Bartl.

18. října 2025

