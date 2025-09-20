„Neandrtálec“ ve Frankfurtu opět slavil, senzačně vyhrál i „Sparťan“ Hošek

Psal se červen 2022, kdy se turnaj Oktagonu konal vůbec poprvé v Německu. Ve Frankfurtu. Ve velkolepé Festhalle. Karlos Vémola tehdy porazil na submisi v 1. kole Michala Pasternaka a v hlavním zápase si Losene Keita pohrál s Ivanem Buchingerem.
Tentokrát měl Oktagon ve Frankfurtu turnaj s pořadovým číslem 76. V pátém největším městě Německa je MMA v oblibě, což atmosféra sobotní akce potvrdila.
Frédéric Vosgröne, německý svéráz s přezdívkou Neandrtálec, i ve své druhém zápase v Oktagonu zvítězil. Svého brazilského soka Fabia Moraese povalil na zem, kde ho tloukl a nakonec obrátil na záda a uškrtil na rear naked choked. Stačily mu čtyři minuty a patnáct vteřin. Signifikantní údery? 92:14.
„Nic mi není, cítím se dobře a těším se příští měsíc na turnaj v Kolíně nad Rýnem,“ říkal chlapík, jenž se stal v kleci fenoménem a na Instagramu má přes půl milionu sledujících.
Hned na úvod vyrazil do klece David „Sparťan“ Hošek. Zkušený český bijec střední váhy naposledy padl s Jaimem Corderem na TKO ve druhém kole. Teď si spravil chuť.
Georg Bilogrevic, Chorvat, který se narodil ve Frankfurtu, šel do zápasu sice jako favorit, ale svou pověst výtečného graplera a wrestlera nepotvrdil. Ani jednou nechytil pozici pro ground-and-pound. Stihl nadělit Hoškovi hned čtyři takedowny, ale na zemi byl bezradný.
„Sparťan“ předváděl poctivou defenzivu, byl agresivnější a v postoji vládl. Vyhrál všechna tři kola. „Jsem nadšený, nebylo to jednoznačné, dřív jsem podobné zápasy, kdy jsem byl hozený na zem, prohrával, ale teď jsem to zvládl. Příště bych rád nějakého dobrého boxera,“ vykládal Hošek do mikrofonu.
Další český bijec Peter Gabal naopak neuspěl. Denis Frimpong sice prohrál úvodní kolo, pak už ale dominoval. Ve třetím kole dostal Gabala pod sebe a mučil ho z horní pozice. Rozhodčí tak duel musel ukončit.
Pátá výhra v řadě pro exotického Ira, z toho třikrát uspěl v Německu. Co přijde dál? „Gökhane Aksu, tak kde jsi? Tebe chci příště. A pak přijde Legierski, Buchinger... Všechny sundám!“ varuje hubatý dlouhán.
Jediný ženský duel turnaje ovládla Alina Dalaslanová, princezna německého MMA. V Oktagonu už knokautovala Šimkovou, Gumiennaovou a teď Claru Ricignuolovou.
Francouzka se vrátila se do Oktagonu po šesti letech. Premiéru měla v roce 2017 na Oktagonu 3 na Štvanici, tehdy jí bylo devatenáct, byla první zahraniční zápasnicí organizace. Teď se vrátila, avšak s nepořízenou. Dalaslanová ji ve 3. kole skolila tvrdým loktem. Třetí zápas Němky v Oktagonu, třetí KO. Nyní v domluvené váze do 60 kg, příště v muší divizi?
Další turnaj Oktagonu se uskuteční 4. října v Bratislavě na stadionu Ondreje Nepely, kde se představí i český bijec Dominik Humburger. V semifinále Tipsport Gamechangeru střední váhy ho čeká německý Turek Kerim Engizek. Druhé semifinále obstará překvapivě Hojat Khajevand, který narazí na hlavního favorita pyramidy Krzysztofa Jotka.