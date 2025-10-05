Au! „Pirát“ si na Oktagonu škaredě zlomil ruku. Humburger padl s šampionem

Autor:
  0:26
Byl to bolavý pohled. Samuel „Pirát“ Krištofič zápasil po pěti letech doma v Bratislavě na nabitém turnaji Oktagon 77. Jenže v souboji s Němcem Jamiem Corderem si hned v úvodním kole nešťastně zlomil ruku a duel byl odpískán. Jeho krajanům Ivanu Buchingerovi a Marku Novákovi se vedlo lépe, oba své souboje vyhráli. Králem večera byl však Němec Kerim Engizek, který v hlavním zápase zdolal na body Čecha Dominika Humburgera.

Samuel Krištofič si v souboj s Jamiem Corderem zlomil ruku. | foto: OKTAGON MMA

Tolik se těšil. Největší moment MMA kariéry zažil před dvěma lety, kdy knokautoval Karlose Vémolu. Pak si zkusil život na ostrově v reality show Survivor a naposledy dostal pořádně naloženo v Karlových Varech od Dominika Humburgera.

Tentokrát ho čekal obávaný Jamie Cordero. Souboj však skončil dřív než pořádně začal. Hala vyjekla bolestí, když Cordero svému sokovi při dopadu nechtíc zlomil ruku. „Pirát“ zažíval pořádnou bolest. Kam se na to hrabe strádání na ostrově během reality show Survivor.

Z klece ho odnášeli na nosítkách. Nohama napřed. Když diváci skandovali: „Pirát, Pirát“, halou se ozvala jeho nástupovka: „Hrvatska, kad te vidim ja, srce mi gori, srce mi gori...“ Slovenský bijec zvedl na pozdrav zdravou ruku.

„Mrzí mě to. Snad se brzy zotaví, mám k němu respekt. Ale myslím, že jsem byl do té doby lepší a výhru si zasloužím,“ řekl Cordero.

Jamie Cordero

Byl to velký večer na bratislavském zimním stadionu Ondreje Nepely. Přes 8 tisíc diváků vidělo 11 zápasů: šest slovenských bojovníků, dvě bojovnice a jediného Čecha: Dominika Humburgera.

Ten se postavil v semifinále Gamechangeru Kerimu Engizekovi, ale na úřadujícího šampiona střední váhy Oktagonu nestačil. Němec s tureckými kořeny se ve finále Gamechangeru utká s polským veteránem Krzysztofem Jotkem, jenž byl favoritem na triumf od začátku. Polák se zkušenostmi z UFC si poradil s Hojatem Khajevandem na body. „Hojat mě překvapil. Myslel jsem, že pro mě bude sušenkou, ale byl to pořádný donut. Teď už se těším na finále.“

O šampionovi Gamechangeru, který si odnese milion eur, se rozhodne 28. prosince v pražské O2 areně.

Ivan Buchinger nastupoval do zápasu proti svému irskému vyzyvateli Richiemu Smullenovi po zranění ramene. Všechno, nebo nic. A výsledek? Třetí vítězství v řadě. Čtvrté v řadě v Bratislavě. Přitom zápas se pro „Bukiho“ vůbec nevyvíjel dobře, měl namále, jenže v čase 1:40 ve 3. kole svého soka uškrtil. A řekl si o titulovou šanci. Tipli byste si, že mu v únoru bude 40 let?

„Brutální atmosféra, děkuju všem, i těm, co dorazili z mého rodného Gabčíkova. Rameno drží, jedeme dál,“ povídala jednička lehké váhy Oktagonu po velkém obratu.

Takový předvedl i další Slovák Marco Novák. A že to bylo drama! Němec Danijel Solaja měl navrch a šel si pro vítězství na body. Jenže Novák ve třetím kole duel senzačně otočil. Tvrdou zadní mezi Solayovy ruce poslal soka k zemi a tam ho rozcupoval kladívky. Rozhodčí měl jasno.

I Vlasto Čepo mohl slavit, a to hned na konci prvního kola. Němec Daniel Schwindt skončil brzy na lopatkách. Levý hák, pravý hák a doklepnutí na zemi. „Chci bonus za Výkon večera,“ hlásil sebevědomě Čepo.

Obě Slovenky své souboje také zvládly: Monika Chochlíková zdolala na body Němku Atenau Floresovou rovněž po třech kolech na body vyhrála i její krajanka Veronika Smolková. 23letá ranařka jasně ovládla duel s houževnatou o čtyři roky mladší Brazilkou Anou Carolinou Araujovou.

„Všechno vyšlo dobře, tak jak jsem si představovala. Mrzí mě jen jedna věc: v létě mi umřela babička. A tohle je první zápas, po kterém mi neupeče můj oblíbený koláč,“ říkala dojatě.

Naopak Tomáš Cigánik a Karol Ryšavý odcházeli z potemnělé haly s porážkou. Němec Konrad Dyrschka uspěl nad Cigánikem na body.

A Belgičan Ayton De Paepe, jenž debutoval v létě v Edenu, sice 1. kolo proti Ryšavému nezvládl, schytal spoustu úderů, ale v dalších byl aktivnější a dominoval. S kým si v klece pohraje příště? Do akce plánuje jít až v příštím roce.

Další turnaj Oktagonu se uskuteční 18. října v Kolíně nad Rýnem.

Vstoupit do diskuse
